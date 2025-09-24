Rihanna και A$AP Rocky: Το απρόσμενο όνομα που θέλουν να δώσουν στο μωρό τους

Ο A$AP Rocky μιλά για τη εγκυμοσύνη της Rihanna, τη δική του εξέλιξη ως πατέρα και το απρόσμενο όνομα που σκέφτονται να δώσουν στο μωρό τους όταν γεννηθεί

Η οικογένεια της Rihanna και του A$AP Rocky θα μεγαλώνει ξανά. Οι δυο stars περιμένουν με ανυπομονησία να γεννηθεί το τρίτο τους παιδί. Ο 36χρονος ράπερ παραχώρησε συνέντευξη στο GQ και μίλησε ανοιχτά για το πώς βιώνει την τρίτη εγκυμοσύνη της συντρόφου του, Rihanna. Με ειλικρίνεια και χιούμορ, ο A$AP Rocky εξήγησε γιατί κάθε παιδί αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, ενώ αποκάλυψε και την απρόβλεπτη ιδέα που έχει για το όνομα του νέου μέλους της οικογένειας.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να αντιμετωπίσει διαφορετικά την πατρότητα στο τρίτο του παιδί, ο A$AP Rocky απάντησε: «Αυτή η εμπειρία και αυτή η εγκυμοσύνη είναι τόσο διαφορετική σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Κάθε εμπειρία είναι μοναδική από μόνη της. Και το ίδιο ισχύει και τώρα».

Διάβασε επίσης: Ο Chris Cornell τραγουδά Rihanna με την κόρη του σε συγκινητικό throwback video

Η εξέλιξη μέσα από την πατρότητα

Ο A$AP Rocky δεν έκρυψε πόσο τον έχει αλλάξει η πατρότητα: «Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν η εξέλιξη του ποιος είμαι, ως άτομο, ως πατέρας, ως καλλιτέχνης. Είναι απίστευτα ενδιαφέρον, αν με ρωτάτε, να βλέπει ο κόσμος μπροστά στα μάτια του πόσο πολύ λαχταρούσα να γίνω πατέρας, και μάλιστα ένας στοργικός πατέρας. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά αγάπη να δώσω σε αυτά τα μικρά. Κι όπως μπορείτε να δείτε, αυτό είναι που γεμίζει περισσότερο την καρδιά μου». Ο ράπερ και η Rihanna είναι ήδη γονείς δύο αγοριών: του RZA, 3 ετών, και του Riot, 2 ετών.

Το όνομα-έκπληξη

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο A$AP Rocky άφησε να εννοηθεί ότι έχει βρει ήδη το όνομα του τρίτου παιδιού, ανεξάρτητα από το φύλο. Όπως είπε, το μωρό θα πάρει το όνομα του συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Highest 2 Lowest», του Denzel Washington. «Denzel, ό,τι κι αν γίνει», είπε γελώντας. «Αν γεννηθεί κορίτσι το πρώτο της όνομα θα είναι Denzel… το έχουμε κανονίσει». O A$AP Rocky δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο την οικογενειακή ζωή, και ότι αντιμετωπίζει την πατρότητα όχι με άγχος αλλά με αγάπη και χιούμορ.

Πηγή: GQ

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Rihanna: Μαμά για 3η φορά; Γιατί δεν αποκαλύπτει πως γέννησε

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.