Ο Ed Sheeran πατά «Play» και ανοίγει νέο μουσικό κεφάλαιο

Το όγδοο άλμπουμ του Βρετανού σταρ Ed Sheeran σηματοδοτεί μια πιο φωτεινή, παγκόσμια έμπνευση μετά το τέλος της σειράς «Mathematics»

Ο Ed Sheeran επιστρέφει με νέο ήχο, νέο όραμα και έναν τίτλο που τα λέει όλα: «Play». Ο Βρετανός τραγουδιστής, που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες της εποχής μας, κυκλοφορεί το όγδοο στούντιο άλμπουμ του, εγκαινιάζοντας μια περίοδο πιο αισιόδοξη και πολυπολιτισμική μετά το τέλος της μνημειώδους σειράς «Mathematics».

Διάβασε επίσης: Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει τι σημαίνουν τα τατουάζ του

Νέος δίσκος, νέα εποχή

Το «Play» συγκεντρώνει τα ήδη γνωστά singles «Camera», «A Little More», «Azizam», «Sapphire» και «Old Phone», ενώ ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο νέες μουσικές κατευθύνσεις. Ο Ed Sheeran έχει αντλήσει έμπνευση από ταξίδια και περιοδείες σε Ινδία και Περσία, ενσωματώνοντας στοιχεία από τις τοπικές μουσικές παραδόσεις στο προσωπικό του ύφος.

Ο ίδιος εξήγησε μέσα από ανάρτηση στο Instagram: «Το “Play” δημιουργήθηκε ως άμεση απάντηση στη σκοτεινότερη περίοδο της ζωής μου. Βγαίνοντας από όλα αυτά, ήθελα να φτιάξω κάτι που να αποπνέει χαρά και χρώμα, να εξερευνήσω κουλτούρες στις χώρες όπου περιόδευα. Είναι ένα πραγματικό τρενάκι συναισθημάτων από την αρχή ως το τέλος· περιλαμβάνει όσα αγαπώ στη μουσική και τη διασκέδαση, αλλά και τη δική μου πορεία ως άνθρωπος, σύντροφος, πατέρας».

Από τη «Mathematics» στη νέα αρχή

Το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί λίγες μόλις ημέρες μετά το φινάλε του «+−=÷× Tour (Mathematics Tour)» στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Με περισσότερες από 160 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η περιοδεία αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα live projects της τελευταίας δεκαετίας και έδωσε στον Ed Sheeran την ευκαιρία να κλείσει με θριαμβευτικό τρόπο ένα κεφάλαιο που τον καθιέρωσε διεθνώς.

Στόχοι και επόμενα βήματα

Με το «Play», ο Ed Sheeran φιλοδοξεί να επεκτείνει το εντυπωσιακό σερί επιτυχιών του. Στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία, όλα τα άλμπουμ του έχουν κατακτήσει την κορυφή των charts, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη δύο τραγούδια στο Νο.1 του Billboard Hot 100 -ανάμεσά τους το θρυλικό «Shape of You»– και τέσσερα άλμπουμ που σκαρφάλωσαν στο Νο.1 του Billboard 200.

Μετά από μια δημιουργική πορεία που τον καθιέρωσε στην κορυφή, ο Ed Sheeran δείχνει έτοιμος να αφήσει πίσω του τη μαθηματική ακρίβεια και να περάσει σε μια πιο ελεύθερη, πολύχρωμη φάση. Το «Play» δεν είναι απλώς ένα άλμπουμ· είναι μια προσωπική δήλωση αισιοδοξίας, ανανέωσης και αγάπης για τη μουσική. Το ερώτημα τώρα είναι αν το κοινό θα πατήσει κι εκείνο το «play» με την ίδια θέρμη.

Διάβασε επίσης: Billboard Hot 100: Σαρώνει το Golden – Δες ποιοι αντιστέκονται στην K-pop στην καταιγίδα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.