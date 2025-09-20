Ο ουρανός γέμισε χρώματα και βεγγαλικά για τα 20 χρόνια της Ημέρας Θετικής Ενέργειας

Η ΗΘΕ 2025 τίμησε τα 20 χρόνια της με μια ανεπανάληπτη βραδιά στην Πλατεία Νερού, γεμάτη μουσική, λάμψη και στιγμές που έγραψαν ιστορία

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion επέστρεψε για το 2025 πιο δυναμική από ποτέ, γιορτάζοντας 20 χρόνια μουσικής, χαράς και αστείρευτης θετικής διάθεσης. Στην κατάμεστη Πλατεία Νερού, χιλιάδες θεατές βρέθηκαν σε μια επετειακή βραδιά που συνδύασε τις μεγαλύτερες επιτυχίες αγαπημένων καλλιτεχνών με φαντασμαγορικά visuals, βεγγαλικά και drones, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για το κοινό.

Το highlight της βραδιάς ήρθε όταν ο ουρανός φωτίστηκε με βεγγαλικά και τα drones σχημάτισαν το λογότυπο της Amita Motion, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε μια γιγαντιαία τούρτα με χρυσά κεράκια στον αριθμό 20, σηματοδοτώντας τα δύο δεκαετίες της πιο αγαπημένης μουσικής γιορτής της νεολαίας.

Διάβασε επίσης: 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας: Τα highlights της επετειακής βραδιάς

Σε αυτή τη στιγμή, η Ελένη Φουρέιρα υποδέχθηκε στη σκηνή και, μαζί με τον Θέμη Γεωργαντά, γιόρτασαν την επετειακή στιγμή με τραγούδι, χορό και μπόλικη θετική ενέργεια, προσφέροντας ένα αξέχαστο σκηνικό που ενθουσίασε τους θεατές.

Η φετινή διοργάνωση δεν ήταν απλώς μια συναυλία, αλλά μια γιορτή της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Από τις μεγάλες εμφανίσεις των αγαπημένων pop, urban και dance καλλιτεχνών μέχρι τις φρέσκιες, ανερχόμενες φωνές, η ΗΘΕ 2025 απέδειξε γιατί παραμένει ο πιο iconic μουσικός θεσμός της χώρας για δύο δεκαετίες.

Με θετική ενέργεια, χαμόγελα, συγκίνηση και χορό, η επετειακή βραδιά χάρισε σε όλους μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη, θυμίζοντας ότι η Ημέρα Θετικής Ενέργειας δεν είναι μόνο μουσική, αλλά μια γιορτή που ενώνει γενιές.

Διάβασε επίσης: Θέμης Γεωργαντάς: O πρεσβευτής της Θετικής Ενέργειας ανέβηκε στο stage της ΗΘΕ 2025 για να γιορτάσει τα 20 χρόνια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.