20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας: Τα highlights της επετειακής βραδιάς

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει ο κορυφαίος μουσικός θεσμός της χώρας εδώ και δύο δεκαετίες. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στην κατάμεστη Πλατεία Νερού στο Φάληρο, χιλιάδες θεατές βρέθηκαν σε μια επετειακή γιορτή μουσικής που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Με ελεύθερη είσοδο και line-up γεμάτο superstars, το κοινό βίωσε μια εμπειρία που θύμιζε πως η μουσική δεν είναι μόνο ήχος, είναι χαμόγελα, χορός, συγκίνηση και θετική ενέργεια.

Για τα 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας, από την Amita Motion στήθηκε ένα μουσικό υπερθέαμα που έκανε τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν, να χορεύουν και να ζουν τη στιγμή στο έπακρο. Το φετινό σύνθημα ήταν ξεκάθαρο: «20 χρόνια ζεις το ΛΑΪΒ». Και πράγματι, η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι τα καλύτερα views δεν είναι στην οθόνη αλλά λίγα μέτρα μακριά από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη.

Ελένη Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή και το vibe εκτοξεύτηκε στα ύψη. Με εκρηκτικό performance, δυναμικές χορογραφίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, η απόλυτη pop queen απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η κορυφαία entertainer της γενιάς της. Το κοινό δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να τραγουδά και να χορεύει μαζί της, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού σε ένα τεράστιο dancefloor.

Στο set της ερμήνευσε μερικά από τα πιο αγαπημένα hits της, όπως το «Discoteque», το «Αριστούργημα» και το «Αεροπλάνο», χαρίζοντας iconic στιγμές που δύσκολα θα ξεχαστούν. Μία από αυτές ήταν όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Fipster, χορεύοντας στο πλευρό της με αστείρευτη ενέργεια. Το t-shirt που φορούσε έγραφε τη φράση «ALBUM OUT OCTOBER», αποκαλύπτοντας στο κοινό πως το νέο άλμπουμ της Φουρέιρα είναι μόλις μια ανάσα μακριά.

Μαρίνα Σάττι

Η Μαρίνα Σάττι ανέβασε στη σκηνή το δικό της ανεπανάληπτο κράμα παραδοσιακού και urban ήχου, παρασύροντας το κοινό στον ρυθμό της. Τα τραγούδια της ενώθηκαν με τις φωνές του πλήθους, δημιουργώντας μια στιγμή αυθεντικότητας που απέδειξε γιατί ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σημαντικές καλλιτεχνικές παρουσίες της γενιάς της. Με επιτυχίες από το νέο της άλμπουμ, όπως το «Λόλα», το «Επάνω στο ταπέζι» και την «Ανατολή», η ενέργεια ξεχείλισε σε κάθε γωνιά της Πλατείας Νερού. Το πιο εντυπωσιακό στιγμιότυπο από το act της; Στο φινάλε, τα drones που χόρευαν στον ρυθμό της έγραψαν στον ουρανό το όνομά της.

Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου αποθεώθηκε, με το κοινό να τραγουδά κάθε της hit από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Από pop και dance μέχρι πιο συναισθηματικές στιγμές, παρέσυρε χιλιάδες ανθρώπους με τη μοναδική της ικανότητα να γεφυρώνει γενιές. Στη διάρκεια του set της ξεχώρισαν και τα «Party all the time» και «Μάμπο», που απογείωσαν την ατμόσφαιρα.

FY

Ο FY παρουσίασε ένα εκρηκτικό act γεμάτο επιτυχίες που έκαναν το κοινό να ξεσπάσει σε φωνές και χορό. Το «Money Dance» με την viral χορογραφία του έκανε ολόκληρη την Πλατεία Νερού να χορεύει στον ρυθμό του, ενώ τα «Bam» και «Δε με θέλουν» ένωσαν τις φωνές όλων σε ένα τεράστιο sing-along.

Kidd

Ο Kidd απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωνές της νέας γενιάς. Με αυθεντικό flow και χωρίς περιττές φανφάρες, έφερε το απόλυτο street vibe, κάνοντας κάθε κομμάτι να χτυπά σαν καρδιά μέσα από τα ηχεία. Το κοινό ανταποκρίθηκε άμεσα, ακολουθώντας τον σε κάθε beat. Στη σκηνή της ΗΘΕ 2025, τραγούδησαν όλοι μαζί του κομμάτια όπως το «SOS» και το «Κάποτε».

Solmeister

Ο Solmeister έφερε αλήθεια και συναίσθημα στη σκηνή. Με lyrics που μιλούν για μοναξιά, μάχες και ελπίδα, χάρισε μια από τις πιο αυθεντικές στιγμές της βραδιάς. Το κοινό τραγουδούσε κάθε λέξη μαζί του, αποδεικνύοντας πως η μουσική του δεν είναι απλώς τέχνη αλλά βιώματα.

Onemanshow

Ο Onemanshow ξεσήκωσε το πλήθος με ένα εκρηκτικό medley αγαπημένων επιτυχιών, από το «Candy Shop» μέχρι το «Gasolina». Με ρυθμό, ενέργεια και χιούμορ, μετέτρεψε την Πλατεία Νερού σε μια ατελείωτη πίστα χορού.

Marseaux

Η Marseaux, με το pop-rap-electro μείγμα της, παρουσίασε ένα από τα πιο δυναμικά acts της βραδιάς. Με φούξια leather καμπαρτίνα και boxing boots, έδωσε ένταση και στυλ σε κάθε νότα, ενώ τα «Βότκα Βύσσινο» και «Ecstasy» έκαναν το κοινό να παραληρεί. Φυσικά, από την εμφάνισή της δεν έλειψε το πολυαναμενόμενο ντουέτο με τον Solmeister, με τον οποίο ερμήνευσαν το «Για πάντα και λίγο ακόμα».

Klavdia

Η Klavdia χάρισε ένα set γεμάτο συναίσθημα και ενέργεια, με τραγούδια όπως η «Αστερομάτα» και τα «Χαράματα». Με φωνή που γεφυρώνει εποχές, έδωσε μια μαγική διάσταση στην επετειακή βραδιά, ενώ με το «Γλέντι» έφερε στη σκηνή της ΗΘΕ 2025 αέρα νησιού και καλοκαιρινής γιορτής.

Lila

Η Lila απέδειξε ότι δεν χρειάζονται υπερβολές για να ξεχωρίσεις. Με αυθεντικότητα και cool confidence παρουσίασε τραγούδια που συνδύαζαν pop, r’n’b και urban στοιχεία, κερδίζοντας αμέσως το κοινό. Από το act της δεν έλειψαν επιτυχίες όπως το «Μανιάτικο» και το «Extra».

Μαντώ Κουντούρη

Η Μαντώ Κουντούρη, που ξεχώρισε από τον διαγωνισμό NYXDrop, ανέβηκε στη σκηνή με πράσινο crop top με παγιέτες και ασορτί μπότες, γεμίζοντας τον χώρο με disco vibes. Με τραγούδια όπως το «Η Γη και η Σελήνη» και το viral «Πουθενά», απέδειξε πως κάθε της εμφάνιση είναι γιορτή.

Evangelia, Aggelina, Yama, Akylas, Kira, Vemily, Ανδρομάχη

Το Positive Stage έδωσε βήμα σε μια νέα γενιά καλλιτεχνών. Η Evangelia με το «Vale», η Aggelina και οι Yama με το «To freddo sou», ο Akylas με το viral «Σ’ είχα δει σ’ ένα πάρτι», η Vemily με την «Ασπιρίνη», ο Kira May Cry με το δυναμικό του vibe και η Ανδρομάχη με το «Καλέ ποιος είναι αυτός» έδωσαν τον παλμό μιας φρέσκιας, ανερχόμενης σκηνής που ξεσήκωσε το κοινό.

Η κορυφαία στιγμή: 20 χρόνια ΗΘΕ

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν τα βεγγαλικά και τα drones φώτισαν τον ουρανό σχηματίζοντας το λογότυπο της Amita Motion, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε μια τεράστια τούρτα με χρυσά κεράκια με τον αριθμό 20. Στον εορτασμό συμμετείχε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία γιόρτασε μαζί με τον Θέμη Γωργαντά, τον άνθρωπο που συνέβαλε ώστε η διοργάνωση να φτάσει σε αυτό το μέγεθος και να γιορτάζει πλέον 20 χρόνια παρουσίας.

Venetia Kamara & Dat Lilly: Οι παρουσιάστριες της βραδιάς

Παρουσιάστριες της βραδιάς ήταν η Dat Lilly και η Venetia Kamara, που με τα positive vibes, τον ενθουσιασμό και την αμεσότητά τους έδωσαν ακόμη περισσότερη λάμψη στη σκηνή.

Η ΗΘΕ 2025 δεν ήταν απλώς μια συναυλία. Ήταν μια γιορτή για τη δύναμη της μουσικής να μας ενώνει. Από τις μεγάλες εμφανίσεις μέχρι τα νέα πρόσωπα, από τα χαμόγελα στις πρώτες σειρές μέχρι τα φωνητικά του πλήθους στο encore, η βραδιά αυτή απέδειξε γιατί η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι ο πιο αγαπημένος θεσμός της νεολαίας.

Κεντρική εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

