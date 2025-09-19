O Onemanshow έβαλε «φωτιά» στο stage της ΗΘΕ 2025

Ο πολυδιάστατος Onemanshow χάρισε μια εμφάνιση γεμάτη θετική ενέργεια και good vibes που αναμένεται να συζητηθεί

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γιόρτασε τα 20 χρόνια θετικής διάθεσης, μουσικής και μοναδικών στιγμών! Για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, χιλιάδες θεατές έζησαν ένα ατελείωτο μουσικό party που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού.

Ανάμεσα στις κορυφαίες εμφανίσεις της βραδιάς, ξεχώρισε ο Onemanshow, που απέδειξε από την πρώτη στιγμή γιατί ήταν από τα πιο πολυαναμενόμενα acts. Το εντυπωσιακό medley που παρουσίασε, συνδυάζοντας αγαπημένες επιτυχίες, απογείωσε το κοινό, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού σε μια τεράστια πίστα χορού. Ο ρυθμός, η ενέργεια και η αστείρευτη θετικότητα του performer κέρδισαν τους πάντες.

Το εντυπωσιακό του performance περιλάμβανε ένα medley από κομμάτια που έχουν γράψει εποχή όλα αυτά τα χρόνια, από τα υπονοούμενα «Candy Shop» μέχρι το εκρηκτικό «Gasolina».

Η σκηνική του παρουσία και η αλληλεπίδραση με τον κόσμο έκαναν τη διαφορά. Χορός, κέφι και ατελείωτη ενέργεια κυριάρχησαν, ενώ η αίσθηση που άφησε η εμφάνισή του ήταν αυτή ενός ασταμάτητου party. Οι συνεργάτες του τον πλαισίωσαν με πάθος, δημιουργώντας μια performance που σίγουρα θα συζητείται για καιρό.

Η επετειακή ΗΘΕ, στα 20 της χρόνια, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως οι στιγμές που δημιουργεί είναι ανεπανάληπτες και μένουν χαραγμένες στις καρδιές όλων. Ο Onemanshow, με το act του, χάρισε μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη, γράφοντας τη δική του σελίδα στη θετική ιστορία του θεσμού.

Όσα είδαμε στις πρόβες

Κατά τη διάρκεια των προβών, ο Onemanshow έδειξε πως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Με ρυθμό, ενέργεια και δημιουργική διάθεση, έστησε μια performance που θα παρασύρει το κοινό σε ένα non stop μουσικό ταξίδι. Η ατμόσφαιρα on stage θύμιζε party, με τους συνεργάτες του να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και τον ίδιο να παρτάρει χωρίς έλεος.

Κεντρική εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

