ΗΘΕ 2025: Ο Kidd έδωσε το δικό του vibe στη σκηνή

Ο τραπερ έδωσε το δικό του στίγμα με low-key εμφάνιση και αγαπημένα tracks

Τη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας, ο Κidd, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους εκπρόσωπους της νέας γενιάς της τραπ σκηνής απέδειξε πως έχει το δικό του flow κι όταν παίρνει το μικρόφωνο, όλοι ακούνε.

Μπήκε δυναμικά, χωρίς φανφάρες, και παρέδωσε το απόλυτο street performance: ωμό, αληθινό και γεμάτο ενέργεια. Το κοινό ακολουθούσε κάθε αλλαγή στο ρυθμό, κάθε βλέμμα.

Κάθε κομμάτι έσκαγε σαν χτύπος καρδιάς πάνω στα ηχεία, με τον Kidd να δίνει ρυθμό και νόημα σε μια ολόκληρη γενιά.

Ο Kidd δεν ήρθε για να κάνει χαρούμενη μουσική. Ήρθε για να πει την αλήθεια του με τρόπο που μιλάει σε όσους ξέρουν. Και το κοινό τον ένιωσε. Από τα πρώτα rows μέχρι πίσω, όλοι τραγουδούσαν μαζί του. Γιατί αυτό κάνει ο Kidd: σε εκπροσωπεί.

