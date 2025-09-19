Μουσικά Νέα 19.09.2025

ΗΘΕ 2025: Ο Kidd έδωσε το δικό του vibe στη σκηνή

Kidd ΗΘΕ 2025
Ο τραπερ έδωσε το δικό του στίγμα με low-key εμφάνιση και αγαπημένα tracks
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας, ο Κidd, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους εκπρόσωπους της νέας γενιάς της τραπ σκηνής απέδειξε πως έχει το δικό του flow κι όταν παίρνει το μικρόφωνο, όλοι ακούνε.

Μπήκε δυναμικά, χωρίς φανφάρες, και παρέδωσε το απόλυτο street performance: ωμό, αληθινό και γεμάτο ενέργεια. Το κοινό ακολουθούσε κάθε αλλαγή στο ρυθμό, κάθε βλέμμα.

Κidd
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Διάβασε επίσης: Kidd: Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες του στην ΗΘΕ 2025

Κάθε κομμάτι έσκαγε σαν χτύπος καρδιάς πάνω στα ηχεία, με τον Kidd να δίνει ρυθμό και νόημα σε μια ολόκληρη γενιά.

Ο Kidd δεν ήρθε για να κάνει χαρούμενη μουσική. Ήρθε για να πει την αλήθεια του με τρόπο που μιλάει σε όσους ξέρουν. Και το κοινό τον ένιωσε. Από τα πρώτα rows μέχρι πίσω, όλοι τραγουδούσαν μαζί του. Γιατί αυτό κάνει ο Kidd: σε εκπροσωπεί.

Kidd ΗΘΕ 2025
Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Διάβασε επίσης: Μαντώ Κουντούρη: Από το NyxDrop στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Amita Motion Amita Motion Amita Ημερα Θετικής Ενέργειας Amita Motion Ημερα Θετικής Ενέργειας 2025 Amita Ημερα Θετικής Ενέργειας Kidd ΗΘΕ ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

ΗΘΕ 2025: Ο Solmeister καταχειροκροτήθηκε από το κοινό

19.09.2025
Επόμενο

ΗΘΕ 2025: O FY έκανε ολόκληρη την Πλατεία Νερού να χορεύει στον ρυθμό του

19.09.2025

Δες επίσης

ΗΘΕ 2025: O FY έκανε ολόκληρη την Πλατεία Νερού να χορεύει στον ρυθμό του
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2025: O FY έκανε ολόκληρη την Πλατεία Νερού να χορεύει στον ρυθμό του

19.09.2025
ΗΘΕ 2025: Ο Solmeister καταχειροκροτήθηκε από το κοινό
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2025: Ο Solmeister καταχειροκροτήθηκε από το κοινό

19.09.2025
O Onemanshow έβαλε «φωτιά» στο stage της ΗΘΕ 2025
Μουσικά Νέα

O Onemanshow έβαλε «φωτιά» στο stage της ΗΘΕ 2025

19.09.2025
Μαντώ Κουντούρη: H νικήτρια του NΥΧDrop άνοιξε την ΗΘΕ 2025
Μουσικά Νέα

Μαντώ Κουντούρη: H νικήτρια του NΥΧDrop άνοιξε την ΗΘΕ 2025

19.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *