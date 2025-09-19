Μουσικά Νέα 19.09.2025

ΗΘΕ 2025: Ο Solmeister καταχειροκροτήθηκε από το κοινό

Solmeister ΗΘΕ 2025
Έδωσε μια από τις πιο αληθινές εμφανίσεις της φετινής γιορτής θετικής ενέργεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Solmeister, με το δικό του ακατέργαστο και αληθινό στυλ, ανέβηκε στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας και απέδειξε γιατί η μουσική του δεν είναι απλώς μουσική, είναι κατάθεση ψυχής.

Με lyrics που μιλάνε για την εσωτερική μάχη, τη μοναξιά, αλλά και την ελπίδα, ο Solmaister έφτιαξε μια από τις πιο αυθεντικές στιγμές της φετινής ΗΘΕ. Το κοινό, χιλιάδες νέοι άνθρωποι, δεν χόρευαν απλώς, ένιωθαν. Και τραγουδούσαν κάθε λέξη μαζί του, σαν να ήταν δικές τους.

Solmeister
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με τα τραγούδια του απέδειξε πως μπορεί να γεμίσει μια σκηνή χωρίς φανφάρες, μόνο με αλήθεια και τέχνη.

Ο ρυθμός του ήταν σταθερός, το βλέμμα του καθαρό, και το vibe του… αληθινό μέχρι κόκκαλο.

Solmeister ΗΘΕ 2025
Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Το κοινό χειροκροτούσε όχι απλώς έναν καλλιτέχνη αλλά έναν άνθρωπο που μιλάει για όλους μας.

