ΗΘΕ 2025: Ο Solmeister καταχειροκροτήθηκε από το κοινό

Έδωσε μια από τις πιο αληθινές εμφανίσεις της φετινής γιορτής θετικής ενέργεια

Ο Solmeister, με το δικό του ακατέργαστο και αληθινό στυλ, ανέβηκε στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας και απέδειξε γιατί η μουσική του δεν είναι απλώς μουσική, είναι κατάθεση ψυχής.

Με lyrics που μιλάνε για την εσωτερική μάχη, τη μοναξιά, αλλά και την ελπίδα, ο Solmaister έφτιαξε μια από τις πιο αυθεντικές στιγμές της φετινής ΗΘΕ. Το κοινό, χιλιάδες νέοι άνθρωποι, δεν χόρευαν απλώς, ένιωθαν. Και τραγουδούσαν κάθε λέξη μαζί του, σαν να ήταν δικές τους.

Διάβασε επίσης: Όσα ζήσαμε στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024, λίγο πριν τη φετινή επετειακή γιορτή των 20 χρόνων

Με τα τραγούδια του απέδειξε πως μπορεί να γεμίσει μια σκηνή χωρίς φανφάρες, μόνο με αλήθεια και τέχνη.

Ο ρυθμός του ήταν σταθερός, το βλέμμα του καθαρό, και το vibe του… αληθινό μέχρι κόκκαλο.

Το κοινό χειροκροτούσε όχι απλώς έναν καλλιτέχνη αλλά έναν άνθρωπο που μιλάει για όλους μας.

Διάβασε επίσης: ΗΘΕ: Το Mad.gr στις πρόβες των Aggelina, Akylas, Evangelia, Kira, Vemily, Yama και Ανδρομάχη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.