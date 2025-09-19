Μουσικά Νέα 19.09.2025

ΗΘΕ 2025: Η LILA ανέβηκε στη σκηνή και τα «έσπασε» όλα

LILA ΗΘΕ 2025
Με αέρα φρεσκάδας και ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα, η LILA έκλεψε τις εντυπώσεις στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι εδώ για να αναδεικνύει τα νέα πρόσωπα που έρχονται με ορμή και αυθεντικότητα και η LILA είναι ακριβώς αυτό. Μια φρέσκια φωνή, ένα δικό της μουσικό σύμπαν και μια σκηνική παρουσία που μαγνήτισε το κοινό από το πρώτο λεπτό.

Με 100% φυσικότητα και cool confidence, η LILA απέδειξε πως δεν χρειάζεσαι υπερβολές για να κλέψεις την προσοχή αρκεί να είσαι αληθινός.

Διάβασε επίσης: Όσα ζήσαμε στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024, λίγο πριν τη φετινή επετειακή γιορτή των 20 χρόνων

Με τραγούδια που μπλέκουν ποπ, r’n’b και urban στοιχεία, έδωσε τον δικό της παλμό στη φετινή ΗΘΕ και μας έκανε όλους να ακούσουμε λίγο πιο προσεκτικά.

Lila HΘΕ
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η LILA δεν χρειάστηκε να φωνάξει για να ακουστεί. Η μουσική της μίλησε και το κοινό την άκουσε.

LILA ΗΘΕ 2025
Κεντρική εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Μέσα σε λίγα λεπτά, έγινε ξεκάθαρο: η LILA δεν είναι απλώς μια νέα καλλιτέχνιδα. Είναι μια νέα ενέργεια. Και η ΗΘΕ ήταν το τέλειο μέρος για να την παρουσιάσει.

Διάβασε επίσης: Μαντώ Κουντούρη: Από το NyxDrop στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Amita Motion Amita Motion Amita Ημερα Θετικής Ενέργειας Amita Motion Ημερα Θετικής Ενέργειας 2025 Amita Ημερα Θετικής Ενέργειας Lila ΗΘΕ ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Klavdia: Έφερε αέρα Eurovision στη σκηνή της ΗΘΕ 2025

19.09.2025
Επόμενο

ΗΘΕ 2025: Τα εντυπωσιακά acts των Evangelia, Aggelina, Akylas, Kira, Vemily, Yama και Ανδρομάχης

19.09.2025

Δες επίσης

ΗΘΕ 2025: Η Μαρίνα Σάττι μάγεψε στη σκηνή με το δικό της ξεχωριστό vibe
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2025: Η Μαρίνα Σάττι μάγεψε στη σκηνή με το δικό της ξεχωριστό vibe

19.09.2025
Θέμης Γεωργαντάς: O πρεσβευτής της Θετικής Ενέργειας ανέβηκε στο stage της ΗΘΕ 2025 για να γιορτάσει τα 20 χρόνια
Μουσικά Νέα

Θέμης Γεωργαντάς: O πρεσβευτής της Θετικής Ενέργειας ανέβηκε στο stage της ΗΘΕ 2025 για να γιορτάσει τα 20 χρόνια

19.09.2025
ΗΘΕ 2025: Η Έλενα Παπαρίζου τρέλανε το κοινό με τα αγαπημένα μας hits
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2025: Η Έλενα Παπαρίζου τρέλανε το κοινό με τα αγαπημένα μας hits

19.09.2025
ΗΘΕ 2025: Η εκρηκτική εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στην Πλατεία Νερού
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2025: Η εκρηκτική εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στην Πλατεία Νερού

19.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *