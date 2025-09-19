Θέμης Γεωργαντάς: O πρεσβευτής της Θετικής Ενέργειας ανέβηκε στο stage της ΗΘΕ 2025 για να γιορτάσει τα 20 χρόνια

Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον πιο θετικό μουσικό θεσμό της χώρας, ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2025 για να γιορτάσει 20 χρόνια θετικής ενέργειας

Ο Θέμης Γεωργαντάς είναι ο πρεσβευτής της Θετικής Ενέργειας, με περισσότερα από 12 χρόνια ενεργής παρουσίας στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας της Amita Motion. Βρίσκεται εκέι από την πρώτη μέρα και είναι αυτός που έχει βάλει το λιθαράκι του για να γίνει αυτή η συναυλία η πιο iconic μουσική στιγμή της χρονίας.

Η συνεργασία του ξεκίνησε το 2006 και από τότε έχει καθιερωθεί ως κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης, μεταδίδοντας αστείρευτη ενέργεια και θετικό πνεύμα σε κάθε εκδήλωση και δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για το κοινό.

Το 2025, η ΗΘΕ επιστρέφει δυναμικά για να γιορτάσει 20 χρόνια μουσικής και θετικής διάθεσης, με τον Θέμη Γεωργαντά στο πλευρό της. Έχοντας παρουσιάσει 12 από τις συνολικά 20 συναυλίες, ξέρει ακριβώς πώς να κάνει το κοινό να ζει την εμπειρία στο έπακρο, κάνοντας κάθε στιγμή μοναδική και γεμάτη ενθουσιασμό.

Το βράδυ της συναυλίας, την ώρα που η Ελένη Φουρέιρα βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ο ουρανός άστραψε από τα βεγγαλικά και τα drones σχημάτιζαν το λογότυπο της Amita Motion. Εκείνη τη στιγμή, ο Θέμης Γεωργαντάς ανέβηκε στη σκηνή για να μεταδώσει τη δική του θετική ενέργεια.

Αφού προβλήθηκε στις οθόνες ένα γρήγορο video-recap με τις μεγαλύτερες στιγμές της διοργάνωσης, μια γιγαντιαία τούρτα εμφανίστηκε στο stage της ΗΘΕ 2025 με ολόχρυσα κεράκια στον αριθμό 20. Ελένη Φουρέιρα και Θέμης Γεωργαντάς γιόρτασαν μαζί της πιο εμβληματική στιγμή της βραδιάς μέσα από μπόλικο τραγούδι, αναμνήσεις και μπόλικη θετική ενέργεια.

