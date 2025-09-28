Ο Σωκράτης Χάρης μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00 οι «Μουσικοί του δρόμου» ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Το Θέατρο Παλλάς τιμά τους καλλιτέχνες που δίνουν ζωή στις γωνιές της πόλης και γεμίζουν τους δρόμους με μελωδίες, ρυθμούς και συναίσθημα. Αυτοί οι καλλιτέχνες είναι τα πραγματικά μουσικά στολίδια της πόλης καθώς δίνουν χρώμα και γεμίζουν με νότες την καθημερινότητά μας και κυριολεκτικά ομορφαίνουν τη ζωή μας.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00, το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε παλιά αθηναϊκή μπουάτ και φιλοξενεί στη σκηνή του, τους «μουσικούς του δρόμου», σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, τότε που όλα ήταν πιο αγνά και ο ρομαντισμός είχε έναν μοναδικό τρόπο να εκφράζεται.

To mad.gr μίλησε με τον Σωκράτη Χάρη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς.

Πόσο Mad είναι να ερμηνεύεις ως street artist;

Το να ερμηνεύεις ως street artist είναι πραγματικά mad, αν σκεφτεί κανείς τις συνθήκες: χειμώνας με βροχή και κρύο, καλοκαίρι με καύσωνα και αφόρητη ζέστη, χωρίς να λείπουν οι καταγγελίες, οι παρενοχλήσεις, οι κλοπές ή τα άσχημα σχόλια. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, συνεχίζουμε γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε… και ευτυχώς το έχει αγαπήσει και ο περισσότερος κόσμος μαζί μας!

Η πιο mad αντίδραση από κάποιο άτομο που σε άκουγε να εμηνεύεις;

Δεν ξέρω αν θεωρείται mad, αλλά σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστο. Μια μέρα, ενώ ερμήνευα στον δρόμο, είδα έναν κύριο να κοντοστέκεται απέναντι και να με παρακολουθεί. Όταν τελείωσε το τραγούδι, δεν έφυγε, έμεινε και άκουσε και το επόμενο. Μόλις τελείωσα και εκείνο, ήρθε κοντά μου με δάκρυα στα μάτια και με ευχαρίστησε, λέγοντάς μου πως οι δύο ερμηνείες τον άγγιξαν βαθιά. Τον ευχαρίστησα κι εγώ και έφυγε. Ένα στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Αγαπημένο spot για performance στην Αθήνα;

Το αγαπημένο μου σημείο για να στήνω και να παίζω μουσική είναι στην Καπνικαρέα, εκεί, στη «καρδιά» της Ερμού.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι που θέλεις να ερμηνεύεις συνέχεια;

Tο «Τράβα σκανδάλη» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη είναι από εκείνα τα τραγούδια που κουβαλούν ένταση και δυναμική. Είναι τόσο αγαπημένο μου, που δεν λείπει ποτέ από το ρεπερτόριό μου όταν τραγουδάω στον δρόμο!

To πιο mad σημείο που θα ήθελες να ερμηνεύσεις ακόμα κι αν είναι πολύ μακριά από την Αθήνα;

Δύο φουλ mad σημεία/μέρη που θα ήθελα να τραγουδήσω μια μέρα, είναι τόσο στην σκηνή της Eurovision όσο και σε αυτή των Grammy Awards!

Τι θα ακούσουμε από εσένα στο θέατρο Παλλάς, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου;

Δεν θα αποκαλύψω ακόμα τι θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από εμένα στο Θέατρο Παλλάς… αυτό που μπορώ όμως να πω είναι πως οι ερμηνείες και οι ενορχηστρώσεις εκείνης της βραδιάς θα σας μείνουν αξέχαστες!

Οι μουσικοί του δρόμου ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο https://pallastheater.com/

