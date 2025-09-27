Η Έλενα Νάσιου μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00 οι «Μουσικοί του δρόμου» ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Μια από τις ωραιότερες εικόνες της πόλης είναι όταν κανείς βλέπει καλλιτέχνες να μοιράζονται τη μουσική τους και το συναίσθημά τους με τους διερχόμενους. Αυτοί οι καλλιτέχνες είναι τα πραγματικά μουσικά στολίδια της πόλης καθώς δίνουν χρώμα και γεμίζουν με νότες την καθημερινότητά μας και κυριολεκτικά ομορφαίνουν τη ζωή μας.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, το Θέατρο Παλλάς τιμά τους καλλιτέχνες που δίνουν ζωή στις γωνιές της πόλης και γεμίζουν τους δρόμους με μελωδίες, ρυθμούς και συναίσθημα. Το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε παλιά αθηναϊκή μπουάτ και φιλοξενεί στη σκηνή του, τους «μουσικούς του δρόμου», σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, τότε που όλα ήταν πιο αγνά και ο ρομαντισμός είχε έναν μοναδικό τρόπο να εκφράζεται.

To mad.gr μίλησε με την Έλενα Νάσιου λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς.

Πόσο Mad είναι να ερμηνεύεις ως street artist;

Σίγουρα θέλει τρέλα για να τραγουδάς στον δρόμο. Αυτός ο αυθορμητισμός που μας διακατέχει σπανίζει στις μέρες μας. Τόσο, που τον βρίσκω ρομαντικό.

Η πιο mad αντίδραση από κάποιο άτομο που σε άκουγε να εμηνεύεις;

Να με καλέσει να τραγουδήσω στο «Παλλάς». Ακραίο.

Αγαπημένο spot για performance στην Αθήνα;

Στην Αθήνα αγαπώ Καπνικαρέα. Είναι ένα μεγάλο πέρασμα όπου ο χώρος ευνοεί στο να μπορούν να κάθονται οι ακροατές! Έτσι δεν σταματάει η ροή και γινόμαστε όλοι μια παρέα. Σαν μικρή συναυλία!

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι που θέλεις να ερμηνεύεις συνέχεια;

Το «μην τον ρωτάς τον ουρανό» του Χατζιδάκι. Είναι ένα τραγούδι που μου έχει μάθει η μαμά μου και το έχω συνδέσει με τα παιδικά μου χρόνια. Και τη Τζένη Καρέζη.

To πιο mad σημείο που θα ήθελες να ερμηνεύσεις ακόμα κι αν είναι πολύ μακριά από την Αθήνα;

Θέλω να τραγουδήσω παλιά ελληνικά τραγούδια στο Παρίσι. Αν θέλεις όμως να μιλήσουμε για σκηνές, ποιος καλλιτέχνης δεν ονειρεύεται να τραγουδήσει στο Ηρώδειο;

Τι θα ακούσουμε από εσένα στο θέατρο Παλλάς, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου;

Αυτό που ξέρω να κάνω καλά είναι να ερμηνεύω έρωτα. Δεν θα σου πω ποια τραγούδια θα πω. Θα σου πω μόνο πως εκείνη τη νύχτα θα νιώσεις τον έρωτα σε κάθε του μορφή.

Οι μουσικοί του δρόμου ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο https://pallastheater.com/

