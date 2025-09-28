Οι φωτογραφίες από τον παραμυθένιο γάμο της Selena Gomez

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους τις πρώτες φωτογραφίες από τη μεγάλη μέρα

Ο πολυαναμενόμενος γάμος της Selena Gomez και του Benny Blanco είναι πλέον γεγονός! Το αγαπημένο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, σε μια ξεχωριστή τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, το βράδυ του Σαββάτου.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον λογαριασμό της Selena Gomez στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή, γράφοντας απλά: « 9.27.25 ».

Οι εικόνες δείχνουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές, να κρατιούνται χέρι-χέρι, να αγκαλιάζονται και να απολαμβάνουν τη μοναδική μέρα τους.

Στις φωτογραφίες, οι δυο τους αγκαλιάζονται, κοιτούν ο ένας τον άλλον τρυφερά, τρέχουν ανέμελοι σε ένα λιβάδι. Ένα βίντεο η Selena Gomez διορθώνει το παπιγιόν του Benny Blanco προτού του δώσει ένα τρυφερό φιλί.

Σε μια από τις πιο γλυκές φωτογραφίες, η Selena Gomez κάθεται στο έδαφος ενώ ο Benny Blanco ακουμπά το κεφάλι του στην αγκαλιά της.

Η τελετή έλαβε χώρα στο καταπράσινο Sea Crest. Το ζευγάρι ήταν περιτριγυρισμένο από περίπου 170 άτομα, μέλη της οικογένειας και στενούς τους φίλους τους όπως η Taylor Swift, η Paris Hilton, ο Ed Sheeran, ο Martin Short, ο Steve Martin, η Ashley Park, ο David Henrie.

Η ρομαντική τελετή έγινε με θέα τη θάλασσα και η Selena Gomez επέλεξε νυφικό του Ralph Lauren, με κορσάζ και εντυπωσιακή ανοιχτή πλάτη, ενώ ο Benny Blanco εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν επίσης του Ralph Lauren.

Ένα κοντινό πλάνο ανέδειξε το απλό αλλά κομψό μπουκέτο της νύφης από λευκά λουλούδια, ενώ ένα άλλο στιγμιότυπο έδειξε τις εντυπωσιακές βέρες του ζευγαριού.

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco είχαν επιβεβαιώσει τη σχέση τους τον Δεκέμβριο του 2023, αν και είχαν συνεργαστεί ήδη από το 2019 στο τραγούδι «I Can’t Get Enough». Έκτοτε, το ζευγάρι μοιράστηκε συχνά την αγάπη του στα social media και σε δημόσιες εμφανίσεις, με την Selena Gomez να δηλώνει: «Είναι το παν στη ζωή μου».

Ο γάμος της Selena Gomez και του Benny Blanco δεν ήταν απλώς μια λαμπερή τελετή, ήταν η επισφράγιση μιας σχέσης που χτίστηκε με εμπιστοσύνη, αγάπη και κοινά όνειρα.

Από την πρώτη συνεργασία τους στη μουσική μέχρι τη στιγμή που αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αφοσίωσης, η ιστορία τους μοιάζει να βγήκε από παραμύθι. Και τώρα, με το νέο τους ξεκίνημα, το ζευγάρι δηλώνει πιο έτοιμο από ποτέ να μοιραστεί το μέλλον μαζί.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

