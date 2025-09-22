Παντρεύτηκαν Βαρδινογιάννης και Μπιρμπίλη – Το εντυπωσιακό νυφικό, οι κουμπάροι και οι καλεσμένοι

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου, ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη. Ο θρησκευτικός γάμος τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη και το ζευγάρι είχε στο πλευρό του συγγενείς και φίλους.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη είχαν τρεις κουμπάρους. Τον Νίκο Βαρδινογιάννη, γιο του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, γιο του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.

Η νύφη εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, καθώς επέλεξε νυφικό του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου ενώ στον γάμο βρέθηκε φυσικά η αδελφή του γαμπρού, Χρυσή Βαρδινογιάννη με τον σύζυγό της Νικόλαο Ντε Γκρες και τη μητέρα του Άννα Μαρία.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Δούκισσα Νομικού με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη, αλλά και ο Νίνο.

Να σημειώσουμε πως ο επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης είναι γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη ενώ η Κατερίνα Μπιρμπίλη, κόρη της μουσικού και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου.

Η μητέρα του γαμπρού, Αγάπη Πολίτη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της. «Είμαι συγκινημένη όντως, δάκρυσα. Ήταν πολύ ωραία η τελετή, όπως θα έπρεπε να είναι. Εύχομαι στα παιδιά αγάπη, υγεία και να χαίρονται αυτή τη μέρα κάθε φορά που θα τη θυμούνται» δήλωσε η Αγάπη Πολίτη.

