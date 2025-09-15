TV 15.09.2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανε πρεμιέρα για 13η φορά με το «Happy Day»

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανε πρεμιέρα για 13η φορά με το «Happy Day»
Η παρουσιάστρια καλημέρισε γι’ ακόμη μια σεζόν τους τηλεθεατές, έχοντας την ίδια ομάδα δίπλα της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα με την εκπομπή «Happy Day», μέσα από τη συχνότητα του Alpha έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου. Η παρουσιάστρια καλημέρισε γι’ ακόμη μια σεζόν τους τηλεθεατές, έχοντας την ίδια ομάδα δίπλα της.

Συγκεκριμένα, στο πλευρό της Σταματίνας Τσιμτσιλή βρίσκεται ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Κώστας Φραγκολιάς, ο Λευτέρης Μητσόπουλος και ο Δήμος Βερύκιος.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανε πρεμιέρα για 13η φορά με το «Happy Day»

Διάβασε επίσης: Το Πρωινό: Πρεμιέρα σε νέα ώρα για τον Γιώργο Λιάγκα – Τα πρώτα του λόγια

«Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως περνούν τα χρόνια γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που, πραγματικά, μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα αλλά μας λείπετε γρήγορα και ανυπομονούμε να γυρίσουμε σε εσάς.

Ειδικά αυτές τις 15 ημέρες της προετοιμασίας, μέχρι να βγούμε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε γι’ αυτή την πρώτη καλημέρα και για την καθημερινότητα που θα μπει και πάλι στον ρυθμό. Είστε ο έρωτα μας, ελπίζουμε να είμαστε και εμείς γιατί μας άρεσαν πάρα πολύ μηνύματα που μας λέγατε», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρεμιέρα της εκπομπής «Happy Day».

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Διάβασε επίσης: Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον Θέμη Σοφό στην Πάρο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV HAPPY DAY ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Το Πρωινό: Πρεμιέρα σε νέα ώρα για τον Γιώργο Λιάγκα – Τα πρώτα του λόγια

15.09.2025
Επόμενο

Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο – Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη

15.09.2025

Δες επίσης

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου
TV

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου

15.09.2025
Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες
TV

Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες

15.09.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα

15.09.2025
Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο – Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη
TV

Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο – Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη

15.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *