Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανε πρεμιέρα για 13η φορά με το «Happy Day»

Η παρουσιάστρια καλημέρισε γι’ ακόμη μια σεζόν τους τηλεθεατές, έχοντας την ίδια ομάδα δίπλα της

Πρεμιέρα με την εκπομπή «Happy Day», μέσα από τη συχνότητα του Alpha έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου. Η παρουσιάστρια καλημέρισε γι’ ακόμη μια σεζόν τους τηλεθεατές, έχοντας την ίδια ομάδα δίπλα της.

Συγκεκριμένα, στο πλευρό της Σταματίνας Τσιμτσιλή βρίσκεται ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Κώστας Φραγκολιάς, ο Λευτέρης Μητσόπουλος και ο Δήμος Βερύκιος.

«Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως περνούν τα χρόνια γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που, πραγματικά, μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα αλλά μας λείπετε γρήγορα και ανυπομονούμε να γυρίσουμε σε εσάς.

Ειδικά αυτές τις 15 ημέρες της προετοιμασίας, μέχρι να βγούμε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε γι’ αυτή την πρώτη καλημέρα και για την καθημερινότητα που θα μπει και πάλι στον ρυθμό. Είστε ο έρωτα μας, ελπίζουμε να είμαστε και εμείς γιατί μας άρεσαν πάρα πολύ μηνύματα που μας λέγατε», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρεμιέρα της εκπομπής «Happy Day».

