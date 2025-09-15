Το Πρωινό: Πρεμιέρα σε νέα ώρα για τον Γιώργο Λιάγκα – Τα πρώτα του λόγια

Στην έναρξη της εκπομπής ο παρουσιαστής καλημέρισε τους τηλεθεατές και αμέσως υποδέχτηκε στο πλατό παλιούς και νέους συνεργάτες

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου οι ψυχαγωγικές εκπομπές των καναλιών και μέσα σε αυτές είναι φυσικά και το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 θα συνεχίσει και φέτος να προβάλλει θέματα κοινωνικά, αστυνομικά, πολιτικά, lifestyle, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και μας απασχολούν.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι στη Δανία λίγο πριν την πρεμιέρα του «Πρωινού»

Σε νέα ώρα, με νέα μέλη στην ομάδα και νέα δυναμική, το «Πρωινό» θα αποτελεί για άλλη μια χρονιά τον λόγο για να ξεκινήσει η μέρα μας, με χαμόγελο αλλά και πληροφόρηση.

Στην έναρξη λοιπόν της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας καλημέρισε τους τηλεθεατές και αμέσως υποδέχτηκε στο πλατό παλιούς και νέους συνεργάτες.

«Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Επειδή έχω άγχος πάντα κάθε φορά στην πρώτη εκπομπή, μην μιλήσω πολύ. Θα τα κάνω σαλάτα. Πάμε να υποδεχτούμε τους παλιούς και νέους συνεργάτες» είπε ο παρουσιαστής.

Ο λόγος για τους παλιούς, Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γρηγόρη Μπάκα και Αλέξανδρο Παπανδρέου, αλλά και τους καινούργιους, Γιώτα Κηπουρού, Δέσποινα Καμπούρη, Πάνο Κατσαρίδη, Σταύρο Μπαλάσκα και Ποσειδώνα Γιαννόπουλο.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιάγκας: Επιβεβαίωσε τις φήμες για το «Πρωινό» με ένα χιουμοριστικό βίντεο με την ομάδα του