TV 15.09.2025

Το Πρωινό: Πρεμιέρα σε νέα ώρα για τον Γιώργο Λιάγκα – Τα πρώτα του λόγια

Το Πρωινό: Πρεμιέρα σε νέα ώρα για τον Γιώργο Λιάγκα - Τα πρώτα του λόγια
Στην έναρξη της εκπομπής ο παρουσιαστής καλημέρισε τους τηλεθεατές και αμέσως υποδέχτηκε στο πλατό παλιούς και νέους συνεργάτες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου οι ψυχαγωγικές εκπομπές των καναλιών και μέσα σε αυτές είναι φυσικά και το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. 

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 θα συνεχίσει και φέτος να προβάλλει θέματα κοινωνικά, αστυνομικά, πολιτικά, lifestyle, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και μας απασχολούν.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι στη Δανία λίγο πριν την πρεμιέρα του «Πρωινού»

Σε νέα ώρα, με νέα μέλη στην ομάδα και νέα δυναμική, το «Πρωινό» θα αποτελεί για άλλη μια χρονιά τον λόγο για να ξεκινήσει η μέρα μας, με χαμόγελο αλλά και πληροφόρηση.

Στην έναρξη λοιπόν της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας καλημέρισε τους τηλεθεατές και αμέσως υποδέχτηκε στο πλατό παλιούς και νέους συνεργάτες.

«Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Επειδή έχω άγχος πάντα κάθε φορά στην πρώτη εκπομπή, μην μιλήσω πολύ. Θα τα κάνω σαλάτα. Πάμε να υποδεχτούμε τους παλιούς και νέους συνεργάτες» είπε ο παρουσιαστής.

Το Πρωινό: Πρεμιέρα σε νέα ώρα για τον Γιώργο Λιάγκα - Τα πρώτα του λόγια

Ο λόγος για τους παλιούς, Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γρηγόρη Μπάκα και Αλέξανδρο Παπανδρέου, αλλά και τους καινούργιους, Γιώτα Κηπουρού, Δέσποινα Καμπούρη, Πάνο Κατσαρίδη, Σταύρο Μπαλάσκα και Ποσειδώνα Γιαννόπουλο.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιάγκας: Επιβεβαίωσε τις φήμες για το «Πρωινό» με ένα χιουμοριστικό βίντεο με την ομάδα του

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Πρωινό Αντ1
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Μαύροι κύκλοι από το binge watching; Αυτά είναι τα tips που θα τους εξαφανίσουν

15.09.2025
Επόμενο

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανε πρεμιέρα για 13η φορά με το «Happy Day»

15.09.2025

Δες επίσης

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου
TV

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου

15.09.2025
Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες
TV

Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες

15.09.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα

15.09.2025
Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο – Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη
TV

Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο – Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη

15.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *