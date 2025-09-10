TV 10.09.2025

Τηλεπαιχνίδια 2025-2026: Ποια επιστρέφουν και ποια κάνουν ντεμπούτο

Τηλεπαιχνίδια 2025-2026
Από το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μέχρι το «The Floor», όλα τα παιχνίδια και ριάλιτι που μπαίνουν στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής χρονιάς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 έρχεται φορτωμένη με αγαπημένα τηλεπαιχνίδια που αναλαμβάνουν να μας «ταΐσουν» στιγμές διασκέδασης, αγωνίας και νοητικής πρόκλησης.

Τηλεπαιχνίδια – Τι επιστρέφει και τι έρχεται

Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος

Επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά στον ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο τιμόνι, έτοιμος να μας ταξιδέψει ξανά σε απογευματινές βραδιές γεμάτες γνώσεις, συναισθήματα και απρόβλεπτες στιγμές.

Ρουκ Ζουκ

Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει για 9η χρονιά να χαρίζει μεσημεριανό χιούμορ και καλή διάθεση στο ΑΝΤ1.

5Χ5 με τον Θάνο Κιούση

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον ταλαντούχο Θάνο Κιούση, επιστρέφει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:30, για να μας χαρίσει για άλλη μία σεζόν αυθεντικές στιγμές γέλιου.

Τροχός της Τύχης

Ο Τροχός της Τύχης στο STAR παραμένει staple, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να μοιράζει δώρα, αυτοκίνητα και μεγάλα ποσά.

Money Drop

Επανέρχεται στον ALPHA με τον Φάνη Μουρατίδη, υπόσχεται high stakes και ανατροπές, όπως στις πολλές διεθνείς εκδοχές του.

Deal

Μεταφέρει την ένταση στον ALPHA χάρη στον Γιώργο Θαναηλάκη και το golden target των 70.000 ευρώ.

The Chase

Επιστρέφει στο MEGA με τη Μαρία Μπεκατώρου και τους αγαπημένους μας Chasers.

Η Ελλάδα Ψηφίζει

Το πιο διασκεδαστικό guessing στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» συνεχίζεται στον ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο να υποδέχονται δύο νέες ομάδες, που έρχονται δυναμικά για να διεκδικήσουν έως και 35.000 ευρώ.

Club του 1%

Κάνει ντεμπούτο στο STAR, φέρνει έξυπνο gaming όπου δεν χρειάζονται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις αλλά σωστή σκέψη.

Στη Πίεση

«Στην Πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά… Το νέο συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι που θα μας βάλει στο κέντρο της δράσης κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 19.00, στην ΕΡΤ1.

The Floor

Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό και ένα show γεμάτο επιδείξεις ταχύτητας και πνευματικής ευστοχίας.

Don’t Forget The Lyrics

Ετοιμάζεται για πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 και το κοινό καλείται να τραγουδήσει (και όχι απαραίτητα να έχει φωνή), θυμώντας στίχους για να κερδίσει έως 15.000€.

