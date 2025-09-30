Τίτλοι τέλους στον γάμο της Nicole Kidman και του Keith Urban

Ένας από τους πιο λαμπερούς γάμους του Χόλιγουντ φτάνει στο τέλος του. Η Nicole Kidman και ο Keith Urban, ύστερα από 19 χρόνια κοινής πορείας, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 και απέκτησε δύο κόρες, τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith Margaret, 14 ετών, επιβεβαίωσε τον χωρισμό του. Το ειδησεογραφικό site TMZ ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση, σημειώνοντας ότι το ζευγάρι ζούσε χωριστά ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού.

Ένας απρόσμενος χωρισμός

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Nicole Kidman και ο επιτυχημένος country τραγουδιστής Keith Urban, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το PEOPLE, «δεν έφτασαν σε αυτή την απόφαση χωρίς πόνο». Η ίδια πηγή ανέφερε: «Η Nicole δεν ήθελε αυτόν τον χωρισμό. Έδωσε μάχη για να σώσει τον γάμο της».

Μια αγάπη που έλαμπε δημόσια

Μέχρι πρόσφατα, οι δυο τους έδιναν την εικόνα ενός από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz. Στις 25 Ιουνίου, η Nicole Kidman είχε μοιραστεί φωτογραφία στο Instagram, με αφορμή την επέτειο του γάμου τους , όπου ήταν αγκαλιασμένοι, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου ❤️ @KeithUrban».

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο δεκαετιών μαζί, το ζευγάρι βίωσε έντονες χαρές αλλά και σοβαρές δοκιμασίες. Λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, ο Keith Urban εισήχθη σε κέντρο αποτοξίνωσης για να αντιμετωπίσει την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Με παρέμβαση της Nicole Kidman και στενών φίλων του, ο μουσικός κατάφερε να ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο, χαρακτηρίζοντας αργότερα αυτή την εμπειρία καθοριστική.

Δημόσιες εμφανίσεις και στιγμές ενότητας

Μόλις τον περασμένο Μάιο, η Nicole Kidman και ο Keith Urban είχαν εμφανιστεί μαζί στα Academy of Country Music Awards, όπου ο τραγουδιστής τιμήθηκε με το βραβείο ACM Triple Crown Award. Οι φωτογραφίες τους από εκείνο το βράδυ έδειχναν δύο ανθρώπους ερωτευμένους, που αντάλλασσαν φιλιά και κρατιόντουσαν χέρι-χέρι. Τον Ιούνιο, το ζευγάρι απαθανατίστηκε στο Νάσβιλ παρακολουθώντας έναν αγώνα του FIFA Club World Cup. Όμως, πίσω από τα χαμόγελα, οι δυσκολίες φαίνεται πως συνέχιζαν να βαραίνουν τη σχέση τους.

Η Nicole Kidman, που πρόσφατα ολοκλήρωσε γυρίσματα για το «Practical Magic 2» στο Λονδίνο, μοιράστηκε φωτογραφίες με τις κόρες και την οικογένειά της τον Αύγουστο, μιλώντας για «καλοκαιρινές αναμνήσεις». Από την πλευρά του, ο Keith Urban βρίσκεται σε περιοδεία, με την επόμενη του εμφάνιση προγραμματισμένη για τις 2 Οκτωβρίου στο Hershey της Πενσυλβάνια. Η Nicole Kidman υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Tom Cruise, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά προτού ο γάμος τους λήξει το 2001.

Ο λόγος για τον χωρισμό παραμένει άγνωστος. Είναι βέβαιο όμως ότι ο επίλογος αυτής της σχέσης συγκλονίζει το Χόλιγουντ, καθώς η Nicole Kidman και ο Keith Urban ήταν για χρόνια παράδειγμα σταθερότητας σε έναν κόσμο γεμάτο εύθραυστες σχέσεις.

