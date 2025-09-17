APON: Εκπλήξεις με Φουρέιρα και Ζαμάνη στη συναυλία του (video)

Ο APON χάρισε ακόμα ένα συναρπαστικό live γεμάτο εκπλήξεις και γνώρισε την αποθέωση στην Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων, κάνοντας ένα super φινάλε στην επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία «Ονειροπόλος summer tour». Μάλιστα, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, στο stage ανέβηκαν η Ελένη Φουρέιρα και η Ματούλα Ζαμάνη, σε συμπράξεις που γεφύρωσαν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Ο super επιτυχημένος και περιζήτητος τραγουδοποιός χάρισε ένα «μαγικό» βράδυ γεμάτο μοντέρνο ήχο, συναίσθημα και σύγχρονο vibe, λίγο αφότου το album «Ονειροπόλος» που κυκλοφορεί από την Panik Records έγινε τριπλά πλατινένιο με σχεδόν μισό εκατομμύριο streaming points σε 4 μήνες.

Διάβασε επίσης: Apon: Η κίνηση ανθρωπιάς – Πού δώρισε την αμοιβή του από συναυλία του

Πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, παρουσίασε τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του, όπως τα «Βοριάς», «Χιλιόμετρα», «Καθρέφτης», «Προβλήματα», «Γουλιά Γουλιά», «Καίγομαι», «Φεγγάρι» και «Κόκκινα Φανάρια», καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια σε ιδιαίτερες ερμηνείες.

Η έναρξη της εντυπωσιακής βραδιάς έγινε με παιδική χορωδία, ενώ οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν όταν στη σκηνή ανέβηκε η Ελένη Φουρέιρα με την οποία ο Apon είπε το διαμαντένιο ντουέτο τους «Γδύσου», καθώς και η Ματούλα Ζαμάνη με την οποία ερμήνευσε τα αγαπημένα «Μπανιστηρτζού» και «Πριν», εκτοξεύοντας τον ενθουσιασμό στα ύψη.

Με τη συναυλία στην κατάμεστη Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων ο Apon ολοκλήρωσε ένα μοναδικό καλοκαιρινό tour με 40 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση και αγάπη που του δείχνει.

Διάβασε επίσης: APON: Σπάει κοντέρ το «Ονειροπόλος» – Ο πιο επιτυχημένος δίσκος των τελευταίων μηνών

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.