Beige Flags: Τα «ήσυχα» red flags που τρελαίνουν τη Gen Z στα ραντεβού

Η νέα κατηγορία ραντεβού που δεν σου δίνει λόγο να φύγεις, αλλά ούτε και να μείνεις

Καλώς ήρθες στον κόσμο των beige flags της Gen Z, εκεί όπου τα σημάδια δεν είναι κόκκινα, ούτε πράσινα… αλλά κάτι αδιάφορο ενδιάμεσο, σαν το χρώμα τους.

Αν τα red flags είναι τοξικά σημάδια που σε προειδοποιούν να το βάλεις στα πόδια, και τα green flags δείχνουν ότι όλα πάνε καλά, τότε τα beige flags είναι αυτά τα μικρά «cringe» στοιχεία που δεν ξέρεις αν είναι πρόβλημα ή απλώς προσωπικότητα.

Τι θεωρεί η Gen Z «beige flag»

Η Gen Z έχει τη δική της λίστα με beige flags και spoiler: είναι όσο απρόβλεπτη όσο και η ίδια η γενιά. Δεν μιλάμε για κλασικά προβλήματα, αλλά για «περίεργα vibes» ή συνήθειες που απλά… ξενερώνουν.

Μερικά παραδείγματα που έχουν γίνει viral στο TikTok και το X (πρώην Twitter):

«Δεν έχει ποτέ άποψη για το πού θα πάμε ή τι θα φάμε»

«Μιλάει συνέχεια με quotes από σειρές ή memes»

«Η αγαπημένη του/της ταινία είναι το Fight Club και το λέει με στόμφο»

«Λέει πάντα “ό,τι θέλεις εσύ” (και εννοεί το κυριολεκτικά)»

«Η προσωπικότητά του είναι ότι… του αρέσει ο καφές»

Είναι όντως πρόβλημα;

Όχι απαραίτητα. Ένα beige flag δεν σημαίνει ότι πρέπει να το σκάσεις από το πρώτο ραντεβού, αλλά ότι ίσως χρειάζεται λίγο παραπάνω παρατήρηση. Είναι σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος μπορεί να μην έχει βάθος, να μην είναι συμβατός μαζί σου ή απλά… να βαριέσαι λίγο κάθε φορά που απαντάει.

Για τη Gen Z, που έχει μεγαλώσει με αυτογνωσία, TikTok ψυχολογία και 3 δευτερόλεπτα προσοχής, τα beige flags δεν είναι deal breakers, αλλά είναι red alerts για «ick». Δεν πρόκειται για κακές συμπεριφορές, αλλά για λεπτομέρειες που τους/τις κάνουν να νιώθουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση.

Beige flag – red flag

Το πρόβλημα ξεκινά όταν τα beige flags συσσωρεύονται. Αν κάποιος έχει 4-5 τέτοια και καμία ένδειξη ενδιαφέροντος ή αυθεντικότητας, τότε η Gen Z το παίρνει ως σημάδι ότι δεν υπάρχει χημεία και συνήθως δεν χάνει χρόνο να το εξηγήσει.

Είναι beige flag να μη γελάς ποτέ με memes;

Να χρησιμοποιείς πολύ τα gifs;

Ή να λες «καληνύχτα» με emoji φεγγαράκι;

Για τη Gen Z, ναι. Ή έστω… ίσως.

