Delulu is the Solulu: Το πιο viral trick της Gen Z για να κάνει το σύμπαν σύμμαχό της

Η Gen Z υιοθετεί το «Delulu is the Solulu» όχι για να ξεφύγει από την πραγματικότητα, αλλά για να τη φτιάξει στα μέτρα της

Αν έχεις ακούσει κάποιον να λέει με απόλυτη αυτοπεποίθηση «εννοείται ότι του αρέσω κι εγώ, το έχω ήδη δει να συμβαίνει», υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι Gen Z και να ζει το νέο mindset που έχει γίνει viral παντού κι αυτό είναι το delulu is the solulu.

Ναι, από το «delusional» και το «solution». Δηλαδή: όταν η μόνη λύση είναι να είσαι λίγο… εκτός πραγματικότητας. Αλλά με στυλ, ενέργεια και άποψη.

Τι είναι τελικά το delulu;

Είναι η πίστη ότι αν φερθείς σαν κάτι να σου ανήκει – τότε, με κάποιο τρόπο, θα σου ανήκει. Δεν μιλάμε απαραίτητα για τρελό παραμύθι, αλλά για έναν τρόπο σκέψης όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί: «Αυτός που μου αρέσει με θέλει ήδη», «Αύριο θα μου έρθει η δουλειά των ονείρων μου», «Το σύμπαν είναι ξεκάθαρα με το μέρος μου».

Η λογική πίσω από το φαινόμενο; Όταν σκέφτεσαι σαν να έχεις ήδη αυτό που θέλεις, φέρεσαι και σαν να το αξίζεις. Και όταν φέρεσαι έτσι, το διεκδικείς με αυτοπεποίθηση.

Είναι χαζό ή πανέξυπνο;

Οι ψυχολόγοι λένε πως όχι μόνο δεν είναι τρελό, αλλά αγγίζει βαθιές πτυχές του positive psychology. Το να οραματίζεσαι αυτό που θέλεις με σιγουριά, δίνει στον εγκέφαλό σου θετικά triggers και αυξάνει την προθυμία να κυνηγήσεις στόχους. Άρα… delulu = productivity hack; Maybe.

Η Gen Z λέει «αρκετά» με τη λογική

Μεγαλωμένοι σε έναν κόσμο κρίσεων, άγχους και «ρεαλιστικών» στόχων, οι Gen Zers απαντούν με την απόλυτη φάση αντίστασης: τη φαντασία ως εργαλείο επιβίωσης. Δεν είναι πως δεν ξέρουν την πραγματικότητα. Είναι ότι αποφασίζουν να τη δουν αλλιώς. Και κάπως έτσι, το delulu έγινε τρόπος ζωής.

Τελικά δουλεύει;

Όχι πάντα. Αλλά το point δεν είναι να σου κάτσουν όλα, είναι να νιώσεις ότι μπορείς. Και αυτό από μόνο του, αλλάζει πολλά. Από το dating μέχρι τη δουλειά, από τις φιλίες μέχρι τα προσωπικά όνειρα, το delulu mind είναι το digital φυλαχτό της νέας γενιάς.

