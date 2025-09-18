Bella Hadid: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και η υποστήριξη από την αδελφή της, Gigi Hadid

Η Bella Hadid μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητά της στο νοσοκομείο, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά της

Η Bella Hadid μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια σπάνια, προσωπική ματιά στον αγώνα της με τη νόσο Lyme, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Στις εικόνες, το 28χρονο σούπερμοντελ φαίνεται συνδεδεμένο με ορό, καλύπτοντας το στόμα της σε στιγμές δυσφορίας και ακουμπώντας το μέτωπό της με έναν επίδεσμο ενώ ξεκουράζεται στο κρεβάτι.

Παρά τις δύσκολες στιγμές, η Bella Hadid πρόσθεσε και μια δόση χιούμορ και ζεστασιάς. Μοιράστηκε φωτογραφίες της φορώντας μια άνετη φόρμα Pikachu, να παίζει χαρτιά και ακόμη να απολαμβάνει ένα αργοπορημένο δείπνο. Σε μια ακόμα λήψη, την είδαμε κουλουριασμένη στη γωνία ενός ανελκυστήρα, να απολαμβάνει τον καφέ της. «Συγγνώμη που εξαφανίζομαι συχνά, σας αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα, δείχνοντας την ανθρώπινη και τρυφερή πλευρά της.

Η υποστήριξη της οικογένειας

Η υποστήριξη ήρθε άμεσα από την διάσημη οικογένειά της. Η αδερφή της, Gigi Hadid, σχολίασε: «Σ’ αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις δυνατή και καλά όπως αξίζεις, σύντομα!!!!!!».

Η μητέρα τους, Yolanda Hadid, σημείωσε: «Lyme warrior», ενώ φίλοι και θαυμαστές έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη και την αλληλεγγύη τους με μηνύματα όπως: «Σου στέλνω αγάπη και γρήγορη ανάρρωση!» και «Μείνε δυνατή, θα το ξεπεράσεις Queen!!!!».

Η Bella δεν είναι η μόνη celebrity που παλεύει με αυτή τη χρόνια ασθένεια. Ο Justin Timberlake ανακοίνωσε τη διάγνωση του τον Ιούλιο, ενώ η Shania Twain αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ της στο Netflix το 2022 ότι υπέφερε από blackout και ζαλάδες στη σκηνή πριν από τη διάγνωσή της το 2003.

Τι είναι η νόσος Lyme

Η νόσος Lyme είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κρότωνα (είδος τσιμπουριού). Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, πονοκεφάλους και χαρακτηριστικό εξάνθημα σε σχήμα «μάρκας στόχου». Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερες επιπλοκές, όπως προβλήματα στις αρθρώσεις, την καρδιά και το νευρικό σύστημα. Η νόσος Lyme είναι χρόνια και αρκετές φορές δύσκολα διαγνωσμένη, με τα συμπτώματα να εμφανίζονται σταδιακά και να επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα όσων νοσούν.

