Gigi Hadid: Η αποκάλυψη για την οντισιόν της στο remake της ταινίας «Tangled»

Από οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ στο προτεινόμενο remake της ταινίας «Tangled» προτού το πρότζεκτ ακυρωθεί αποκάλυψε πως πέρασε η Gigi Hadid.

Συγκεκριμένα, η ίδια φωτογραφήθηκε με την Kendall Jenner για το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου της Vogue και στη συνέντευξη του περιοδικού αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έκανε, δηλώνοντας ότι είναι «πραγματικά περήφανη» για το πώς εξελίχθηκε η οντισιόν της.

Το μοντέλο δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην υποκριτική, αλλά έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των «Bad Blood» της Taylor Swift το 2015 και «Pillowtalk» του Zayn Malik το 2016, και είχε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Ocean’s 8».

«Είμαι πραγματικά περήφανη για την οντισιόν. Το τραγούδι… ήξερα ότι θα προχωρούσαν με μια πραγματική τραγουδίστρια, αλλά θα σας δείξω τη σκηνή της οντισιόν μου αργότερα» είπε στη Kylie Jenner προσθέτοντας ότι έκανε μαθήματα φωνητικής κατά τη διάρκεια του Μήνα Μόδας για να προετοιμαστεί.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων, στην οποία η Manty Moore δάνεισε τη φωνή της στη «Rapunzel» βασίστηκε χαλαρά στο ομότιτλο παραμύθι των Αδελφών Γκριμ. Γυρισμένη με προϋπολογισμό 260 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Tangled» είχε συνολικά έσοδα 592,5 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και συγκέντρωσε θετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοινώθηκε ότι το live-action remake του «Tangled» βρισκόταν σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Disney φέρεται να σταμάτησε τη συγκεκριμένη εκδοχή της ταινίας τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, μετά την απογοητευτική εισπρακτική απόδοση του remake μεγάλου προϋπολογισμού «Snow White» με πρωταγωνίστριες τις Rachel Zegler και Gal Gadot.

