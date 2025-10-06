8 Έλληνες celebrities που σπούδασαν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικά κάνουν

Μπορεί να σπούδασαν νομική, φιλολογία ή ιατρική, αλλά σήμερα βρίσκονται στο θέατρο, τη μουσική ή την τηλεόραση

Πολλές φορές οι πρώτες επιλογές ζωής, τα πλάνα που σχεδιάζουμε στα 18 ή στα 20, δεν ανταποκρίνονται στις απέραντες δυνατότητες του αύριο. Αυτό δεν σημαίνει αποτυχία, αλλά θάρρος και ευελιξία. Μερικοί από τους αγαπημένους μας Έλληνες celebrities έχουν «στρίψει» από μονοπάτια που ξεκίνησαν να ακολουθούν, και κατέληξαν σε τελείως διαφορετικά αλλά επιτυχημένα πεδία.

Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Τζένη Μελιτά

Η Τζένη Μελιτά ξεκίνησε σπουδάζοντας Νομική, όμως σύντομα ανακάλυψε ότι αυτό δεν ήταν το στοιχείο που την κέρδιζε. Αργότερα απέκτησε και δεύτερο πτυχίο στη Δημοσιογραφία. Σήμερα, είναι γνωστή παρουσιάστρια και δημιουργός περιεχομένου.

Γιώργος Καπουτζίδης

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ξεκίνησε τις σπουδές του στη Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια άλλαξε πορεία, ακολούθησε υποκριτική και έχει διαγράψει σημαντική καλλιτεχνική πορεία στην τηλεόραση και στο θέατρο.

Δέσποινα Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αν και δεν έχει ακολουθήσει επιστημονική ή ακαδημαϊκή ενασχόληση με αυτό, η μουσική της καριέρα είναι αυτή που την έκανε γνωστή και αγαπητή στο ευρύ κοινό.

Λάκης Λαζόπουλος

Έχει ολοκληρώσει σπουδές Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όμως η ζωή του κύλησε προς την υποκριτική, το θέατρο και την τηλεόραση.

Γιώργος Λάνθιμος

Ο διάσημος σκηνοθέτης ξεκίνησε με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά δεν ολοκλήρωσε αυτή την πορεία. Αντ’ αυτού, στράφηκε προς τον κινηματογράφο, σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου και τελικά έγινε ένας από τους πιο διεθνώς αναγνωρισμένους Ελληνες δημιουργούς. Επίσης, παλιότερα είχε ασχοληθεί με το μπάσκετ, ήταν μέλος ομάδας του Παγκρατίου, προτού αποφασίσει ότι η τέχνη τον τραβά περισσότερο.

Μίμη Ντενίση

Σπούδασε Νεοελληνικές και Βυζαντινές Σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Αν και το αντικείμενο σπουδών της δεν αποτέλεσε τελικά τον κύριο τομέα της επαγγελματικής της πορείας, δεν την απομάκρυνε από τη δημιουργικότητα. Έχει χρησιμοποιήσει τη μόρφωσή της μέσα από θεατρικές παραστάσεις που ασχολούνται με ιστορικά ή λογοτεχνικά θέματα.

Σοφία Αλιμπέρτι

Ξεκίνησε ως ηθοποιός, αλλά με το πέρασμα του χρόνου η καριέρα της άλλαξε μορφή. Έχει ασχοληθεί με την παρουσίαση, έχει κάνει επιχειρηματικά βήματα και πλέον φιλοξενεί projects που δεν αφορούν αποκλειστικά την υποκριτική. Είναι ένα παράδειγμα διάσημου προσώπου που δεν έμεινε μόνο στο αντικείμενο που ξεκίνησε.

Γιώργος Τσαλίκης

Ο Γιώργος Τσαλίκης είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που άλλαξαν ρότα και βρήκαν την επιτυχία αλλού. Αν και τον γνωρίζουμε ως τραγουδιστή της pop και λαϊκής μουσικής, ο ίδιος έχει σπουδάσει Ιατρική στη Ρουμανία, όπως έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του. Παρά την ολοκλήρωση των σπουδών του, δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμα του γιατρού, αφού πολύ σύντομα κατάλαβε ότι η σκηνή ήταν ο χώρος στον οποίο πραγματικά ανήκει. Η αγάπη του για τη μουσική τον κέρδισε ολοκληρωτικά κι όπως δείχνει η μακρόχρονη καριέρα του, ήταν μια σωστή επιλογή.

