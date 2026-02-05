Channing Tatum: Στο νοσοκομείο μετά από χειρουργείο στον ώμο

Ο διάσημος ηθοποιός μοιράζεται με τους θαυμαστές του την περιπέτεια υγείας του και την πρόκληση της ανάρρωσης

Ο διάσημος ηθοποιός Channing Tatum αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Ο Tatum μοιράστηκε με τους θαυμαστές του την περιπέτεια υγείας του μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που δείχνουν τόσο τον σπασμένο ώμο όσο και τη βίδα που τοποθέτησαν οι γιατροί κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Ο ηθοποιός περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα απαιτητική, τονίζοντας ότι η ανάρρωση θα αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση. Παρά τις δυσκολίες, διατηρεί αισιοδοξία και μοιράζεται με χιούμορ τη νοσοκομειακή του εμπειρία με το κοινό του.

Διάβασε επίσης: Εξιτήριο για την Σία Κοσιώνη – Η φωτογραφία με τον Κώστα Μπακογιάννη από την ΜΕΘ

Στην πρώτη ανάρτηση, έδειξε τον σπασμένο ώμο του, δίνοντας μια ειλικρινή εικόνα της κατάστασής του και της σοβαρότητας του τραυματισμού. Η φωτογραφία προκάλεσε έντονη αίσθηση ανάμεσα στους θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να του ευχηθούν ταχεία ανάρρωση.

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο ηθοποιός παρουσίασε τη βίδα που τοποθετήθηκε για να σταθεροποιήσει τον ώμο του, δίνοντας μια ακόμα πιο ρεαλιστική ματιά στη χειρουργική διαδικασία. Η εικόνα υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει στη διαδικασία της ανάρρωσης.

Δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου, φορώντας ιατρική ποδιά και σκουφάκι, με ιατρικά μηχανήματα γύρω του. Στη λεζάντα έγραψε: «Άλλη μια μέρα. Άλλη μια πρόκληση. Αυτή θα είναι δύσκολη. Αλλά όπως και να ‘χει. Ας το κάνουμε», δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Διάβασε επίσης: Ο Nelson Peltz μιλά για πρώτη φορά για τη διαμάχη της Nicola με την οικογένεια Beckham

Δες κι αυτό…