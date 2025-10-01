Celeb News 01.10.2025

Νίκος Κοκλώνης: Απαντά για την φερόμενη εμπλοκή του σε κύκλωμα εξαπάτησης του ελληνικού δημοσίου

Η ανακοίνωση που απέστειλε ο ίδιος πριν από λίγο στα Μέσα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την δική του απάντηση στις φήμες, που τον θέλουν να έχει εμπλακεί στο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, δίνει ο Νίκος Κοκλώνης με επίσημη ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρει τα εξής:

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου».

