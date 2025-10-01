Celeb News 01.10.2025

Ελένη Μενεγάκη: Υποδέχτηκε τον μήνα των γενεθλίων της με ένα εντελώς διαφορετικό look

Ελένη Μενεγάκη
Οι φωτογραφίες που ανέβασε από τη χαλαρή βόλτα στα βόρεια προάστια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Οκτώβριος ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη και είναι ο μήνας γενεθλίων της Ελένης Μενεγάκη, με την ίδια να κάνει πρωί πρωί μια σχετική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τη χαλαρή βόλτα στα βόρεια προάστια μαζί της είχε το σκυλάκι της. 

Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Μενεγάκη φόρεσε το μπουφάν της στο πιο απρόσμενο color trend του χειμώνα

Η Ελένη Μενεγάκη ήταν αρκετά casual ντυμμένη μιας και εμφανίστηκε χαλαρή με αθλητική φόρμα, απολαμβάνοντας το περπάτημα.

Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Οκτώβριος! Ο μήνας των γενεθλίων μου μόλις ξεκίνησε ! Καλό μήνα!».

Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Διάβασε επίσης: Ελένη Μενεγάκη: Έβαλε τέλος σε κάθε φήμη – Η ανάρτηση όλο νόημα από την Άνδρο

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ Οκτώβριος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
