Ελένη Μενεγάκη: Υποδέχτηκε τον μήνα των γενεθλίων της με ένα εντελώς διαφορετικό look

Οι φωτογραφίες που ανέβασε από τη χαλαρή βόλτα στα βόρεια προάστια

Ο Οκτώβριος ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη και είναι ο μήνας γενεθλίων της Ελένης Μενεγάκη, με την ίδια να κάνει πρωί πρωί μια σχετική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τη χαλαρή βόλτα στα βόρεια προάστια μαζί της είχε το σκυλάκι της.

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Μενεγάκη φόρεσε το μπουφάν της στο πιο απρόσμενο color trend του χειμώνα

Η Ελένη Μενεγάκη ήταν αρκετά casual ντυμμένη μιας και εμφανίστηκε χαλαρή με αθλητική φόρμα, απολαμβάνοντας το περπάτημα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Οκτώβριος! Ο μήνας των γενεθλίων μου μόλις ξεκίνησε ! Καλό μήνα!».

Διάβασε επίσης: Ελένη Μενεγάκη: Έβαλε τέλος σε κάθε φήμη – Η ανάρτηση όλο νόημα από την Άνδρο