Halle Berry: Ο πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του 12χρονου γιο τους

Ο Olivier Martinez κατέθεσε αίτηση για προστατευτικά μέτρα, καταγγέλλοντας περιστατικό βίας με τον 12χρονο γιο του και της Halle Berry

Με μια ματιά Ο Olivier Martinez κατηγορεί τη Halle Berry για σωματική κακοποίηση του γιου τους Maceo.

Η Halle Berry απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους.

Δικαστής ενέκρινε προσωρινή περιοριστική εντολή που τροποποιεί το πρόγραμμα επικοινωνίας της Berry με τον γιο τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες στη συνεπιμέλεια του γιου τους μετά το διαζύγιό τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα ένταση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Halle Berry και τον πρώην σύζυγό της, Olivier Martinez, με επίκεντρο τον 12χρονο γιο τους, Maceo. Ο Γάλλος ηθοποιός προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας προστατευτικά μέτρα και υποστηρίζοντας ότι η Berry άσκησε σωματική βία στον ανήλικο κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου.

Οι καταγγελίες περιλαμβάνονται σε δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το PEOPLE και αφορούν ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τον Martinez, δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Η πλευρά της Halle Berry, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και χαρακτηρίζει την αίτηση του πρώην συζύγου της «αβάσιμη και εσκεμμένα παραπλανητική».

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa αυτοσαρκάζεται με τις γνώσεις της στα ιταλικά και γίνεται viral στο TikTok

Σύμφωνα με την αίτηση του Olivier Martinez, στις 26 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε έντονο επεισόδιο ανάμεσα στη Halle Berry και τον γιο τους. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ηθοποιός επιτέθηκε σωματικά στον Maceo, τον έριξε κάτω και έβαλε τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του.

Ο Martinez χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως το πιο πρόσφατο μιας σειράς καταγγελλόμενων περιστατικών που, όπως υποστηρίζει, έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Στα δικαστικά έγγραφα κάνει λόγο για περιστατικά σωματικής, λεκτικής και συναισθηματικής κακοποίησης. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν καταγγελίες του Martinez και δεν συνιστούν δικαστική διαπίστωση ότι συνέβησαν.

Τα μηνύματα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται επίσης μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν οι δύο πρώην σύζυγοι μετά το περιστατικό. Στα μηνύματα, η Halle Berry φέρεται να εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για τη σχέση της με τον γιο της, ενώ την επόμενη ημέρα φέρεται να έγραψε στον Martinez ότι αισθανόταν πολύ άσχημα για όσα είχαν συμβεί το προηγούμενο βράδυ και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε ο Maceo να επικοινωνήσει μαζί της.

Η απάντηση της Halle Berry

Η δικηγόρος της ηθοποιού, Marina Beck, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Martinez, χαρακτηρίζοντας την αίτησή του «εντελώς αβάσιμη και εσκεμμένα παραπλανητική». Σε δήλωσή της υποστήριξε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και στοιχεία σχετικά με προηγούμενες διαφωνίες των δύο γονέων και τόνισε πως η Berry παραμένει προσηλωμένη στο συμφέρον του γιου της και στην παροχή της στήριξης που χρειάζεται.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος του Martinez, Patrick Baghdaserians, δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα του πελάτη του είναι η ασφάλεια και η ευημερία του Maceo. Υποστήριξε επίσης ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη έγινε ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο.

Η προσωρινή δικαστική απόφαση

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή την 1η Οκτωβρίου, όταν δικαστής του Λος Άντζελες ενέκρινε προσωρινή περιοριστική εντολή που τροποποιεί προσωρινά το πρόγραμμα επικοινωνίας της Berry με τον Maceo. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για τις επισκέψεις της, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου σε επόμενη ακρόαση. Παράλληλα, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό αίτημα για παρακολούθηση της νηφαλιότητας της Berry, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για ένα τέτοιο μέτρο.

Μια δύσκολη σχέση συνεπιμέλειας

Η σχέση των δύο ηθοποιών μετά το διαζύγιό τους έχει υπάρξει δύσκολη. Η Berry και ο Martinez οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2023, έπειτα από πολυετή δικαστική διαδικασία, και είχαν συμφωνήσει σε κοινή νομική επιμέλεια του Maceo.

Το 2024, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής για τη συνεπιμέλεια, με στόχο να περιοριστούν οι διαφωνίες και να βελτιωθεί η επικοινωνία τους ως γονείς.

Η νέα δικαστική διαμάχη φέρνει για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το πρώην ζευγάρι στη συνεπιμέλεια του γιου του, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική εικόνα για όσα έχουν συμβεί και την υπόθεση να παραμένει σε εξέλιξη.

Διάβασε επίσης: