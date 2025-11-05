MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η επική ατάκα της Emma Stone για τον Ολυμπιακό

Emma Stone
Η δήλωση της ηθοποιού για την ομάδα του Πειραιά κατά την διάρκεια της συνέντευξής της με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με αφορμή τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia» ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος συνάντησε τον δημοφιλή Έλληνα σκηνοθέτη με τους δυο πρωταγωνιστές, την Emma Stone και τον Jesse Plemons.

Στη συνέντευξή τους, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ρώτησε τον Γιώργο Λάνθιμο αν απογοητεύτηκε από το γεγονός ότι δεν του δόθηκε η άδεια να γυρίσει τις σκηνές που ήθελε στην Ακρόπολη. Όπως εξήγησε, η απογοήτευσή του ήταν κυρίως για το γεγονός ότι διαστρεβλώθηκαν οι προθέσεις του, και πως ήθελε με κάποιο τρόπο να εντάξει και την Ελλάδα μέσα στην ταινία.

«Όταν μου έστειλαν το σενάριο, το βρήκα πολύ διασκεδαστικό και ταυτόχρονα δυσάρεστο. Η κεντρική του ιδέα είναι μια αντανάκλαση του κόσμου και της ανθρωπότητας και του κινδύνου να τελειώσει αρκετά σύντομα. Η ταινία μιλά πολύ για την ατομική μας αντίληψη. Το πώς βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους ή τις διάφορες ομάδες και πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει.

Και αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε αυτούς τους δυο χαρακτήρες, οι οποίοι τουλάχιστον στην αρχή, μοιάζουν με δυο αρχέτυπα, που το καθένα ανήκει σε αντίθετη ομάδα του κόσμου. Αλλά σιγά σιγά γίνεται αντιληπτό ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και αποκαλύπτουν τους εαυτούς τους, και δείχνουν την πολυπλοκότητά τους ως άτομα» αρχικά για την ταινία.


«Και βέβαια απογοητεύτηκα που δε μου επέτρεψαν να γυρίσω σκηνές στην Ακρόπολη αλλά κυρίως, επειδή δεν έπρεπε οπωσδήποτε να κινηματογραφήσουμε τις σκηνές εκεί. Ήταν κυρίως μια πράξη συναισθηματισμού από πλευράς μου, για να εντάξουμε και την Ελλάδα στην ταινία με κάποιο τρόπο. Δεν επηρέασε όμως την ταινία στο τέλος. Ένιωσα απογοήτευση, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκαν το αίτημά μου. Οι προθέσεις μου διαστρεβλώθηκαν εντελώς και η εξέλιξη μοιάζει με εκείνη της ταινίας που κάναμε».

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος πήγε τη συζήτηση στον Ολυμπιακό μιας και «συμβούλεψε» την Emma Stone να πηγαίνει πιο συχνά στον Πειραιά.  «Ναι το ξέρω. Φέρτε τους λίγο τύχη», απάντησε η ηθοποιός, με εκείνον να τονίζει: «Θα είναι δύσκολα φέτος. Ο ανταγωνισμός είναι τρελός, άγριος».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

