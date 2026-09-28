Celeb News 28.09.2026

Η Sharon Stone γιόρτασε 25 χρόνια από το εγκεφαλικό – Το μήνυμα που μοιράστηκε με τους followers της

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Η Sharon Stone γιόρτασε μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα ένα ορόσημο που σημαίνει πολλά για την ίδια
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Sharon Stone γιόρτασε 25 χρόνια από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.
  • Μοιράστηκε τη στιγμή με φίλους σε μια βραδιά γιορτής, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη.
  • Η επέτειος σηματοδοτεί μια δύσκολη περίοδο και την πορεία της μετά από αυτήν.
  • Η ηθοποιός ευχαρίστησε τον Enzo και το E Baldi Ristorante για τη βραδιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sharon Stone γιορτάζει ένα πολύ διαφορετικό ορόσημο στη ζωή της, 25 χρόνια από τότε που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, και μέσα από μια νέα ανάρτησή της στα social media θέλησε να μοιραστεί αυτή τη σημαντική στιγμή με τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της. Η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο από μια βραδιά γιορτής, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους, και συνόδευσε τις εικόνες με ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη.

Η Sharon Stone κάθεται σε μια καρέκλα με έντονο κόκκινο κοστούμι, αποκαλύπτοντας την άγνωστη ιστορία πίσω από τα κοστούμια της.
https://www.instagram.com/sharonstone/

«Thx to Enzo & @ebaldiristorante & my best friends celebrating my 25 years of stroke survival», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στους ανθρώπους που έγιναν μέρος αυτής της ξεχωριστής βραδιάς. Για τη Sharon Stone, η συγκεκριμένη επέτειος δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά μια υπενθύμιση μιας δύσκολης περιόδου που σημάδεψε τη ζωή της και της πορείας που ακολούθησε από τότε.

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Στο βίντεο που μοιράστηκε, η Sharon Stone φαίνεται να γιορτάζει μαζί με τους καλύτερους φίλους της, θέλοντας να κρατήσει τη στιγμή μακριά από τη λογική μιας απλής κοσμικής εξόδου. Η ίδια επέλεξε να αναφερθεί ξεκάθαρα στα 25 χρόνια από την επιβίωσή της από εγκεφαλικό, δίνοντας στην ανάρτηση έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα. Με το «25 years of stroke survival», η ηθοποιός σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της και ταυτόχρονα αναγνωρίζει τη σημασία των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά της. Το μήνυμά της ήταν σύντομο, όμως οι εικόνες από τη γιορτή και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να μοιραστεί την επέτειο δείχνουν πως πρόκειται για μια στιγμή που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη.

Η Sharon Stone έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και για το πόσο καθοριστική ήταν εκείνη η περίοδος για τη ζωή της. Η αναφορά της στα 25 χρόνια επιβίωσης επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή την προσωπική ιστορία, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της. Η ηθοποιός έχει επιλέξει πολλές φορές να μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, χωρίς να κρύβει ότι η επιστροφή στην καθημερινότητα απαιτούσε χρόνο και δύναμη. Έτσι και τώρα, αντί να αφήσει την επέτειο να περάσει απαρατήρητη, την έκανε αφορμή για μια γιορτή μαζί με τους ανθρώπους που αγαπά.

Η Sharon Stone κάθεται σε ένα παγκάκι σε γκαλερί τέχνης, κρατώντας ένα βιβλίο με έργα τέχνης.
https://www.instagram.com/sharonstone/

Η ηθοποιός θέλησε να ευχαριστήσει τον Enzo, καθώς και το E Baldi Ristorante, για τη βραδιά που οργανώθηκε προς τιμήν της. Το γεγονός ότι επέλεξε να γιορτάσει ένα τόσο προσωπικό ορόσημο μαζί με τους στενούς της ανθρώπους δίνει στην ανάρτηση έναν πιο ζεστό και αυθεντικό τόνο. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη στιγμιότυπο από τη ζωή μιας σταρ, αλλά για μια προσωπική στιγμή που η Sharon Stone αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια, έχοντας στο επίκεντρο την ευγνωμοσύνη και τη χαρά της για τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της.

Η Sharon Stone ποζάρει με κοστούμι και κοσμήματα, αποκαλύπτοντας την άγνωστη ιστορία πίσω από τις επιλογές της.
https://www.instagram.com/sharonstone/

Σήμερα, η Sharon Stone παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Hollywood, έχοντας διαγράψει μια πολυετή πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Από την εμβληματική παρουσία της στο «Βασικό Ένστικτο» μέχρι τις πολυάριθμες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις της, έχει καταφέρει να διατηρήσει μια ισχυρή θέση στη διεθνή pop culture. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο τη δημόσια παρουσία της για να μιλήσει και για προσωπικές εμπειρίες, δείχνοντας μια διαφορετική πλευρά της ζωής της μακριά από τα φώτα της μεγάλης οθόνης. Η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι ακόμη ένα παράδειγμα αυτής της πιο προσωπικής Sharon Stone, η οποία επιλέγει να γιορτάζει όχι μόνο την καριέρα της, αλλά και τις σημαντικές στιγμές της ζωής της.

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