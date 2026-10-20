Celeb News 20.10.2026

Kylie Jenner: Γιατί φόρεσε το σουτιέν των 50 εκατ. δολαρίων στο Victoria’s Secret Fashion Show

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Kylie Jenner έκλεψε τις εντυπώσεις στο Victoria’s Secret Fashion Show με το ακριβότερο Fantasy Bra στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας το ρεκόρ της Gisele Bündchen
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner φόρεσε το ακριβότερο Fantasy Bra στην ιστορία της Victoria's Secret, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Το σουτιέν είναι διακοσμημένο με 4.410 διαμάντια και ένα μεγάλο κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων.
  • Η επιλογή της Jenner έγινε λόγω της μεγάλης επιρροής της και της σύνδεσής της με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.
  • Η εμφάνιση σηματοδοτεί την επιστροφή του εμβληματικού Fantasy Bra, συνδυάζοντας νοσταλγία και σύγχρονη απήχηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη πραγματοποίησε η Kylie Jenner στο φετινό Victoria’s Secret Fashion Show, καταφέρνοντας να γράψει ιστορία στον θεσμό με ένα από τα πιο εντυπωσιακά κοσμήματα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην πασαρέλα του. Η 29χρονη επιχειρηματίας και σταρ των reality έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στην επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, φορώντας το νέο Fantasy Bra του διάσημου οίκου εσωρούχων, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για το ακριβότερο Fantasy Bra στην ιστορία της Victoria’s Secret, με την Jenner να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής χάρη στην πολυτελή δημιουργία που συνδύαζε υψηλή κοσμηματοποιία και εντυπωσιακό σχεδιασμό.

https://www.instagram.com/kyliejenner
https://www.instagram.com/kyliejenner

Η δημιουργία που φόρεσε η Kylie Jenner σχεδιάστηκε από τον οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας JACOB & Co. και αποτελεί ένα πραγματικό έργο τέχνης. Το Fantasy Bra είναι διακοσμημένο με 4.410 φυσικά διαμάντια, κομμένα σε επτά διαφορετικά σχήματα, ενώ το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ένα εντυπωσιακό κίτρινο διαμάντι Fancy Vivid, κοπής radiant, βάρους 75,54 καρατίων. Ο συνδυασμός των πολύτιμων λίθων και η ιδιαίτερη κατασκευή του απογείωσαν την αξία του στα 50 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το το ακριβότερο κομμάτι στην ιστορία του συγκεκριμένου θεσμού.

Διάβασε επίσης: Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ ανήκε σε αυτό που είχε φορέσει η Gisele Bündchen το 2000. Το περίφημο «Red Hot Fantasy Bra» είχε αξία 15 εκατομμυρίων δολαρίων και περιλάμβανε 1.300 πολύτιμους λίθους, μεταξύ των οποίων ρουμπίνια από την Ταϊλάνδη συνολικού βάρους 300 καρατίων. Με τη νέα δημιουργία, η Victoria’s Secret ξεπερνά κατά πολύ την προηγούμενη επίδοση, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ιστορίας της.

Μια γυναίκα με λευκά φτερά αγγέλου και λαμπερό σουτιέν ποζάρει για την εμφάνιση της με το Fantasy Bra.
https://www.instagram.com/kyliejenner

Γιατί η Victoria’s Secret επέλεξε την Kylie Jenner

Η επιλογή της Kylie Jenner για τη συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τον Adam Selman, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και Chief Creative Officer της Victoria’s Secret & Co., η επιχειρηματίας αποτελεί μια προσωπικότητα με τεράστια επιρροή που ξεπερνά τα όρια της μόδας και της τηλεόρασης. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στη Vogue, η Jenner έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της πολιτιστική ταυτότητα, επηρεάζοντας διαφορετικούς τομείς της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Kylie Jenner αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα σόου που δεν περιορίζεται στην παρουσίαση εσωρούχων, αλλά φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ψυχαγωγικό θέαμα. Η συμμετοχή της, σε συνδυασμό με την επιστροφή του εμβληματικού Fantasy Bra, αποτέλεσε έναν τρόπο να συνδυαστεί η νοσταλγία των θαυμαστών για τις ιστορικές δημιουργίες της Victoria’s Secret με μια σύγχρονη προσωπικότητα που διαθέτει τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Όπως ανέφερε ο Selman, η επιστροφή του Fantasy Bra ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαν ζητήσει περισσότερο οι φίλοι του show την προηγούμενη χρονιά. Η εταιρεία αποφάσισε, λοιπόν, να επαναφέρει τον θεσμό με μια δημιουργία που θα εντυπωσίαζε τόσο για την αξία της όσο και για την καλλιτεχνική της διάσταση.

Η στήριξη του Timothée Chalamet και της οικογένειάς της

Η εμφάνιση της Kylie Jenner είχε και έντονο οικογενειακό ενδιαφέρον, καθώς στο κοινό βρίσκονταν ο σύντροφός της, Timothée Chalamet, η μητέρα της, Kris Jenner, αλλά και ο γιος της, Aire. Η παρουσία τους έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στη βραδιά, με τους δικούς της ανθρώπους να βρίσκονται στο πλευρό της σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η Jenner, η οποία έχει χτίσει μια ισχυρή παρουσία τόσο στον χώρο της ομορφιάς όσο και στη μόδα, έκανε με αυτόν τον τρόπο το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show, επιλέγοντας μια εμφάνιση που συνδύαζε την πολυτέλεια με τη θεατρικότητα.

Η ιστορία του Fantasy Bra και η μεγάλη επιστροφή

Το Fantasy Bra αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Victoria’s Secret, με την ιστορία του να ξεκινά το 1996, όταν η Claudia Schiffer παρουσίασε το «Million-Dollar Miracle», μια δημιουργία αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, διακοσμημένη με περισσότερα από 100 καράτια διαμαντιών. Έκτοτε, το συγκεκριμένο κομμάτι έγινε συνώνυμο της υπερβολής και της πολυτέλειας που χαρακτήριζαν τις πιο εμβληματικές στιγμές των επιδείξεων του οίκου.

Μετά την εμφάνιση της Gisele Bündchen το 2000, συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον θεσμό, με διαφορετικά μοντέλα να φορούν δημιουργίες που ξεχώριζαν για τους πολύτιμους λίθους και την υψηλή τους αξία. Η τελευταία φορά που παρουσιάστηκε πριν από τη φετινή επιστροφή του ήταν το 2018, όταν η Elsa Hosk φόρεσε μια δημιουργία που, σύμφωνα με τη Vogue, είχε αξία περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

kylie_jenner_fashion_show (1)
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η επιστροφή του με την Kylie Jenner να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον θεσμό. Με μια δημιουργία αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων και μια προσωπικότητα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, η Victoria’s Secret επαναφέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ιστορίας της, επιλέγοντας να το συνδέσει με τη σύγχρονη celebrity κουλτούρα.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kylie Jenner Victoria Secret Victoria's Secret Fashion Show 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
A$AP Rocky: Είναι η 30ή Οκτωβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Disc 2»;

A$AP Rocky: Είναι η 30ή Οκτωβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Disc 2»;

20.10.2026
Επόμενο
Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Πότε ξεκινά το πολυσυζητημένο σχήμα στο NOX

Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Πότε ξεκινά το πολυσυζητημένο σχήμα στο NOX

20.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Είναι τελικά μαζί;»: Η Jennifer Lopez και ο Brett Goldstein φουντώνουν τις φήμες
Celeb News

«Είναι τελικά μαζί;»: Η Jennifer Lopez και ο Brett Goldstein φουντώνουν τις φήμες

20.10.2026
Ηρώ Πεκτέση: Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα και το συγκινητικό μήνυμα
Celeb News

Ηρώ Πεκτέση: Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα και το συγκινητικό μήνυμα

20.10.2026
Antonio Banderas: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του με αφορμή την επέτειο του γάμου της
Celeb News

Antonio Banderas: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του με αφορμή την επέτειο του γάμου της

20.10.2026
Νέο μέλος στην οικογένεια Τανιμανίδη – Η «τετράποδη» έκπληξη που ξετρέλανε τα δίδυμα
Celeb News

Νέο μέλος στην οικογένεια Τανιμανίδη – Η «τετράποδη» έκπληξη που ξετρέλανε τα δίδυμα

20.10.2026
Δικαστική νίκη για την Mariah Carey – Απορρίφθηκε η αγωγή του αδελφού της
Celeb News

Δικαστική νίκη για την Mariah Carey – Απορρίφθηκε η αγωγή του αδελφού της

20.10.2026
«Πάντα στην καρδιά μου»: Η Ariana Grande «αποχαιρετά» την σκυλίτσα της, Coco, μετά από 17 χρόνια
Celeb News

«Πάντα στην καρδιά μου»: Η Ariana Grande «αποχαιρετά» την σκυλίτσα της, Coco, μετά από 17 χρόνια

20.10.2026
Sahara Ray: Έφυγε από τη ζωή στα 34 της το μοντέλο που είχε συνδεθεί με τον Justin Bieber
Celeb News

Sahara Ray: Έφυγε από τη ζωή στα 34 της το μοντέλο που είχε συνδεθεί με τον Justin Bieber

20.10.2026
«Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε από κοντά τη λάμψη της Victoria Secret
Celeb News

«Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε από κοντά τη λάμψη της Victoria Secret

20.10.2026
Πώς είναι η εντυπωσιακή έπαυλη της Cindy Crawford που αγόρασε η Kim Kardashian
Celeb News

Πώς είναι η εντυπωσιακή έπαυλη της Cindy Crawford που αγόρασε η Kim Kardashian

20.10.2026
Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το άρωμά σου;

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το άρωμά σου;

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ