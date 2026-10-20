Kylie Jenner: Γιατί φόρεσε το σουτιέν των 50 εκατ. δολαρίων στο Victoria’s Secret Fashion Show

Με μια ματιά Η Kylie Jenner φόρεσε το ακριβότερο Fantasy Bra στην ιστορία της Victoria's Secret, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το σουτιέν είναι διακοσμημένο με 4.410 διαμάντια και ένα μεγάλο κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων.

Η επιλογή της Jenner έγινε λόγω της μεγάλης επιρροής της και της σύνδεσής της με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Η εμφάνιση σηματοδοτεί την επιστροφή του εμβληματικού Fantasy Bra, συνδυάζοντας νοσταλγία και σύγχρονη απήχηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη πραγματοποίησε η Kylie Jenner στο φετινό Victoria’s Secret Fashion Show, καταφέρνοντας να γράψει ιστορία στον θεσμό με ένα από τα πιο εντυπωσιακά κοσμήματα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην πασαρέλα του. Η 29χρονη επιχειρηματίας και σταρ των reality έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στην επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, φορώντας το νέο Fantasy Bra του διάσημου οίκου εσωρούχων, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για το ακριβότερο Fantasy Bra στην ιστορία της Victoria’s Secret, με την Jenner να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής χάρη στην πολυτελή δημιουργία που συνδύαζε υψηλή κοσμηματοποιία και εντυπωσιακό σχεδιασμό.

Η δημιουργία που φόρεσε η Kylie Jenner σχεδιάστηκε από τον οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας JACOB & Co. και αποτελεί ένα πραγματικό έργο τέχνης. Το Fantasy Bra είναι διακοσμημένο με 4.410 φυσικά διαμάντια, κομμένα σε επτά διαφορετικά σχήματα, ενώ το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ένα εντυπωσιακό κίτρινο διαμάντι Fancy Vivid, κοπής radiant, βάρους 75,54 καρατίων. Ο συνδυασμός των πολύτιμων λίθων και η ιδιαίτερη κατασκευή του απογείωσαν την αξία του στα 50 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το το ακριβότερο κομμάτι στην ιστορία του συγκεκριμένου θεσμού.

Διάβασε επίσης: Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ ανήκε σε αυτό που είχε φορέσει η Gisele Bündchen το 2000. Το περίφημο «Red Hot Fantasy Bra» είχε αξία 15 εκατομμυρίων δολαρίων και περιλάμβανε 1.300 πολύτιμους λίθους, μεταξύ των οποίων ρουμπίνια από την Ταϊλάνδη συνολικού βάρους 300 καρατίων. Με τη νέα δημιουργία, η Victoria’s Secret ξεπερνά κατά πολύ την προηγούμενη επίδοση, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ιστορίας της.

Γιατί η Victoria’s Secret επέλεξε την Kylie Jenner

Η επιλογή της Kylie Jenner για τη συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τον Adam Selman, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και Chief Creative Officer της Victoria’s Secret & Co., η επιχειρηματίας αποτελεί μια προσωπικότητα με τεράστια επιρροή που ξεπερνά τα όρια της μόδας και της τηλεόρασης. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στη Vogue, η Jenner έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της πολιτιστική ταυτότητα, επηρεάζοντας διαφορετικούς τομείς της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Kylie Jenner αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα σόου που δεν περιορίζεται στην παρουσίαση εσωρούχων, αλλά φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ψυχαγωγικό θέαμα. Η συμμετοχή της, σε συνδυασμό με την επιστροφή του εμβληματικού Fantasy Bra, αποτέλεσε έναν τρόπο να συνδυαστεί η νοσταλγία των θαυμαστών για τις ιστορικές δημιουργίες της Victoria’s Secret με μια σύγχρονη προσωπικότητα που διαθέτει τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε ο Selman, η επιστροφή του Fantasy Bra ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαν ζητήσει περισσότερο οι φίλοι του show την προηγούμενη χρονιά. Η εταιρεία αποφάσισε, λοιπόν, να επαναφέρει τον θεσμό με μια δημιουργία που θα εντυπωσίαζε τόσο για την αξία της όσο και για την καλλιτεχνική της διάσταση.

Η στήριξη του Timothée Chalamet και της οικογένειάς της

Η εμφάνιση της Kylie Jenner είχε και έντονο οικογενειακό ενδιαφέρον, καθώς στο κοινό βρίσκονταν ο σύντροφός της, Timothée Chalamet, η μητέρα της, Kris Jenner, αλλά και ο γιος της, Aire. Η παρουσία τους έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στη βραδιά, με τους δικούς της ανθρώπους να βρίσκονται στο πλευρό της σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς.

Η Jenner, η οποία έχει χτίσει μια ισχυρή παρουσία τόσο στον χώρο της ομορφιάς όσο και στη μόδα, έκανε με αυτόν τον τρόπο το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show, επιλέγοντας μια εμφάνιση που συνδύαζε την πολυτέλεια με τη θεατρικότητα.

Η ιστορία του Fantasy Bra και η μεγάλη επιστροφή

Το Fantasy Bra αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Victoria’s Secret, με την ιστορία του να ξεκινά το 1996, όταν η Claudia Schiffer παρουσίασε το «Million-Dollar Miracle», μια δημιουργία αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, διακοσμημένη με περισσότερα από 100 καράτια διαμαντιών. Έκτοτε, το συγκεκριμένο κομμάτι έγινε συνώνυμο της υπερβολής και της πολυτέλειας που χαρακτήριζαν τις πιο εμβληματικές στιγμές των επιδείξεων του οίκου.

Μετά την εμφάνιση της Gisele Bündchen το 2000, συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον θεσμό, με διαφορετικά μοντέλα να φορούν δημιουργίες που ξεχώριζαν για τους πολύτιμους λίθους και την υψηλή τους αξία. Η τελευταία φορά που παρουσιάστηκε πριν από τη φετινή επιστροφή του ήταν το 2018, όταν η Elsa Hosk φόρεσε μια δημιουργία που, σύμφωνα με τη Vogue, είχε αξία περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η επιστροφή του με την Kylie Jenner να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον θεσμό. Με μια δημιουργία αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων και μια προσωπικότητα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, η Victoria’s Secret επαναφέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ιστορίας της, επιλέγοντας να το συνδέσει με τη σύγχρονη celebrity κουλτούρα.

Διάβασε επίσης: