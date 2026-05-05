«Marvel-οποιούμε τις ταινίες»: Η Meryl Streep προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις της

Η αιχμηρή τοποθέτηση της Meryl Streep που φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πόσο έχει αλλάξει η κινηματογραφική αφήγηση στο σύγχρονο Hollywood

Η Meryl Streep επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της κινηματογραφικής συζήτησης μέσα από το sequel του The Devil Wears Prada, αλλά και μέσα από μια αιχμηρή τοποθέτηση για το σημερινό Hollywood και τον τρόπο που αφηγείται ιστορίες. Σε μια εποχή όπου τα superhero films κυριαρχούν, η ίδια σχολιάζει με ειλικρίνεια τη μεταμόρφωση της κινηματογραφικής αφήγησης.

Μιλώντας στο Hits Radio Breakfast Show μαζί με την Anne Hathaway και την Emily Blunt, η Meryl Streep είπε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι τείνουμε να “Marvel-οποιούμε” τις ταινίες τώρα. Έχουμε τους κακούς και έχουμε τους καλούς, και είναι τόσο βαρετό». Με αυτή τη δήλωση, η ηθοποιός άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο το σύγχρονο σινεμά έχει χάσει την αφηγηματική του πολυπλοκότητα.

Όπως τόνισε, αυτό που κάνει τις ιστορίες πραγματικά ενδιαφέρουσες είναι οι χαρακτήρες που δεν είναι μονοδιάστατοι. Συμπλήρωσε: «Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον στη ζωή είναι ότι μερικοί από τους ήρωες είναι ελαττωματικοί και μερικοί από τους κακούς είναι ανθρώπινοι και ενδιαφέροντες και έχουν τις δικές τους δυνάμεις», υπογραμμίζοντας πως η πραγματικότητα δεν χωρίζεται εύκολα σε καλό και κακό.

Αναφερόμενη στο The Devil Wears Prada, σημείωσε ότι η επιστροφή της ως Miranda Priestly δίνει χώρο σε μια πιο «μπερδεμένη» και ρεαλιστική αφήγηση, όπου οι χαρακτήρες δεν είναι απόλυτοι. Παράλληλα, η συζήτηση στο πλατό άγγιξε και την τεχνητή νοημοσύνη, με την Anne Hathaway να σχολιάζει πως ακόμη και τα ευχαριστήρια μηνύματα σε επαγγελματικές επαφές μοιάζουν πλέον να γράφονται με AI, δείχνοντας πόσο έχει αλλάξει η καθημερινή επικοινωνία.

Μέσα από αυτή την τοποθέτηση, η Meryl Streep δεν κάνει απλώς μια κριτική στο σημερινό σινεμά, αλλά θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα για το μέλλον της κινηματογραφικής αφήγησης: αν η βιομηχανία μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ανθρώπινη πολυπλοκότητα των χαρακτήρων μέσα σε μια εποχή κυριαρχίας των franchise και των υπερηρώων.

