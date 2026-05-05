Celeb World 05.05.2026

«Marvel-οποιούμε τις ταινίες»: Η Meryl Streep προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις της

Η αιχμηρή τοποθέτηση της Meryl Streep που φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πόσο έχει αλλάξει η κινηματογραφική αφήγηση στο σύγχρονο Hollywood
Πόπη Βασιλείου

Η Meryl Streep επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της κινηματογραφικής συζήτησης μέσα από το sequel του The Devil Wears Prada, αλλά και μέσα από μια αιχμηρή τοποθέτηση για το σημερινό Hollywood και τον τρόπο που αφηγείται ιστορίες. Σε μια εποχή όπου τα superhero films κυριαρχούν, η ίδια σχολιάζει με ειλικρίνεια τη μεταμόρφωση της κινηματογραφικής αφήγησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μιλώντας στο Hits Radio Breakfast Show μαζί με την Anne Hathaway και την Emily Blunt, η Meryl Streep είπε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι τείνουμε να “Marvel-οποιούμε” τις ταινίες τώρα. Έχουμε τους κακούς και έχουμε τους καλούς, και είναι τόσο βαρετό». Με αυτή τη δήλωση, η ηθοποιός άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο το σύγχρονο σινεμά έχει χάσει την αφηγηματική του πολυπλοκότητα.

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος

Όπως τόνισε, αυτό που κάνει τις ιστορίες πραγματικά ενδιαφέρουσες είναι οι χαρακτήρες που δεν είναι μονοδιάστατοι. Συμπλήρωσε: «Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον στη ζωή είναι ότι μερικοί από τους ήρωες είναι ελαττωματικοί και μερικοί από τους κακούς είναι ανθρώπινοι και ενδιαφέροντες και έχουν τις δικές τους δυνάμεις», υπογραμμίζοντας πως η πραγματικότητα δεν χωρίζεται εύκολα σε καλό και κακό.

Αναφερόμενη στο The Devil Wears Prada, σημείωσε ότι η επιστροφή της ως Miranda Priestly δίνει χώρο σε μια πιο «μπερδεμένη» και ρεαλιστική αφήγηση, όπου οι χαρακτήρες δεν είναι απόλυτοι. Παράλληλα, η συζήτηση στο πλατό άγγιξε και την τεχνητή νοημοσύνη, με την Anne Hathaway να σχολιάζει πως ακόμη και τα ευχαριστήρια μηνύματα σε επαγγελματικές επαφές μοιάζουν πλέον να γράφονται με AI, δείχνοντας πόσο έχει αλλάξει η καθημερινή επικοινωνία.

The Devil Wears Prada 2 5

Μέσα από αυτή την τοποθέτηση, η Meryl Streep δεν κάνει απλώς μια κριτική στο σημερινό σινεμά, αλλά θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα για το μέλλον της κινηματογραφικής αφήγησης: αν η βιομηχανία μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ανθρώπινη πολυπλοκότητα των χαρακτήρων μέσα σε μια εποχή κυριαρχίας των franchise και των υπερηρώων.

Πώς η Meryl Streep είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο The Devil Wears Prada

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Marvel Meryl Streep
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Met Gala 2026: Από το κόκκινο χαλί στη μνήμη του Michael Jackson με το look του Jaafar Jackson

Met Gala 2026: Από το κόκκινο χαλί στη μνήμη του Michael Jackson με το look του Jaafar Jackson

05.05.2026
Επόμενο
Η Olivia Rodrigo «σαρώνει» τα charts: Νο1 single, νέο άλμπουμ και συνεργασία-έκπληξη με την Barcelona

Η Olivia Rodrigo «σαρώνει» τα charts: Νο1 single, νέο άλμπουμ και συνεργασία-έκπληξη με την Barcelona

05.05.2026

Δες επίσης

Οι Blake Lively και Justin Baldoni κατέληξαν σε συμβιβασμό λίγο πριν τη δίκη
Celeb News

Οι Blake Lively και Justin Baldoni κατέληξαν σε συμβιβασμό λίγο πριν τη δίκη

05.05.2026
Met Gala 2026: Από το κόκκινο χαλί στη μνήμη του Michael Jackson με το look του Jaafar Jackson
Celeb News

Met Gala 2026: Από το κόκκινο χαλί στη μνήμη του Michael Jackson με το look του Jaafar Jackson

05.05.2026
Jeff Bezos – Lauren Sánchez: Διέθεσαν αστρονομικό ποσό για το Met Gala 2026
Celeb News

Jeff Bezos – Lauren Sánchez: Διέθεσαν αστρονομικό ποσό για το Met Gala 2026

05.05.2026
Η Ρία Ελληνίδου «κλέβει» το τραμπολίνο του μικρού Πάρη – Η αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Celeb News

Η Ρία Ελληνίδου «κλέβει» το τραμπολίνο του μικρού Πάρη – Η αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

05.05.2026
Η Sharon Stone χωρίς φίλτρα στα 68: Το post που συζητήθηκε όσο λίγες εμφανίσεις
Celeb News

Η Sharon Stone χωρίς φίλτρα στα 68: Το post που συζητήθηκε όσο λίγες εμφανίσεις

05.05.2026
Marseaux: Πιο προσωπική από ποτέ στις νέες της δηλώσεις – Πώς την άλλαξε η απώλεια της μητέρας της
Celeb News

Marseaux: Πιο προσωπική από ποτέ στις νέες της δηλώσεις – Πώς την άλλαξε η απώλεια της μητέρας της

05.05.2026
Η Βίκυ Λέανδρος «δίνει» τη ψήφο της στον Ακύλα: «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι του-έχει καρδιά και κάτι μοναδικό»
Celeb News

Η Βίκυ Λέανδρος «δίνει» τη ψήφο της στον Ακύλα: «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι του-έχει καρδιά και κάτι μοναδικό»

05.05.2026
Met Gala 2026: Η απρόσμενη στιγμή με τον Jacquemus και τη γιαγιά του που έγινε viral
Celeb News

Met Gala 2026: Η απρόσμενη στιγμή με τον Jacquemus και τη γιαγιά του που έγινε viral

05.05.2026
Met Gala 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα μεγαλύτερα fashion fails και οι ηχηρές απουσίες
Celeb News

Met Gala 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα μεγαλύτερα fashion fails και οι ηχηρές απουσίες

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι