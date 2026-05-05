Μουσική 05.05.2026

Η Olivia Rodrigo «σαρώνει» τα charts: Νο1 single, νέο άλμπουμ και συνεργασία-έκπληξη με την Barcelona

Η εκρηκτική πορεία της Olivia Rodrigo από το Νο1 των charts μέχρι τη συνεργασία με τη Barcelona που συζητά όλη η pop κουλτούρα
Πόπη Βασιλείου

Η Olivia Rodrigo βρίσκεται σε μια από τις πιο έντονες και δημιουργικές περιόδους της καριέρας της, συνδυάζοντας μουσικές επιτυχίες, τηλεοπτικές εμφανίσεις και απρόσμενες συνεργασίες που ξεφεύγουν από τα όρια της pop σκηνής. Με το νέο της single «Drop Dead» να κάνει ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard Hot 100 και με εμφανίσεις στο Saturday Night Live, η ίδια ζει μια περίοδο απόλυτης επαγγελματικής κορύφωσης, όπως παραδέχεται και η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η επιτυχία του νέου της τραγουδιού ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με μια σειρά από μεγάλα projects, με την Olivia Rodrigo να ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο SNL ως host και musical guest, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε μια εντυπωσιακή συνεργασία με την FC Barcelona μέσω της καμπάνιας της Spotify. Η εικόνα της θα εμφανιστεί σε ειδικές εκδόσεις εμφανίσεων για τον αγώνα El Clásico, σε μια πρωτοποριακή ένωση μουσικής και ποδοσφαίρου που ήδη έχει τραβήξει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η ίδια περιγράφει αυτή τη φάση της ζωής της ως «whirlwind», μιλώντας για το πόσο γρήγορα εξελίσσονται όλα γύρω της. Παρά την πίεση, δείχνει να απολαμβάνει τη δημιουργική διαδικασία, από τα charts μέχρι τα μεγάλα τηλεοπτικά πλατό, κρατώντας πάντα στο επίκεντρο τη μουσική της ταυτότητα.

Σε επίπεδο αισθητικής, η Olivia Rodrigo συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη μόδα ως προέκταση της μουσικής της αφήγησης. Στα promo visuals για τη συνεργασία με τη Barça εμφανίζεται με έντονα, θεατρικά στοιχεία, εμπνευσμένα από παλαιότερες αισθητικές αναφορές όπως το riot grrrl κίνημα και τη λογική του babydoll styling, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση εικόνας και συναισθήματος. Όπως εξηγεί, κάθε outfit αποτελεί μια «υπερ-εκδοχή» του εαυτού της, ειδικά σχεδιασμένη για να αφηγείται την ιστορία κάθε era.

Παράλληλα, η καλλιτεχνική της ταυτότητα συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από συνεργασίες και επιρροές που διαμορφώνουν τον ήχο και την εικόνα της. Η ίδια μιλά με ενθουσιασμό για τη σχέση της με τον Robert Smith, τον οποίο έχει ήδη τιμήσει επί σκηνής, αποκαλύπτοντας στιγμές που δείχνουν πόσο βαθιά επηρεάζεται από διαφορετικές μουσικές γενιές.

Η Olivia Rodrigo δίνει μια πρώτη γεύση για το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», περιγράφοντάς το ως μια συλλογή τραγουδιών που εξερευνούν την αγάπη μέσα από ένα φίλτρο μελαγχολίας, αμφιβολίας και συναισθηματικής έντασης. Όπως φαίνεται, η νέα της era δεν αφορά μόνο την επιτυχία, αλλά και μια πιο ώριμη, πολυεπίπεδη αφήγηση της pop μουσικής της ταυτότητας.

