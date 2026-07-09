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Celeb News 09.07.2026

Μετά από 2 χρόνια σιωπής, ο Justin Baldoni μιλά για τη διαμάχη με την Blake Lively

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Μετά από δύο χρόνια σιωπής, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μαζί με τη σύζυγό του, Emily, ανοίγουν τα χαρτιά τους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Justin και η Emily Baldoni μιλούν μετά από 2 χρόνια για δικαστική διαμάχη σχετικά με την ταινία «It Ends with Us».
  • Η σιωπή τους οφείλεται στην επιθυμία να αφήσουν τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει τον δρόμο της.
  • Η Blake Lively κατηγόρησε τον Baldoni για παρενόχληση, ο οποίος απάντησε με αγωγή δυσφήμισης.
  • Η Lively απέσυρε τις κατηγορίες της και η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά, αλλά η Lively διεκδικεί δικαστικά έξοδα.
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Μετά από 2 χρόνια απόλυτης σιωπής, ο Justin Baldoni και η σύζυγός του, Emily, έσπασαν τη σιωπή τους σχετικά με τη θυελλώδη δικαστική διαμάχη που τους κλόνισε, η οποία ξεκίνησε με αφορμή την παραγωγή της ταινίας «It Ends with Us» το 2024. Το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί τις σκέψεις του μέσω ενός βίντεο στο Instagram, επιλέγοντας μια στάση που επικεντρώνεται στην ευγνωμοσύνη και την υπομονή.

Ο Justin Baldoni με κοστούμι και παλτό, συνοδευόμενος από άνδρα με γυαλιά, σε σκηνή από την πολύκροτη υπόθεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Δεν μιλήσαμε δημόσια για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 2 ετών, όχι γιατί δεν είχαμε τι να πούμε, γιατί, ο Θεός ξέρει, είχαμε πολλά», εξομολογήθηκε ο Baldoni. Όπως εξήγησε το ζευγάρι, κάθε φορά που ένιωθαν έτοιμοι να μιλήσουν, κάτι τους συγκρατούσε, θεωρώντας ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Η απόφασή τους να παραμείνουν σιωπηλοί βασίστηκε στην πεποίθηση να αφήσουν τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει τον δρόμο της, χωρίς να προσθέτουν «θόρυβο» στην ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα.

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Η Emily Baldoni πρόσθεσε ότι, παρά την επιθυμία τους να μοιραστούν πολλά για την υπόθεση, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η ευγνωμοσύνη. «Η ευγνωμοσύνη μας έσωσε», τόνισε ο ηθοποιός, ευχαριστώντας θερμά όλους όσους επέδειξαν κριτική σκέψη και στάθηκαν στο πλευρό τους κατά τη διάρκεια αυτής της επώδυνης περιόδου.

Το χρονικό της διαμάχης

Η σύγκρουση ξεκίνησε στα τέλη του 2024, όταν η Blake Lively κατηγόρησε τον Justin Baldoni, ο οποίος ήταν συμπρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της ταινίας, για σεξουαλική παρενόχληση και προσπάθεια οργάνωσης εκστρατείας δυσφήμισης εναντίον της. Ο Baldoni, μέσω της εταιρείας παραγωγής του Wayfarer Studios, απάντησε με αγωγή δυσφήμισης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η Lively χρησιμοποίησε ψευδείς κατηγορίες ως όπλο για να αποκτήσει τον έλεγχο της παραγωγής.

Προωθητική εικόνα της ταινίας It Ends with Us με πρωταγωνιστές τους Blake Lively και Justin Baldoni.
https://www.instagram.com/itendswithusmovie/

Η αγωγή του Baldoni απορρίφθηκε από δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι οι δηλώσεις της Lively προστατεύονταν από τη δικαστική ασυλία. Λίγο πριν την έναρξη της δίκης τον περασμένο Μάιο, η Lively απέσυρε τις κατηγορίες της και το ζήτημα διευθετήθηκε εξωδικαστικά, χωρίς χρηματική αποζημίωση. Παρά την εξέλιξη αυτή, η νομική διαμάχη συνεχίζεται σε άλλο επίπεδο, καθώς η Blake Lively διεκδικεί πλέον 7,5 εκατομμύρια δολάρια από τον Baldoni και την εταιρεία του για τα δικαστικά της έξοδα.

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Blake Lively It Ends with Us Justin Baldoni
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