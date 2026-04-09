Τα πασχαλινά αυγά της Κατερίνα Καραβάτου – Η αναφορά στη μητέρα της

Η Μεγάλη Πέμπτη έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σου όταν σκέφτεσαι τις παραδόσεις του Πάσχα, και φέτος η Κατερίνα Καραβάτου αποφάσισε να τις μοιραστεί με έναν τρόπο που σε συγκινεί. Μαζί με τα παιδιά της, την Αέλια και τον Αρίωνα, βάφει πασχαλινά αυγά στο σπίτι της, συνεχίζοντας έναν κύκλο αγάπης που ξεκίνησε με τη μητέρα της. Οι στιγμές αυτές δεν είναι απλά παιχνίδι ή δημιουργία· είναι μια παράδοση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και αφήνει ανεξίτηλα συναισθήματα.

Η Κατερίνα Καραβάτου, μέσα από τις αναρτήσεις της, θυμάται τα δικά της παιδικά χρόνια και την αγάπη της μητέρας της, που την καθοδηγούσε με αγάπη αλλά της άφηνε χώρο να εκφραστεί και να δημιουργήσει. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να βάφω αυγά το Πάσχα με τη μαμά μου. Κάθε χρονιά μάθαινα καλύτερα, συμμετείχα περισσότερο κι έκανα αυτό το υπέροχο έθιμο όλο και περισσότερο μια δική μου υπόθεση. Η μαμά πάντα δίπλα μου». Αυτή η τρυφερή σύνδεση με τη μητέρα της γίνεται ακόμα πιο δυνατή τώρα που η Κατερίνα συνεχίζει την παράδοση με τα δικά της παιδιά.

Η διαδικασία ήταν γεμάτη χαρά, φαντασία και λίγη βοήθεια από τη μαμά, όπως εξηγεί η παρουσιάστρια: «Η Αέλια και ο Αρίωνας με λιγοστή βοήθεια αλλά με πολλή αγάπη, θέληση και φαντασία ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτή τη σημαντική παράδοση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η μαμά πάντα δίπλα τους. Και για αυτό και για τα πάντα. Για όλα, πάντα και παντού». Μέσα από αυτές τις εικόνες και τα λόγια, βλέπεις καθαρά πώς οι οικογενειακές παραδόσεις γίνονται γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον, γεμίζοντας κάθε σπίτι ζεστασιά και συναισθήματα.

Η συγκίνηση της Κατερίνας δεν σταματάει μόνο στη μνήμη της μητέρας της, που έφυγε το 2021, αλλά εκφράζει και την ελπίδα για το μέλλον: «Και του χρόνου! Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία σε όλους», γράφει, δείχνοντας ότι η παράδοση, η αγάπη και οι οικογενειακές στιγμές είναι η αληθινή ουσία των γιορτών. Με αυτόν τον τρόπο, η Κατερίνα Καραβάτου σου υπενθυμίζει πως κάθε αυγό που βάφεις μπορεί να γίνει ένα μικρό μνημόσυνο αγάπης και μνήμης, που ενώνει γενιές και δημιουργεί ανεξίτηλες αναμνήσεις.

