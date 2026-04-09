Μουσική 09.04.2026

New album loading – Πίσω στο studio η Ariana Grande

Η Ariana Grande επιστρέφει δυναμικά πίσω στο studio για τη δημιουργία του νέου της album
Ειρήνη Στόφυλα

Από εκείνο το τελευταίο της post στο Instagram, κάτι έχει αλλάξει στο fan group της Ariana Grande. Η pop star όχι μόνο επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης, αλλά σύμφωνα με όλα τα σημάδια δουλεύει πάνω στο νέο   της album. 

Τι έγινε; Την Τετάρτη, η Ariana μοιράστηκε ένα carousel φωτογραφιών στο instagram, όπου την είδες να κάθεται πίσω από μικρόφωνα, να δουλεύει σε beat και να επεξεργάζεται audio files, εικόνες που ξεκάθαρα δείχνουν μια καλλιτέχνιδα εστιασμένη στη δημιουργία νέας μουσικής. Το Instagram post έγινε αμέσως talk of the town, με fans να γράφουν πράγματα όπως «ITS HAPPENING» και «AG8 IS COMING» στα σχόλια, προβάλλοντας την ιδέα ότι αυτό που ετοιμάζει δεν είναι απλά μια φωτογραφία αλλά ένα νέο album που ετοιμάζεται να βγει σύντομα.

Αν και η Ariana είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη στις αρχές του 2026 ότι δεν είχε σχέδιο να βγάλει νέο δίσκο πριν από τον Μάιο, τα τελικά στοιχεία δείχνουν ότι έκανε εντελώς άλλη στροφή. Μέσα από μια αλλαγή στο μήνυμα της «Brighter Days» hotline που σχετίζεται με το προηγούμενο άλμπουμ της, Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, ακούστηκε η φράση «We’re counting down the eights — oops! I mean the days» κάτι που πολλοί fans θεωρούν ως έξυπνη κρυφή υπόδειξη για το AG8, δηλαδή το επόμενο studio project της.

Οι φωτογραφίες στο στούντιο δεν είναι απλά στιγμιότυπα backstage. Η επιλογή της Ariana να δείχνει τον εαυτό της να δουλεύει ενεργά πάνω στη μουσική, μαζί με τη cryptic εικόνα του όγδοου slide με τα μαραμένα λουλούδια, έχει κάνει τους φίλους της να εικάζουν για ένα πιο ώριμο, ίσως πιο βαθύ και διαφορετικό project, που μπορεί να αναδεικνύει και νέα μουσικά μονοπάτια για εκείνη. Σύμφωνα με συζητήσεις που κυκλοφορούν στο reddit ανάμεσα σε φανατικούς της κοινότητας, η φαινομενική εικόνα των λουλουδιών εκλαμβάνεται ως συμβολισμός δημιουργικής εξέλιξης, κάτι σαν να λέει «έχουμε περάσει δύσκολα, αλλά τώρα ανθίζουμε ξανά», κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερη hype στην ιδέα του νέου άλμπουμ.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου album, η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται από τα teasers και τις αντιδράσεις των fans είναι σαφής: η Ariana Grande φαίνεται αποφασισμένη να κυκλοφορήσει νέο album μέσα στο 2026, πιθανώς πριν ή κατά τη διάρκεια της επόμενης περιοδείας της. Και αν κάτι τέτοιο ισχύσει, αυτό θα είναι μια από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στη μουσική για τη χρονιά, ειδικά μετά την περιπετειώδη πορεία της καριέρας της που συνδυάζει μουσική, υποκριτική και διαφορετικά δημιουργικά projects.

Στο τέλος της ημέρας, αν είσαι fan της Ariana ή απλά λατρεύεις pop μουσική, αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι απλώς μια σειρά φωτογραφιών είναι η αρχή μιας νέας μουσικής εποχής που σε κρατά σε αγωνία για την πρώτη ακτίνα από τον επόμενο μεγάλο της δίσκο.

