Streaming News 02.05.2026

«Love & Death»: Το έγκλημα που μοιάζει πιο απίστευτο κι από σειρά μυθοπλασίας στο Netflix

Το «Love & Death» στο Netflix, με την Elizabeth Olsen, ξετυλίγει μια αληθινή υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ και δεν έχει πάψει να προκαλεί ερωτήματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες σειρές του Netflix, το «Love & Death» ξεχωρίζει καθώς βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία εγκλήματος που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να προκαλεί έντονη συζήτηση.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η Elizabeth Olsen, η οποία ενσαρκώνει την Candy Montgomery, μια γυναίκα που βλέπει τη φαινομενικά ήρεμη ζωή της σε ένα προάστιο να καταρρέει, μέσα από μια αλυσίδα γεγονότων που ξεκινούν ως καθημερινότητα και καταλήγουν σε τραγωδία.

Μια ήσυχη γειτονιά που κρύβει εντάσεις

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Wylie του Texas, στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Η Candy Montgomery ζει εκεί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, σε μια τυπική οικογενειακή καθημερινότητα. Σύντομα αναπτύσσει φιλική σχέση με τη Betty Gore, μια γυναίκα από το ίδιο κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον.

Όμως πίσω από τις κοινωνικές συμβάσεις και την εικόνα της «τέλειας ζωής», οι σχέσεις περιπλέκονται, καθώς μια παράλληλη σχέση έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες και να δημιουργήσει έντονη συναισθηματική ένταση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Το έγκλημα που συγκλόνισε την κοινότητα

Στις 13 June 1980, η Betty Gore βρίσκεται νεκρή στο σπίτι της, ενώ ο σύζυγός της Alan Gore απουσιάζει σε επαγγελματικό ταξίδι. Η ανακάλυψη του πτώματος προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα λόγω των συνθηκών που περιβάλλουν την υπόθεση.

Οι έρευνες οδηγούν σταδιακά στο όνομα της Candy Montgomery, ειδικά μετά την αποκάλυψη της σχέσης της με τον Alan Gore. Από εκείνη τη στιγμή, η υπόθεση μετατρέπεται σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες δικαστικές ιστορίες της εποχής.

Η δίκη και η αμφιλεγόμενη απόφαση

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Candy Montgomery υποστηρίζει πως ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας, περιγράφοντας μια στιγμή έντασης που ξέφυγε από τον έλεγχο. Η υπεράσπισή της βασίζεται στην εκδοχή ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με επίθεση και αντέδρασε για να προστατευτεί.

Παρά την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε κατηγορούσα αρχή και υπεράσπιση, η ετυμηγορία καταλήγει σε αθώωση, προκαλώντας αντιδράσεις και αφήνοντας πίσω της ένα ερώτημα που παραμένει μέχρι σήμερα ανοιχτό.

Μια ιστορία που έχει ειπωθεί ξανά

Η υπόθεση Candy Montgomery δεν μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, καθώς έχει εμπνεύσει και προηγούμενες τηλεοπτικές παραγωγές. Ωστόσο, το «Love & Death» επιχειρεί μια πιο σύγχρονη και ψυχολογικά εστιασμένη προσέγγιση, επαναφέροντας μια ιστορία που συνεχίζει να διχάζει και να προκαλεί ενδιαφέρον δεκαετίες μετά τα πραγματικά γεγονότα.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

