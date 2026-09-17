«Pride & Prejudice»: Η νέα σειρά του Netflix που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τον Δεκέμβριο

Το Netflix ετοιμάζει μια ανεπανάληπτη τηλεοπτική μεταφορά του αριστουργήματος της Jane Austen που θα συζητηθεί όσο καμία άλλη

Με μια ματιά Νέα σειρά του Netflix βασισμένη στο "Pride & Prejudice" της Jane Austen κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου.

Η μίνι σειρά 6 επεισοδίων φέρει τη γραφίδα της Dolly Alderton και σκηνοθεσία του Euros Lyn.

Πρωταγωνιστούν οι Emma Corrin ως Elizabeth Bennet και Jack Lowden ως Mr. Darcy.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Olivia Colman, Rufus Sewell, Fiona Shaw και άλλοι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix ετοιμάζεται να μας ταξιδέψει ξανά στην αριστοκρατική αγγλική εξοχή, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την ημερομηνία πρεμιέρας για τη νέα, πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά του αθάνατου αριστουργήματος της Jane Austen, «Pride & Prejudice». Η πολυπόθητη σειρά εποχής αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις οθόνες μας στις 3 Δεκεμβρίου, φιλοδοξώντας να επαναπροσδιορίσει τη ρομαντική τηλεόραση. Μαζί με την ανακοίνωση, η δημοφιλής πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο φωτογραφικό υλικό, αποκαλύπτοντας την αισθητική και το οπτικό ύπνωτιστικό τοπίο που ετοιμάζεται να ξεδιπλωθεί.

Πίσω από αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα βρίσκεται μια dream team συντελεστών, έτοιμη να δώσει φρέσκια πνοή στην κλασική ιστορία. Η μίνι σειρά των 6 επεισοδίων φέρει τη γραφίδα της πολυαγαπημένης Dolly Alderton, ενώ τη σκηνοθετική μπαγκέτα κρατά ο Euros Lyn. Η πλοκή ακολουθεί τα γνωστά, πολυαγαπημένα μονοπάτια: η άφιξη εύπορων εργένηδων στη γειτονιά βάζει σε συναγερμό τους Mr. και Mrs. Bennet, με την Elizabeth και τον Mr. Darcy να ετοιμάζονται για μια από τις πιο θρυλικές τηλεοπτικές κόντρες και ανατροπές συναισθημάτων.

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Ένα cast από αστέρια που καθηλώνει

Αν κάτι ξεχωρίζει σε αυτή τη νέα παραγωγή, αυτό είναι αναμφίβολα το ανεπανάληπτο cast της, το οποίο συνδυάζει βραβευμένα ονόματα με τα πιο καυτά πρόσωπα της βρετανικής σκηνής. Τους πολυαγαπημένους πρωταγωνιστικούς ρόλους ζωντανεύουν η Emma Corrin ως Elizabeth Bennet και ο Jack Lowden ως ο αινιγματικός Mr. Darcy, σε μια χημεία που προμηνύεται εκρηκτική.

Στους ρόλους των γονιών της οικογένειας συναντάμε δύο κορυφαίους ηθοποιούς, την Olivia Colman ως Mrs. Bennet και τον Rufus Sewell ως Mr. Bennet, ενώ την πεντάδα των αδερφών συμπληρώνουν η Freya Mavor ως Jane, η Rhea Norwood ως Lydia, η Hollie Avery ως Kitty και η Hopey Parish ως Mary. Το παζλ συμπληρώνουν η μοναδική Fiona Shaw ως Lady Catherine de Bourgh, ο Louis Partridge στον ρόλο του Mr. Wickham, καθώς και οι Jamie Demetriou, Daryl McCormack και Siena Kelly, υποσχόμενοι ερμηνείες που θα συζητηθούν.

Κεντρική Εικόνα: Tudum

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