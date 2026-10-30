Η Céline Dion συνεργάζεται με τον Paul McCartney για την ταινία «High in the Clouds», ερμηνεύοντας νέα τραγούδια

Με μια ματιά Η Céline Dion θα ερμηνεύσει νέα τραγούδια του Paul McCartney για την ταινία «High in the Clouds».

Η ταινία κινουμένων σχεδίων βασίζεται σε παιδικό βιβλίο του McCartney και η Dion θα έχει και φωνητικό ρόλο.

Στο φωνητικό cast συμμετέχουν επίσης οι Himesh Patel, Idris Elba, Lionel Richie και Ringo Starr.

Η συνεργασία έρχεται μετά την επιτυχημένη επιστροφή της Dion στη σκηνή μετά από προβλήματα υγείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία ετοιμάζεται να ενώσει δύο μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Céline Dion θα ερμηνεύσει πρωτότυπα τραγούδια που έγραψε και συνέθεσε οPaul McCartney για την επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων «High in the Clouds», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο του μουσικού των Beatles, που κυκλοφόρησε το 2005.

Το soundtrack της ταινίας θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως από τη Universal Music Group, ενώ η Dion θα έχει και φωνητικό ρόλο, υποδυόμενη τη Sugartail, τη μητέρα του πρωταγωνιστή.

Διάβασε επίσης: Η Katniss επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη! Η Jennifer Lawrence ξαναμπαίνει στον κόσμο των «Hunger Games»

Η ιστορία ακολουθεί τον Wirral, έναν έφηβο σκίουρο που βρίσκεται άθελά του στο επίκεντρο μιας επανάστασης ενάντια στην Gretsch, μια αυταρχική κουκουβάγια που έχει απαγορεύσει τη μουσική στην πόλη της. Στόχος του είναι να την απελευθερώσει, ξεκινώντας μια περιπέτεια γεμάτη ανατροπές.

Στο φωνητικό cast συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Himesh Patel, Hannah Waddingham, Idris Elba, Lionel Richie και Ringo Starr, ενώ ο ίδιος ο McCartney θα δανείσει επίσης τη φωνή του σε χαρακτήρα της ταινίας. Τη μουσική επένδυση υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Michael Giacchino, βασισμένος σε μουσικά θέματα του McCartney.

Η νέα εποχή για τη Céline Dion

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση των 16 συναυλιών της Céline Dion στο Παρίσι, οι οποίες προσέλκυσαν περίπου 550.000 θεατές. Οι εμφανίσεις αυτές σηματοδότησαν μια σημαντική επιστροφή στη σκηνή, έπειτα από την αναγκαστική διακοπή της περιοδείας της «Courage World Tour» το 2020 και τις δυσκολίες υγείας που ακολούθησαν.

Ο Paul McCartney είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή της τραγουδίστριας, ενώ αποκάλυψε πως έχει ήδη ακούσει μέρος των ηχογραφήσεών της για την ταινία και εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο της.

Με τη μουσική του McCartney, τη φωνή της Dion και ένα εντυπωσιακό cast, το «High in the Clouds» φιλοδοξεί να συνδυάσει τη φαντασία με τη δύναμη της μουσικής, σε μια ιστορία που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους.

Διάβασε επίσης: