Queer Movie Nights 2026… επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα

Το φεστιβάλ queer κινηματογράφου* από το περιοδικό ANTIVIRUS επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, δίνοντας φωνή σε εμπειρίες, ταυτότητες και αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο.

Από τις 6 έως και τις 11 Μαΐου, ο κινηματογράφος Τριανόν και το Ινστιτούτο Goethe θα φιλοξενήσουν 41 ΛΟΑΤΚΙ+ ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα.

Η φετινή θεματική ενότητα

Στην πέμπτη τους χρονιά, τα Queer Movie Nights αφιερώνουν τη θεματική τους στα safe spaces – στους χώρους που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Σε μια εποχή στην οποία κυβερνήσεις και κοινωνικά ρεύματα αμφισβητούν, στοχοποιούν ή διαπραγματεύονται την ίδια τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα, η ανάγκη για ασφαλείς (queer) χώρους είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Τα safe spaces δεν είναι μόνο φυσικοί χώροι. Είναι κοινότητες, σχέσεις, καλλιτεχνικές εκφράσεις και στιγμές που μας επιτρέπουν να αναπνεύσουμε. Και ο κινηματογράφος υπήρξε διαχρονικά ένα από τα πιο ισχυρά τέτοια καταφύγια. Για πολλούς από εμάς αποτέλεσε τον πρώτο χώρο όπου είδαμε τον εαυτό μας, όπου συναντήσαμε ιστορίες που μας αγκάλιασαν, όπου νιώσαμε λιγότερο μόνα. Με τη φετινή θεματική, αναδεικνύουμε το πώς ο queer κινηματογράφος δημιουργεί και διευρύνει αυτά τα καταφύγια. Παρουσιάζουμε ταινίες που φωτίζουν την έννοια της ασφάλειας, της στήριξης, της κοινότητας και της αντίστασης, μέσα από queer εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι οι ασφαλείς χώροι δεν είναι δεδομένοι, αλλά χτίζονται συλλογικά – και πως η τέχνη, ίσως περισσότερο από ποτέ, αποτελεί θεμέλιο αυτής της προσπάθειας. Το φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό να ξανασκεφτεί τι σημαίνει ασφάλεια, ορατότητα και ελευθερία. Να γιορτάσουμε τα safe spaces που ήδη έχουμε και να οραματιστούμε εκείνα που ακόμη διεκδικούμε.

Διαγωνιστικά τμήματα και φωνές από όλο τον κόσμο

Φέτος, το φεστιβάλ χωρίζεται σε τρία βασικά διαγνωστικά τμήματα – Βραβείο Κοινού Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μικρού Μήκους, Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους & Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους – φιλοξενώντας έργα που ξεχωρίζουν για την αισθητική και τη θεματική τους ποικιλομορφία. Οι ιστορίες κυμαίνονται από καθημερινές queer εμπειρίες, μέχρι πρωτοποριακές αφηγήσεις για την ταυτότητα, την επιθυμία, την οικογένεια, την επιβίωση και την απώλεια.

Η ταινία έναρξης

Η επίσημη ταινία έναρξης του φεστιβάλ, σε συνεργασία με τη Spentzos Film, είναι το Jimpa (2025, σκην. Sophie Hyde), μια συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη ιστορία που τοποθετεί στο επίκεντρο την non-binary εμπειρία. Η βραβευμένη με Όσκαρ, Olivia Colman, υποδύεται τη Hannah, μια μητέρα που ταξιδεύει στο Άμστερνταμ μαζί με το non binary παιδί της, Frances, και αντιμετωπίζει προκλήσεις και συναισθηματικές αναζητήσεις καθώς καλείται να ξανασκεφτεί τη σχέση τους, την οικογενειακή της ταυτότητα και τον δικό της τρόπο να αντιλαμβάνεται την αγάπη, το φύλο και την αποδοχή.

Τα highlights του φεστιβάλ

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει μια σειρά από ξεχωριστές στιγμές που αναδεικνύουν τη φετινή θεματική των safe spaces και την ποικιλία της queer κινηματογραφικής παραγωγής. Σε μια ειδική συζήτηση με queer δημιουργ@ από την Ελλάδα θα εξεταστεί κατά πόσο ο κινηματογράφος, τόσο ως καλλιτεχνικός χώρος όσο και ως βιομηχανία, αποτελεί σήμερα ένα πραγματικά ασφαλές μέρος για τις ΛΟΑΤΚΙ+ φωνές. Στις προβολές ξεχωρίζουν διεθνείς τίτλοι όπως το Pillion (σκην.Harry Lightoni, Βρετανία, 2025) με τον Alexander Skarsgard, ενώ σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen, θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο η κλασική ταινία του πρόσφατα εκλιπόντα Ρόζα φον Πράουνχαϊμ «Δεν είναι ο ομοφυλόφιλος που είναι ανώμαλος, αλλά η κοινωνία στην οποία ζει» (1971), που φωτίζει την κοινωνική διάσταση της queer εμπειρίας. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικά έργα τεκμηρίωσης, όπως το «On Lavender» των Ειρήνη Χατζή και Μάκη Ευαγγελάτου, που έλαβε Ειδική Μνεία στο Mermaid Award του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και τη νέα ταινία του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, «Άλογο και Αναβάτης».

Το Queer Movie Nights 2026 πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Που και πότε:

Κινηματογράφος Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21), 6 – 10 Μαΐου

(Κοδριγκτώνος 21), 6 – 10 Μαΐου Ινστιτούτο Goethe (Ομήρου 14-16), 11 Μαΐου 2026

Προσβασιμότητα: Για να φέρουμε τις queer ιστορίες σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, φροντίσαμε ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των ταινιών μας να συνοδεύεται από υπότιτλους τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTRE (Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

18:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Ι (Διάρκεια 75’)

Sappho (Rosana Urbes, Βραζιλία, 2025, 13’)

Η «Σαπφώ» (Sappho) είναι μια ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων, εμπνευσμένη από τα αποσπάσματα ποιημάτων της Σαπφούς (Λέσβος, 600 π.Χ.), της πρώτης γνωστής γυναίκας συγγραφέα στον δυτικό κόσμο.

Επίσημη συμμετοχή Φεστιβάλ Αννεσί

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

Charades (Thomas De Nil, Ην.Βασίλειο, 2025, 8’)

Τη νύχτα ενός πάρτι, ένας ντροπαλός νεαρός προσπαθεί να επανεφεύρει τον εαυτό του με ένα νέο πουκάμισο – ελπίζοντας να κερδίσει το πρόσωπο που του αρέσει, και ίσως και τον ίδιο του τον εαυτό.

Στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

Omedetō (M.A. Cardona, Ισπανία, 2024, 25’)

Ο Όσκαρ και ο Ιβάν, δύο κολλητοί φίλοι, κάνουν ένα πάρτι για τα 25α γενέθλια του Ιβάν. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, υπόσχονται ο ένας στον άλλον ότι του χρόνου θα πραγματοποιήσουν το όνειρο της ζωής τους: να ταξιδέψουν μαζί στην Ιαπωνία. Η χρονιά αυτή περνάει και βλέπουμε τον Όσκαρ, εντελώς μόνο του, να πραγματοποιεί το ταξίδι που είχαν υποσχεθεί. Όμως προκύπτει ένα ερώτημα: Πού είναι ο Ιβάν;

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

Homecoming (Grae Meek, Νέα Ζηλανδία, 2024, 14’)

Μια τρανς γυναίκα επιστρέφει στο πατρικό της για να κάνει επιτέλους coming out στους γονείς της, αλλά καθώς το δείπνο βγαίνει εκτός ελέγχου, οι αγωνίες της εκδηλώνονται με σκοτεινούς τρόπους.

Στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

I Do Not Forget (Antonello Murgia, Ιταλία, 2025, 13’)

Ένας «Οπτικός Πεντάλογος» αφιερωμένος σε όλους εκείνους που διώχθηκαν επειδή δεν ταίριαζαν σε έναν δυαδικό σεξουαλικό προσανατολισμό, των οποίων ο θάνατος περιβλήθηκε με μυστήριο, αποσιωπήθηκε ή θεωρήθηκε «δεύτερης κατηγορίας». Ένα ταξίδι στην ιστορία που επιδιώκει να δώσει φωνή σε όλους εκείνους που ακόμα παλεύουν για το δικαίωμα να αγαπούν και να αγαπιούνται, και να χαίρονται τις απολαύσεις του σώματος.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

20:00

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

JIMPA (Sophie Hyde, Αυστραλία / Ολλανδία, 2025, 113’)

Η Χάνα (Ολίβια Κόλμαν) μαζί με την έφηβη, μη δυαδική κόρη της τη Φράνσις (Οντ Μέισον-Χάιντ), επισκέπτονται στο Άμστερνταμ τον παππού τους, τον Τζιμ, που αποκαλείται χαϊδευτικά Τζίμπα. Η Φράνσις γοητεύεται αμέσως από την ελευθερία του κόσμου του Τζίμπα και επιθυμεί να μείνει εκεί για έναν χρόνο, κάτι που αναγκάζει τη Χάνα να αμφισβητήσει τις ιδέες της για τη γονεϊκότητα, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπη με τις ανεπίλυτες πληγές του παρελθόντος της.

Στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

Σε συνεργασία με την Spentzos Film

22:15

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Pillion (Harry Lighton, Ην.Βασίλειο/Ιρλανδία, 2025, 107’)

Ένας συνεσταλμένος άντρας γνωρίζει τυχαία έναν γοητευτικό μοτοσικλετιστή και ξεκινά μαζί του, ως υποτακτικός, μια BDSM σχέση που θα αλλάξει τη ζωή του. Με πρωταγωνιστές τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και τον Χάρι Μέλινγκ, η ταινία ισορροπεί ανάμεσα σε τολμηρό ερωτισμό και μηχανές μεγάλου κυβισμού, καταλήγοντας σε ένα απρόσμενα τρυφερό ερωτικό γράμμα για όσους βρίσκουν τον εαυτό τους στη θέση του συνοδηγού.

Στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

Σε συνεργασία με Cinobo

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ

18:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΙΙ (Διάρκεια 85’)

Vrai (Mingo, Γαλλία, 2025, 28’)

Η Κάρλα, μια 19χρονη φοιτήτρια από μια μεσοαστική οικογένεια της Μασσαλίας, ασφυκτιά μέσα στην επιπολαιότητα της ζωής της. Αποφασισμένη να βρει μια νέα ισορροπία, η Κάρλα αφήνει πίσω της την προνομιούχα ζωή της και εισέρχεται στον κόσμο των υποβαθμισμένων συνοικιών στο κέντρο της Μασσαλίας. Εκεί, συναντά μια γυναίκα που θα αλλάξει τη ζωή της: την Μπαγκντάντ, μια χαρισματική και καθηλωτική γυναίκα.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

The exchange (Amaia Yoldi, Ισπανία, 2023, 14’)

Ο Αντόνιο και η Ινές είναι δύο παντελώς άγνωστοι που κανονίζουν μια συνάντηση μέσω μιας εφαρμογής μεταχειρισμένων ειδών. Η Ινές θέλει να πουλήσει κάτι που δεν θέλει πια, ο Αντόνιο θέλει να το δοκιμάσει. Όταν συναντιούνται, μια παράξενη αίσθηση αμοιβαίας κατανόησης αναδύεται ανάμεσά τους. Ωστόσο, αυτό που κάνουμε στην ιδιωτική μας ζωή δεν είναι πάντα κάτι που θέλουμε να παραδεχτούμε δημόσια.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

Home (Matheus Almeida, Βραζιλία, 2025, 8’)

Τι σημαίνει να είσαι τρανς; Ποια είναι η καθημερινότητα ενός τρανς ατόμου; Ποιοι είναι οι φόβοι, τα όνειρα και οι επιθυμίες τους; Πώς επιβιώνει ένα τρανς άτομο από τόσο μίσος και προκατάληψη; Αυτά είναι ερωτήματα που σχεδόν κανείς δεν θέτει. Εξάλλου, ποιος νοιάζεται για τον τρανς αγώνα, εκτός από τα ίδια τα τρανς άτομα;

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

Breaking Away (Simon Helloco, Γαλλία, 2025, 26’)

Ο Νοέ ονειρεύεται να αποδράσει από την επαρχία. Μαζί με τον Τομ, τον καλύτερό του φίλο, περνούν τον χρόνο τους γυρίζοντας ευφάνταστα ερασιτεχνικά βίντεο. Όταν ένα πραγματικό κινηματογραφικό συνεργείο φτάνει στην περιοχή, ο Νοέ βλέπει μια ευκαιρία να διαφύγει… και μια ευκαιρία να αποκαλύψει στον Τομ την πραγματική φύση των συναισθημάτων του.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

Rage (Jose Luís Lázaro, Ισπανία, 2025, 9’)

Μετά από ένα πρωινό στην παραλία, μια αναποδιά αφήνει τον Γκιγιέμ και τον Νίκο κλειδωμένους έξω από το αυτοκίνητό τους, χωρίς κλειδιά, τηλέφωνο ή ρούχα. Αυτό που μοιάζει με μια μικρή ατυχία παίρνει μια σκοτεινή τροπή όταν, ζητώντας βοήθεια από έναν ξένο, μια και μόνο ερώτηση πυροδοτεί μια απροσδόκητη και βίαιη αναμέτρηση: «Πούστηδες είστε;»

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

20:00

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ – ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Three Nights a Week (Florent Gouëlou, Γαλλία, 2022, 103’)

Ο 29χρονος Μπατίστ είναι σε σχέση με τη Σάμια, όταν γνωρίζει την Cookie Kunty, μια νεαρή drag queen της παρισινής νύχτας. Παρακινούμενος από την ιδέα ενός φωτογραφικού πρότζεκτ μαζί της, βυθίζεται σε έναν κόσμο για τον οποίο δεν γνωρίζει τίποτα και ανακαλύπτει τον Κουέντιν, τον νεαρό άνδρα πίσω από την drag queen.

Στα γαλλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

22:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Mums (Ariadna Seuba, Ισπανία, 2025, 75’)

Το «Mums» ταξιδεύει το κοινό σε μια οικεία και συναισθηματικά φορτισμένη διαδρομή με τη σκηνοθέτιδα Άρι (32) και τη σύντροφό της, Άννα (41), οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν μαζί ένα παιδί. Η Άννα είναι η πρώτη που ξεκινά διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ η Άρι καταγράφει κάθε βήμα με την κάμερά της: την ατελείωτη χορήγηση φαρμάκων, τις προσωπικές συζητήσεις στις οποίες οι γυναίκες φαντάζονται το μέλλον τους, τις ελπίδες και τις απογοητεύσεις, μέχρι που, τελικά, η Άννα αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να εγκαταλείψει τη θεραπεία της.

Συμμετοχή Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στα Ισπανικά με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ

18:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΙΙΙ (Διάρκεια 87’)

Magid / Zafar (Luís Hindman, Ην.Βασίλειο, 2025, 19’)

Μέσα στη ζέστη ενός πακιστανικού εστιατορίου, οι εντάσεις κορυφώνονται.

Στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

Driving Me Crazy (Meni Tsilianidou, Ελλάδα, 2024, 18’)

Η Νίνα ξέρει γιατί την μισεί ο παππούς της – προφανώς επειδή είναι λεσβία. Ήρθε η ώρα να ειπωθούν όλα. Στην πιο αλλόκοτη διαδρομή με το αυτοκίνητο που έχουν κάνει ποτέ, η Νίνα και ο Στάθης θα αναγκαστούν επιτέλους να μιλήσουν ο ένας στον άλλον, είτε το θέλουν είτε όχι.

Στα ελληνικά με υπότιτλους στα αγγλικά

The Last Story on Earth (Aaron Immediato, ΗΠΑ, 2024, 18’)

Αντιμέτωπη με οργισμένους διαδηλωτές, μια αποφασισμένη drag queen κάνει ό,τι μπορεί για να ολοκληρώσει την ανάγνωση ενός παραμυθιού στην τοπική βιβλιοθήκη. Αλλά όταν μια εξωγήινη εισβολή ανατρέπει την ύπαρξη της Γης, η queen έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις που φέρνουν τρομακτικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

Jordan (Patricio Mosse, Ισπανία, 2024, 19’)

Το Τζόρνταν, ένα 9χρονο ίντερσεξ παιδί, βρίσκεται μπροστά σε μια απόφαση ζωής: να είναι κορίτσι ή αγόρι, ανάμεσα στις προσδοκίες μιας δυαδικής κοινωνίας, την υποστήριξη της μητέρας της και την αλληλεγγύη των νέων φίλων και του αδερφού τ@, Κρίστοφερ.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

The Remains of Love (Fabrizio Funari, Ιταλία, 2025, 14’)

Τριάντα χρόνια μετά από μια νύχτα που άλλαξε τις ζωές τους, ο Φραντσέσκο και ο Άντζελο συναντιούνται ξανά τυχαία στους αμμόλοφους της Capocotta, ενός ιστορικού queer καταφυγίου στις ακτές της Ρώμης. Καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τη σιωπή και τις παρεξηγήσεις που τους κράτησαν χώρια, θραύσματα της πρώτης τους αγάπης αναδύονται ξανά με τη δύναμη του ανεκπλήρωτου.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

20:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Γελοίοι Έρωτες (Δημήτρης Κατσιμίρης, Ελλάδα, 2025, 80’)

Έξι κωμικοτραγικές ιστορίες εμμονής και τρέλας, με κέντρο το παράδοξο του έρωτα. Ένα ταξίδι δίνης, εμμονής και τρέλας με swinging, πλατωνικούς έρωτες, έντονους χωρισμούς και υποκατάστατα της ανθρώπινης επαφής.

Στα ελληνικά με υπότιτλους στα αγγλικά

*Παρουσία συντελεστών

22:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

On Lavender (Μάκης Ευαγγελάτος, Ελλάδα, 2025, 74’)

Το ON LAVENDER είναι μια εξερεύνηση των πολλαπλοτήτων της ταυτότητας φύλου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η ταινία ερευνά τη δυναμική της συγκρότησης του φύλου και τις κοινωνικό-πολιτισμικές προεκτάσεις, προσκαλώντας τον θεατή να εισέλθει σε έναν κόσμο όπου διαφορετικές οπτικές διασταυρώνονται μέσα από ένα μωσαϊκό αφηγήσεων που αντανακλά την πολυπλοκότητα της ταυτότητας στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο μας.

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία και για τους δύο σκηνοθέτες, και αποτελεί την πρώτη εις βάθος διερεύνηση της ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα-το αποτέλεσμα μιας τετραετούς προσπάθειας, χρηματοδοτούμενης ως επί το πλείστον από τους συντελεστές της.

Ειδική Μνεία Mermaid Award Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στα ελληνικά με υπότιτλους στα αγγλικά

*Παρουσία συντελεστών

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ

18:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Female (Κωνσταντίνος Μενελάου, Ελλάδα, 2025, 81’)

Μέσα από μια τολμηρή κινηματογραφική προσέγγιση, το Θηλυκό | Female επαναπροσεγγίζει τη μορφή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της πιο εμβληματικής μορφής του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, αποκαλύπτοντας τις διαφορετικές πτυχές πίσω από τον μύθο της. Λατρεμένη από εκατομμύρια, ενσάρκωσε τη χειραφέτηση, ενώ ταυτόχρονα παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μια συντηρητική κοινωνία που την εξύψωνε αλλά και την περιόριζε. Τρεις ερμηνεύτριες ενσαρκώνουν την εμβληματική ηθοποιό, φωτίζοντας την ένταση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και τον ιδιωτικό βίο, σε ένα πορτρέτο που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη και τη φαντασία.

Ο Κωνσταντίνος Μενελάου συνθέτει ένα υβριδικό έργο που συνδυάζει στοιχεία ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό δοκίμιο πάνω στη διασημότητα, τη γυναικεία ταυτότητα και τη σχέση ανάμεσα στο πρόσωπο και την περσόνα. Η ταινία λειτουργεί ως μια σύγχρονη επανερμηνεία ενός εθνικού συμβόλου, φωτίζοντας τη μοναξιά, τη δύναμη και την ευαλωτότητα πίσω από τη λάμψη.

Στα ελληνικά με υπότιτλους στα αγγλικά

*Παρουσία συντελεστών

20:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Outlasting – Living Archives of Older Queers (Ana Cristina Santos & Nuno Barbosa, Πορτογαλία, 2025, 60′)

Outlasting (Αντέχοντας στον χρόνο) – το ρήμα έχει πολλές σημασίες και αποχρώσεις: υπομένω, επιμένω, παραμένω. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι εκείνα που επέμειναν ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Όταν ο κόσμος ύψωνε τείχη ρητορικής μίσους και ντροπής, εκείνα φώναξαν πιο δυνατά και περπάτησαν πιο περήφανα. Όταν οι λέξεις δεν αρκούν, τα queer σώματα που γερνούν παραμένουν ως ισχυρές υπενθυμίσεις του δικαιώματος στην ύπαρξη, χωρίς ντροπή και χωρίς απολογίες.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί ιστορίες ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας από Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία.

Με υπότιτλους στα ελληνικά.

*Ακολουθεί Q&A με συντελεστά του ντοκιμαντέρ.

21:30

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Ι (Διάρκεια 108’)

Cinderella’ S Glass Slippers (Flora Fousteri, Ελλάδα, 2025, 15’)

Το έτος 2077, η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει αυξήσει την θνησιμότητα, τις ψυχικές διαταραχές και τη βία. Όσοι δεν είναι αρκετά πλούσιοι για να μεταναστεύσουν στη Σελήνη παραμένουν στη Γη και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα – ανάμεσά τους και η Λου, μια νεαρή πρώην ηθοποιός που έχει μετατρέψει το τροχόσπιτό της σε καντίνα. Όταν εμφανίζεται μια μυστηριώδης κοπέλα με μελιά μάτια που τρώει ολόκληρες ντομάτες, κοιτάζοντας εμμονικά το φεγγάρι, η ζωή της Λου αρχίζει να αλλάζει.

Μια ταινία που αποτελείται από εικόνες και αφήγηση, δημιουργημένη από δύο γυναίκες, συνδυάζει τον ρεαλισμό με το ονειρικό. Μιλάει για έναν κόσμο που καταρρέει αλλά και για τη βαθιά ανάγκη για αγάπη, άγγιγμα και ζωή.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

Fetish Eurovision-Greece 1991 (Menelas, Ελλάδα, 2024, 3’)

Βρέθηκαν πλάνα από την συμμετοχή της Ελλάδας στον διαγωνισμό Fetish Eurovision του 1991, τα οποία πίστευαν ότι είχαν χαθεί στη μεγάλη πυρκαγιά του 1992.

Μουσικό βίντεο χωρίς υπότιτλους

Fouetté (Dimitris Zouras, Ελλάδα, 2025, 16’)

H Χριστίνα, μία χορεύτρια μπαλέτου, προσπαθεί να κερδίσει την αποδοχή της μητέρας, της παλεύοντας να πετύχει σε μία audition η οποία η ίδια την προετοιμάζει.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

God forgive me (Kat Sigalas, Ελλάδα, 2025, 17’)

Μια queer Ελληνίδα επιστρέφει σπίτι μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, μόνο και μόνο για να βρεθεί παγιδευμένη ανάμεσα στη ζωή που έχτισε στο Λονδίνο, το βάρος της κληρονομιάς της οικογένειάς της και μια σκοτεινή παρουσία μέσα στο σπίτι που αρνείται να την αφήσει να φύγει.

Με υπότιτλους στα αγγλικά

Hopepunk (Vasiliki Lazaridou, Ελλάδα, 2025, 21’)

Η ατίθαση οδηγός Αντι και ένα νευρικό ζόμπι με το όνομα Πίνα, διασχίζουν τη μητρόπολη με ένα σκοτεινό μυστικό στο πορτμπαγκάζ και μια ομάδα εθνικιστών οδηγών ταξί στο κατόπι τους.

Με υπότιτλους στα αγγλικά

Rafaella (Elias Maroutsis, Ελλάδα, 2025, 9’)

Η Ραφαέλα, μια τρανς σεξεργάτρια 60 ετών, περιμένει πελάτες στο πόστο της στη Λεωφόρο Συγγρού όταν ο Μένιος, ένας νεαρός δημοσιογράφος, την πλησιάζει. Αντί να ζητήσει τις υπηρεσίες της, ο Μένιος θέλει να του πει για τη ζωή της…

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

Lala’s Land (Thanasis Fousekis, Ελλάδα, 2025, 14’)

Το πορτρέτο της Drag Queen Lala Kolopi και του Γιώργου, του ανθρώπου πίσω από αυτήν. Ένα ταξίδι στον αστραφτερό κόσμο των drag shows, μέσα από την ιστορία του Γιώργου και την πορεία του από την ανακάλυψη της περσόνας μέχρι την ανάδειξή της σε σύμβολο ελευθερίας, αυτοέκφρασης και δημιουργικότητας.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

όnλy connέcτ (Betty Kostadinova, Ελλάδα, 2025, 8’)

Μια νεαρή γυναίκα, παγιδευμένη ανάμεσα στην επιθυμία της για αποδοχή και τον φόβο της απόρριψης, προσπαθεί να αποκαλύψει μια προσωπική αλήθεια στους γονείς της.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

*Θα ακολουθήσει συζήτηση με συντελεστά

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ

18:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Horse and Rider/Άλογο και Αναβάτης (Panayotis Evangelidis, Ελλάδα, 2025, 78′)

Τρεις μέρες μιας συνάντησης δύο ανθρώπων σε ένα ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου. Η Σύλβια και ο Γιάννης μιλάνε, αστειεύονται, κοιτάζουν, ξαφνιάζονται, ερωτεύονται και μαθαίνουν να ακούνε τους ήχους του κόσμου που τους περιβάλλει, υφαίνοντας το δικό τους κουκούλι. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

Με υπότιτλους στα αγγλικά

*Παρουσία συντελεστών

20:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – Είσοδος Ελεύθερη

Με αφορμή τη φετινή θεματική του φεστιβάλ, συνομιλούμε με άτομα που δημιουργούν και εκπροσωπούν τον κουήρ κινηματογράφο στην Ελλάδα για το κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει έναν ασφαλή χώρο (safe space) για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Παράλληλα, εξετάζουμε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που δημιουργούν κουήρ σινεμά στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η ορατότητα και η εκπροσώπηση γίνονται πιο κρίσιμες και απαραίτητες από ποτέ.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά

21:30

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΙΙ (Διάρκεια 116’)

Self-Defence (Alexia Tsouni, Ελλάδα, 2024, 25’)

Η 22χρονη Π. σκοτώνει σε αυτοάμυνα τον 46χρονο άνδρα που προσπάθησε να τη βιάσει και φυλακίζεται το 2016. Αρχίζει αλληλογραφία με μία από τις γυναίκες που την υποστηρίζουν, και εκφράζει όσα βιώνει στη φυλακή, αλλά και στο σώμα και την ψυχή της.

Με υπότιτλους στα αγγλικά

Spiti (Sofia Sfyri, Ελλάδα, 2024, 25’)

Η Αλεξ αντιμετωπίζει μια διπλή απώλεια – τον θάνατο του πατέρα της και την επικείμενη πώληση του σπιτιού τους, που έχτισε ως αρχιτέκτονας. Το τελευταίο καλοκαίρι της εκεί, αναπτύσσει μια ιδιόμορφη σχέση με το ίδιο το σπίτι και ερωτεύεται ένα κορίτσι. Την ιστορία αφηγούνται παράλληλα τα αληθινά πρόσωπα που έχουν ζήσει στο σπίτι.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

Sugar Laced (Maria Eleni Tsaousi, Ελλάδα, 2025, 7’)

Η Λεμονιά είναι η ιδιοκτήτρια του πιο δημοφιλούς αρτοποιείου στην πόλη, αλλά η ιδιοφυία πίσω από τα πιο περιζήτητα προϊόντα της δεν είναι αυτή, αλλά η νέα της υπάλληλος, η Μαργαρίτα. Το ρεπερτόριο της Μαργαρίτας περιλαμβάνει πολλά είδη επιδορπίων και τα πιο αναγνωρισμένα είναι τα υπερρεαλιστικά κέικ της, φτιαγμένα για να μην μοιάζουν καθόλου με γλυκά. Μιμούνται κοπές κρέατος, αλλά η μίμηση μπορεί να φτάσει μονο μέχρι ένα σημείο…

Χωρίς διάλογο

The Last Good Memory Of My Mother (Angelina Kontopria, Ελλάδα, 2025, 20’)

Η Αφροδίτη ξυπνάει δίπλα στην κοπέλα της την τελευταία της μέρα πριν φύγει από το φοιτητικό της διαμέρισμα και μεταναστεύσει στην Ιταλία — μια απόφαση που δεν έχει αποκαλύψει ακόμα στη μητέρα της. Αφού μένει μόνη, αρχίζει να ετοιμάζει το τελευταίο της γεύμα. Η μητέρα της εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι για να τη βοηθήσει στη μετακόμιση, μια κατάσταση που οδηγεί σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση.

Με υπότιτλους στα αγγλικά

Transwalking (Efthymia Kotoula, Ελλάδα, 2025, 25’)

Το Transwalking ακολουθεί τη Γεωργία, τη Σοφία, τον Λουκά και τον Θησέα, καθώς εξερευνούν την πόλη μέσα από περιπατητικές διαδρομές, αφηγούμενοι την τρανς εμπειρία τους και μετατρέποντας το περπάτημα σε πράξη ενδυνάμωσης και ορατότητας.

Με υπότιτλους στα αγγλικά

Undercover (Dimitris Asproloupos, Ελλάδα, 2025, 7’)

Κατά τη διάρκεια μιας παρακολούθησης, ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει ανεπίλυτες εντάσεις που απειλούν τη σχέση τους.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

XENI: Athens, Still Remains (Chris Piliouni, Ελλάδα, 2025, 7’)

Κυψέλη, Αθήνα – ένα ζεστό πορτρέτο της Αριάδνης μέσα από το εβδομαδιαίο μάθημα επαναπροσδιορισμού της φωνής της.

Με υπότιτλους στα αγγλικά και ελληνικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE (Ομήρου 14-16, Αθήνα)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ – 20:00

Είσοδος Ελεύθερη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ROSA VON PRAUNHEIM

Με αφορμή το θάνατο του μεγάλου Γερμανού queer σκηνοθέτη, το Queer Movie Nights σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen θα προβάλλουν με ελεύθερη είσοδο τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 20:00 στο Ινστιτούτο Goethe την κλασική του ταινία:

Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt

[Δεν είναι ο ομοφυλόφιλος που είναι ανώμαλος, αλλά η κοινωνία στην οποία ζει]

Rosa von Praunheim, 1971

67 λεπτά

(Στα γερμανικά με υπότιτλους στα ελληνικά)

Το διάσημο διδακτικό έργο του Rosa von Praunheim προκάλεσε σκάνδαλο το 1973 – κατά τη διάρκεια της πανεθνικής τηλεοπτικής μετάδοσης από το ARD, η Bayerischer Rundfunk (BR) αποσύρθηκε από το πρόγραμμα.

Έχοντας μεγαλώσει σε μια επαρχιακή και απομονωμένη περιοχή, ο Ντάνιελ μετακομίζει στο Βερολίνο, όπου ερωτεύεται τον Κλέμενς. Η προσπάθειά τους να ζήσουν μαζί ως ένα συμβατικό ζευγάρι αποτυγχάνει. Ο Ντάνιελ βυθίζεται στη γκέι υποκουλτούρα, γίνεται τακτικός θαμώνας και γνωστό πρόσωπο σε καφέ, μπαρ και lido (χώρους ψωνιστηριού). Αναζητά και βρίσκει σεξουαλικές περιπέτειες, αλλά βιώνει και τη βία που αντιμετωπίζουν οι ομοφυλόφιλοι.

Σε ένα ντραγκ μπαρ γνωρίζει τελικά τον Πάουλ, ο οποίος τον προσκαλεί να ενταχθεί στην κοινόβια γκέι κοινότητά του. Εκεί, ο Ντάνιελ συμμετέχει σε πολλές συζητήσεις –κυρίως γύρω από τη χειραφέτηση– που τον βοηθούν να αναπτύξει μια ώριμη πολιτική συνείδηση.

Την αφίσα του 5ου φεστιβάλ #QMN26 δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

* To φεστιβάλ Queer Movie Nights πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας (17 Μαΐου).

Ηλεκτρονική προπώληση:

Εισιτήρια:

6€ ανα προβολή

8€ ημερήσιο (όλες οι προβολές της ημέρας)

20€ Πάσο Διαρκείας (για όλες τις προβολές του φεστιβάλ)

Ηλεκτρονικά απο το more.com από τις 28/5 και στο ταμείο του κινηματογράφου Τριανόν τις ημέρες του Φεστιβάλ (6-10/5)