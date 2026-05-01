Θα μείνεις σπίτι το τριήμερο; 4 ταινίες που θα σου κρατήσουν παρέα

Μια νύχτα στο σπίτι που μετατρέπεται σε σινεμά, με ταινίες που δεν σε αφήνουν να πατήσεις pause ούτε για ποπ κορν

Το τριήμερο πλησιάζει και, ας είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές η καλύτερη «απόδραση» δεν περιλαμβάνει κίνηση στους δρόμους και γεμάτα πλοία, αλλά έναν αναπαυτικό καναπέ, άφθονα σνακ, την κατάλληλη παρέα και μία τέλεια ταινία.

Αν αποφασίσατε να μείνετε στην πόλη, συγκεντρώσαμε 4 κινηματογραφικές προτάσεις που καλύπτουν κάθε γούστο – από γέλιο μέχρι αγωνία – για να περάσετε τέλεια χωρίς να βγείτε από το σπίτι.

Από το «Bohemian Rhapsody» στο «Michael»: Όταν η νέα κορυφή γράφει ιστορία στο box office

1. Για γέλιο μέχρι δακρύων: Game Night (2018)

Αν η παρέα σας αγαπάει τα επιτραπέζια, αυτή η ταινία είναι «must». Μια παρέα φίλων που μαζεύεται τακτικά για παιχνίδια βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα αληθινό μυστήριο απαγωγής, νομίζοντας στην αρχή ότι είναι μέρος του σεναρίου.

Γιατί να τη δείτε: Έχει απίστευτο ρυθμό, έξυπνες ανατροπές και έναν Jesse Plemons στον ρόλο του πιο «περίεργου» γείτονα που έχετε δει ποτέ. Είναι η επιτομή της σύγχρονης κωμωδίας δράσης.

2. Για τους λάτρεις του μυστηρίου: Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

Ο ντετέκτιβ Benoit Blanc (Daniel Craig) επιστρέφει, αυτή τη φορά σε ένα ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα. Ένας δισεκατομμυριούχος προσκαλεί τους φίλους του για ένα «παιχνίδι δολοφονίας», αλλά σύντομα τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα αληθινά.

Γιατί να τη δείτε: Είναι χρωματιστή, καλοκαιρινή (ταιριάζει με την ελληνική ατμόσφαιρα) και θα σας βάλει στη διαδικασία να ανταγωνιστείτε μεταξύ σας για το ποιος θα βρει πρώτος τον δολοφόνο.

3. Για αδρεναλίνη στο κόκκινο: Parasite (Παράσιτα, 2019)

Αν θέλετε κάτι που θα σας αφήσει να συζητάτε για ώρες μετά το τέλος των credits, η οσκαρική ταινία του Bong Joon-ho είναι η επιλογή σας. Μια φτωχή οικογένεια «εισβάλλει» με δόλιο τρόπο στη ζωή μιας πάμπλουτης οικογένειας, αλλά το σπίτι κρύβει μυστικά που κανείς δεν φαντάζεται.

Γιατί να τη δείτε: Είναι ένα μείγμα μαύρης κωμωδίας, θρίλερ και κοινωνικού σχολιασμού που δεν σε αφήνει να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη. Είναι κινηματογραφική εμπειρία που «επιβάλλεται» να δεις με παρέα.

4. Για νοσταλγία και περιπέτεια: Top Gun: Maverick (2022)

Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια ταινία που «γεμίζει» την οθόνη και σε κάνει να νιώθεις παιδί. Ο Tom Cruise επιστρέφει στον ρόλο του Maverick και παραδίδει ένα μάθημα για το πώς γίνονται οι σωστές ταινίες δράσης.

Γιατί να τη δείτε: Τα εφέ είναι συγκλονιστικά, η μουσική σε ξεσηκώνει και είναι η ιδανική επιλογή αν έχετε μεγάλη τηλεόραση και καλό ηχοσύστημα. Είναι καθαρή ψυχαγωγία χωρίς πολλά-πολλά.

Tip: Μην ξεχάσετε το delivery! Ένα τριήμερο στο σπίτι δεν θεωρείται ολοκληρωμένο χωρίς πίτσα ή σουβλάκια στη μέση του τραπεζιού.

Girls’ Night Edition: 4 ταινίες για να περάσεις το Σαββατόβραδο με τις φίλες σου