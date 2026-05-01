Το απόλυτο playlist της Πρωτομαγιάς – Τα 10 τραγούδια που πρέπει να εντάξεις στη λίστα σου

Δες τα 10 τραγούδια που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις στη playlist σου αυτήν την Πρωτομαγιά - Ιδανικά για εκδρομές και στιγμές με φίλους

Η Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο λουλούδια και εκδρομές είναι και η τέλεια αφορμή για την πιο feel-good playlist της χρονιάς. Aυτά τα 10 κομμάτια «παίζουν δυνατά» και μπορούν να που «κουμπώσουν» τέλεια στη φετινή Πρωτομαγιά: χαρούμενα, λίγο nostalgic και πολύ viral.

1. Ρεμπέτικο – APON

Ο APON έχει καταφέρει να κάνει ολόκληρη τη Gen Z να τραγουδάει για «ρεμπέτικα» με έναν απόλυτα σύγχρονο ήχο. Είναι το τραγούδι που θα ακούσεις σίγουρα στο πρώτο ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου.

2. Anatoli – Μαρίνα Σάττι

Η Ανδρομάχη και η Panik Records συνεχίζουν το επιτυχημένο τους ταξίδι

Η Μαρίνα Σάττι ξέρει να μπλέκει την παράδοση με τα πιο cool beats. Το «Anatoli» είναι ο ορισμός της άνοιξης: ethnic, φρέσκο και άκρως κολλητικό.

3. Alleluia – Ελένη Φουρέιρα

Η Queen της pop επιστρέφει με ένα anthem που σε κάνει να θες να σηκωθείς και να χορέψεις. Το «Alleluia» είναι η ενέργεια που χρειάζεται κάθε παρέα την Πρωτομαγιά.

4. Maniatiko – Lila

Η Lila «δικάζει» στα charts και το «Maniatiko» είναι το απόλυτο trend. Ρυθμός που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις και attitude που ταιριάζει με την ελευθερία της ημέρας.

5. Ferto – Akylas

Αν ψάχνεις το επόμενο μεγάλο hit που παίζει παντού, ο Akylas είναι εδώ. Το «Ferto» έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες και όχι άδικα!

6. Φωτιά – Sicario

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες που τρεντάρουν. Το «Fvtia» βάζει φωτιά στα ηχεία και είναι ό,τι πρέπει για το sunset της Πρωτομαγιάς.

7. Ela Ela – Μαρίνα Σάττι & Saske

Όταν η Σάττι συναντά τον Saske, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο viral. Μια συνεργασία που ενώνει διαφορετικούς κόσμους και θα ακουστεί δυνατά σε κάθε εξόρμηση.

8. BAM – Anastasia

Η Anastasia δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες. Το «BAM» είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του: μια έκρηξη ενέργειας που θα παίζει non-stop στο ραδιόφωνο.

9. Αιγαίο – Άννα Βίσση

Η απόλυτη star φέρνει το καλοκαίρι λίγο νωρίτερα. Το «Αιγαίο» είναι το κλασικό-μοντέρνο soundtrack που μας θυμίζει ότι η θάλασσα είναι πλέον πολύ κοντά.

10. Αεροπλάνα – Bloody Hawk & Toquel

Δύο θρύλοι της σκηνής σε ένα κομμάτι που έχει ήδη γίνει anthem. Τα «Αεροπλάνα» είναι το τραγούδι που θα τραγουδάς με την παρέα σου μέχρι να κλείσει η φωνή σου.

H συγκινητική συνεργασία του Stavento με την κόρη του στο νέο album «Δέκα Λέξεις»