Μουσική 01.05.2026

Το απόλυτο playlist της Πρωτομαγιάς – Τα 10 τραγούδια που πρέπει να εντάξεις στη λίστα σου

Δες τα 10 τραγούδια που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις στη playlist σου αυτήν την Πρωτομαγιά - Ιδανικά για εκδρομές και στιγμές με φίλους
Ειρήνη Στόφυλα

Η Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο λουλούδια και εκδρομές είναι και η τέλεια αφορμή για την πιο feel-good playlist της χρονιάς. Aυτά τα 10 κομμάτια «παίζουν δυνατά» και μπορούν να που «κουμπώσουν» τέλεια στη φετινή Πρωτομαγιά: χαρούμενα, λίγο nostalgic και πολύ viral.

1. Ρεμπέτικο – APON

Ο APON έχει καταφέρει να κάνει ολόκληρη τη Gen Z να τραγουδάει για «ρεμπέτικα» με έναν απόλυτα σύγχρονο ήχο. Είναι το τραγούδι που θα ακούσεις σίγουρα στο πρώτο ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου.

2. Anatoli – Μαρίνα Σάττι

Η Ανδρομάχη και η Panik Records συνεχίζουν το επιτυχημένο τους ταξίδι

Η Μαρίνα Σάττι ξέρει να μπλέκει την παράδοση με τα πιο cool beats. Το «Anatoli» είναι ο ορισμός της άνοιξης: ethnic, φρέσκο και άκρως κολλητικό.

3. Alleluia – Ελένη Φουρέιρα

Η Queen της pop επιστρέφει με ένα anthem που σε κάνει να θες να σηκωθείς και να χορέψεις. Το «Alleluia» είναι η ενέργεια που χρειάζεται κάθε παρέα την Πρωτομαγιά.

4. Maniatiko – Lila

Η Lila «δικάζει» στα charts και το «Maniatiko» είναι το απόλυτο trend. Ρυθμός που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις και attitude που ταιριάζει με την ελευθερία της ημέρας.

5. Ferto – Akylas

Αν ψάχνεις το επόμενο μεγάλο hit που παίζει παντού, ο Akylas είναι εδώ. Το «Ferto» έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες και όχι άδικα!

6. Φωτιά – Sicario

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες που τρεντάρουν. Το «Fvtia» βάζει φωτιά στα ηχεία και είναι ό,τι πρέπει για το sunset της Πρωτομαγιάς.

7. Ela Ela – Μαρίνα Σάττι & Saske

Όταν η Σάττι συναντά τον Saske, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο viral. Μια συνεργασία που ενώνει διαφορετικούς κόσμους και θα ακουστεί δυνατά σε κάθε εξόρμηση.

8. BAM –  Anastasia

Η Anastasia δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες. Το «BAM» είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του: μια έκρηξη ενέργειας που θα παίζει non-stop στο ραδιόφωνο.

9. Αιγαίο – Άννα Βίσση

Η απόλυτη star φέρνει το καλοκαίρι λίγο νωρίτερα. Το «Αιγαίο» είναι το κλασικό-μοντέρνο soundtrack που μας θυμίζει ότι η θάλασσα είναι πλέον πολύ κοντά.

10. Αεροπλάνα – Bloody Hawk & Toquel

Δύο θρύλοι της σκηνής σε ένα κομμάτι που έχει ήδη γίνει anthem. Τα «Αεροπλάνα» είναι το τραγούδι που θα τραγουδάς με την παρέα σου μέχρι να κλείσει η φωνή σου.

H συγκινητική συνεργασία του Stavento με την κόρη του στο νέο album «Δέκα Λέξεις»

 

Από τη σκηνή του Wembley στα ελληνικά λιβάδια: Πού θα έπιαναν τον Μάη 5 pop stars;

Από τη σκηνή του Wembley στα ελληνικά λιβάδια: Πού θα έπιαναν τον Μάη 5 pop stars;

01.05.2026
Επόμενο
Θα μείνεις σπίτι το τριήμερο; 4 ταινίες που θα σου κρατήσουν παρέα

Θα μείνεις σπίτι το τριήμερο; 4 ταινίες που θα σου κρατήσουν παρέα

01.05.2026

MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD
City Guide

MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD

01.05.2026
Mad Premiere με τον APON: 100 τυχεροί θα ακούσουν πρώτοι το νέο album «Ηχογένεια»
Μουσική

Mad Premiere με τον APON: 100 τυχεροί θα ακούσουν πρώτοι το νέο album «Ηχογένεια»

30.04.2026
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Premiere με τον APON
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Premiere με τον APON

30.04.2026
Μιχάλης Stavento – Evangelia: Η συνεργασία τους για το «Γλυκό Μεθύσι» και το συγκινητικό μήνυμά του
Μουσικά Νέα

Μιχάλης Stavento – Evangelia: Η συνεργασία τους για το «Γλυκό Μεθύσι» και το συγκινητικό μήνυμά του

30.04.2026
Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral

30.04.2026
«Αν είναι αληθινό, είναι επιτυχία»: Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική χωρίς πίεση
Μουσικά Νέα

«Αν είναι αληθινό, είναι επιτυχία»: Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική χωρίς πίεση

30.04.2026
Lady Gaga: Τα νέα music videos για το «The Devil Wears Prada 2» που ήδη συζητιούνται παντού
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Τα νέα music videos για το «The Devil Wears Prada 2» που ήδη συζητιούνται παντού

30.04.2026
Ο Chris Brown επιστρέφει δυνατά με νέο album που ήδη ανεβάζει το hype
Μουσικά Νέα

Ο Chris Brown επιστρέφει δυνατά με νέο album που ήδη ανεβάζει το hype

30.04.2026
Eurovision 2026: Ο Akylas ξεκινά το ταξίδι για τη μεγάλη στιγμή στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο Akylas ξεκινά το ταξίδι για τη μεγάλη στιγμή στη Βιέννη

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό