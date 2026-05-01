Το απόλυτο playlist της Πρωτομαγιάς – Τα 10 τραγούδια που πρέπει να εντάξεις στη λίστα σου

Η Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο λουλούδια και εκδρομές είναι και η τέλεια αφορμή για την πιο feel-good playlist της χρονιάς. Aυτά τα 10 κομμάτια «παίζουν δυνατά» και μπορούν να που «κουμπώσουν» τέλεια στη φετινή Πρωτομαγιά: χαρούμενα, λίγο nostalgic και πολύ viral.
1. Ρεμπέτικο – APON
Ο APON έχει καταφέρει να κάνει ολόκληρη τη Gen Z να τραγουδάει για «ρεμπέτικα» με έναν απόλυτα σύγχρονο ήχο. Είναι το τραγούδι που θα ακούσεις σίγουρα στο πρώτο ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου.
2. Anatoli – Μαρίνα Σάττι
Η Μαρίνα Σάττι ξέρει να μπλέκει την παράδοση με τα πιο cool beats. Το «Anatoli» είναι ο ορισμός της άνοιξης: ethnic, φρέσκο και άκρως κολλητικό.
3. Alleluia – Ελένη Φουρέιρα
Η Queen της pop επιστρέφει με ένα anthem που σε κάνει να θες να σηκωθείς και να χορέψεις. Το «Alleluia» είναι η ενέργεια που χρειάζεται κάθε παρέα την Πρωτομαγιά.
4. Maniatiko – Lila
Η Lila «δικάζει» στα charts και το «Maniatiko» είναι το απόλυτο trend. Ρυθμός που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις και attitude που ταιριάζει με την ελευθερία της ημέρας.
5. Ferto – Akylas
Αν ψάχνεις το επόμενο μεγάλο hit που παίζει παντού, ο Akylas είναι εδώ. Το «Ferto» έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες και όχι άδικα!
6. Φωτιά – Sicario
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες που τρεντάρουν. Το «Fvtia» βάζει φωτιά στα ηχεία και είναι ό,τι πρέπει για το sunset της Πρωτομαγιάς.
7. Ela Ela – Μαρίνα Σάττι & Saske
Όταν η Σάττι συναντά τον Saske, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο viral. Μια συνεργασία που ενώνει διαφορετικούς κόσμους και θα ακουστεί δυνατά σε κάθε εξόρμηση.
8. BAM – Anastasia
Η Anastasia δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες. Το «BAM» είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του: μια έκρηξη ενέργειας που θα παίζει non-stop στο ραδιόφωνο.
9. Αιγαίο – Άννα Βίσση
Η απόλυτη star φέρνει το καλοκαίρι λίγο νωρίτερα. Το «Αιγαίο» είναι το κλασικό-μοντέρνο soundtrack που μας θυμίζει ότι η θάλασσα είναι πλέον πολύ κοντά.
10. Αεροπλάνα – Bloody Hawk & Toquel
Δύο θρύλοι της σκηνής σε ένα κομμάτι που έχει ήδη γίνει anthem. Τα «Αεροπλάνα» είναι το τραγούδι που θα τραγουδάς με την παρέα σου μέχρι να κλείσει η φωνή σου.
