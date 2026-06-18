ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ταξίδι για δύο με ένα Viber μήνυμα – Ο διαγωνισμός που «χαρίζει» καλοκαιρινές αποδράσεις

Με μια ματιά Διοργανώνεται διαγωνισμός από το Mad Radio 106,2 με δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα.

Η συμμετοχή γίνεται με αποστολή μηνύματος στο Viber του ραδιοφωνικού σταθμού.

Ο διαγωνισμός διαρκεί από 18 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2026, με καθημερινές κληρώσεις.

Τα εισιτήρια αφορούν διάφορους προορισμούς και μπορούν να εξαργυρωθούν έως 30/11/2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ATTICA GROUP ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ (10:00-13:00) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗ (13:00-16:00)»

Ένα καλοκαιρινό ραδιοφωνικό παιχνίδι έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των ακροατών του Mad Radio 106,2, καθώς μέσα από τις καθημερινές εκπομπές δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε έναν διαγωνισμό που προσφέρει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, μετατρέποντας ένα απλό μήνυμα στο Viber σε πιθανό «εισιτήριο» για διακοπές.

Μέσα από τις εκπομπές του Γιάννη Τουμπάνου και της Αντιγόνης Βιντιάδη, οι ακροατές ενημερώνονται καθημερινά για τον τρόπο συμμετοχής και τους προορισμούς της κάθε κλήρωσης, δημιουργώντας μια σταθερή ροή προσμονής και ενδιαφέροντος, καθώς κάθε μέρα μπορεί να κρύβει μια νέα ευκαιρία για καλοκαιρινή απόδραση με την Attica Group και τις εταιρείες της.

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με την BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε., που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λυσικράτους 1–7 & Ευριπίδου, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη εικοσιπέντε (25) νικητών, με δώρο από ένα (1) εισιτήριο δύο ατόμων, για συγκεκριμένους προορισμούς, (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Ένα (1) ακτοπλοϊκό εισιτήριο δύο ατόμων για συγκεκριμένους προορισμούς. (Σε ειδικούς προορισμούς προσφέρεται και εσωτερική καμπίνα, ενώ στους προορισμούς για Κρήτη προσφέρεται και εισιτήριο για ΙΧ). Τα εισιτήρια μπορούν να εξαργυρωθούν ως τις 30/11/2026 εξαιρούμενης της καλοκαιρινής περιόδου 12/7 – 25/8/2026.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 18-06-2026 και ώρα 10:00 μ.μ. μέχρι και την Τρίτη 07-07-2026 και ώρα 16:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»). Από τις 18.6 έως και τις 30.6 κληρώνεται σε κάθε εκπομπή από ένα διπλό εισιτήριο για συγκεκριμένο προορισμό. Από την 1η Ιουλίου έως και τις 7 Ιουλίου, κληρώνεται ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: κάθε ημέρα στην εκπομπή του Mad Radio 106,2 με τον Γιάννη Τουμπάνο από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, και στην εκπομπή της Αντιγόνης Βιντιάδη από τις 13:00 έως και τις 16:00 το απόγευμα, πραγματοποιείται λεκτική αναφορά δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στο τέλος κάθε αναφοράς οι παραγωγοί, ενημερώνουν το κοινό ότι μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση της ημέρας, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2, 6936 646 656, τη φράση Bluestar, Hellenic ή ANEK και το ονοματεπώνυμό τους. Ανακοινώνεται και για ποιον προορισμό γίνεται η κλήρωση. Λίγο πριν την αποφώνηση της εκπομπής θα πραγματοποιείται κλήρωση και θα ανακοινώνεται ο νικητής της ημέρας σε κάθε εκπομπή.

Οι προορισμοί είναι:

Πειραιάς Κρήτη με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και εισιτήριο για Ι.Χ.

Πειραιάς Ρόδος με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα

Πειραιάς Κω με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα

Πειραιάς Νάξος με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Τήνος με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Αμοργός με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Σύρος με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Σαντορίνη με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Δονούσα με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Λέρος με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα

Πειραιάς Κουφονήσι με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Αίγινα με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Ύδρα με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Πόρος με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Ερμιόνη με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Πόρτο Χέλι με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Αγκίστρι με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

Πειραιάς Σπέτσες με επιστροφή – εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Ο νικητής της ημέρας σε κάθε εκπομπή θα λαμβάνει κλήση από το Mad Radio 106,2 και θα ενημερώνεται για την παραλαβή του δώρου του που γίνεται αποκλειστικά από τα γραφείο του Mad TV, Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Καποδιστρίου, 15351, στην Παλλήνη, κατόπιν συνεννοήσεως και εντός ενός μηνός από την ανάδειξή του ως νικητή. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος αυτού, το δώρο του παραγράφεται.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.