Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου; Με τη φουσκωμένη κοιλίτσα στην πρεμιέρα όλοι απόρρησαν

Η κοιλίτσα στην σημερινή πρεμιέρα της εκπομπής, το βλέμμα της και η σιωπή που «φωνάζει» ευτυχία

Οι φήμες γύρω από την προσωπική ζωή της Κατερίνας Καινούργιου και το ενδεχόμενο μιας πιθανής εγκυμοσύνης επιστρέφουν, μόνο που αυτή τη φορά, όλα δείχνουν πως ισχύουν.

Αφορμή στάθηκαν μερικά δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες, μερικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram της αλλά και η σημερινή πρεμιέρα της εκπομπής της στον ALPHA, όπου η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ένα κομψό φόρεμα που, σύμφωνα με πολλούς τηλεθεατές και χρήστες στα social media, άφηνε να φανεί μια ελαφρώς «στρογγυλεμένη» κοιλίτσα.

Το βλέμμα της, η λάμψη της, ακόμα και ο τρόπος που στάθηκε on camera, ήταν αρκετά για να επιβεβαιώσουν τις φήμες… με μια τρυφερή, σχεδόν συγκινητική διάσταση αυτή τη φορά.

Η ίδια, μέχρι στιγμής, δεν έχει σχολιάσει ούτε επιβεβαιώσει κάτι, διατηρώντας τη σιωπή της, ίσως γιατί, αν οι φήμες αληθεύουν, πρόκειται για μια από τις πιο προσωπικές και όμορφες στιγμές της ζωής μιας γυναίκας.

Άλλωστε, η Κατερίνα Καινούργιου έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Μάλιστα, σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε πει με συγκίνηση: «Το όνειρό μου είναι να κάνω τη δική μου οικογένεια. Όταν έρθει η ώρα, δεν θα το κρύψω».

Και κάπως έτσι, το ερώτημα πλανάται στον αέρα: Μήπως αυτή η ώρα ήρθε;

Χωρίς βιαστικά συμπεράσματα, αλλά με ειλικρινή χαρά και θετική διάθεση, δεν μπορούμε παρά να ευχηθούμε, αν πράγματι ισχύει, να έχει μια υπέροχη εγκυμοσύνη, γεμάτη αγάπη, υγεία και φως.

