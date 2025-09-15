Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα

Τα πρώτα λόγια της παρουσιάστριας και η αποκάλυψη για τις αλλαγές που θα δούμε

Πρεμιέρα έκαναν το πρωί της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου οι περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και ανάμεσα σε αυτές και η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha.

Η παρουσιάστρια καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό με ανανεωμένη διάθεση και υποδέχθηκε στο πλατό την ομάδα της και τους νέους της συνεργάτες. Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου θα είναι οι παλιοί Στέφανος Κωνσταντινίδης και Έλενα Πολυκάρπου, καθώς και οι νέοι Δάφνη Μπόγκοτα, Φρόσω Κυριαζή και Χάρης Χρονόπουλος. Στην κουζίνα και τη φετινή χρονιά θα δούμε τον Πέτρο Συρίγο.

«Καλή σας ημέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε! Χαίρομαι πάρα πολύ που για 5η συνεχόμενη χρονιά σας καλημερίζω μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω για ακόμα μια χρονιά να γίνει και το δικό σας.

Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, φέτος είμαστε μια ανανεωμένη παρέα. Διαβάζετε και ακούτε “η ανανεωμένη Super Κατερίνα”. Εγώ ίδια είμαι, ό,τι ανανέωση είχα να κάνω, την έχω κάνω. Δεν θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα. Εντάξει, ίσως κάποιες, αλλά πολλές όχι.

Έχουν όμως ανανεωθεί πολλοί συνεργάτες μου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, όπως έχει ανανεωθεί πολύ και αυτό το υπέροχο πλατό» είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

