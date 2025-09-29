«Healing era»: Το φαινόμενο της Gen Z που κάνει την ψυχική ισορροπία προτεραιότητα

Μια ολόκληρη γενιά αφήνει πίσω την τοξικότητα και επιλέγει την ηρεμία, τα όρια και τον εαυτό της

Η φράση «I’m in my healing era» εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε captions, βιογραφικά προφίλ και TikTok videos, πάντα συνοδευόμενη από χαλαρή μουσική, αργά πλάνα με πρωινό καφέ και κάποιο quote τύπου «protect your peace». Για τη Gen Z, αυτή δεν είναι μια ατάκα της μόδας, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Η αυτογνωσία και η ψυχολογική φροντίδα έχουν γίνει πλέον public journey: κάτι που όχι μόνο βιώνεις, αλλά και μοιράζεσαι.

Δεν είναι τυχαίο ότι hashtags όπως #HealingEra, #SelfCareRoutine και #MentalHealthTok μετρούν δισεκατομμύρια προβολές. Η γενιά που μεγάλωσε εν μέσω κρίσεων, πίεσης και υπερπληροφόρησης, δεν διστάζει να βάλει την εσωτερική της κατάσταση στο επίκεντρο και να το κάνει με style.

Διάβασε επίσης: Delulu is the Solulu: Το πιο viral trick της Gen Z για να κάνει το σύμπαν σύμμαχό της

Η healing era, για κάποιους, σημαίνει therapy και journaling. Για άλλους, σημαίνει detox από social, βόλτες χωρίς ακουστικά ή το να απαντούν «όχι» χωρίς τύψεις. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κρύσταλλα, soft playlists, Pinterest boards με calming χρώματα και σκηνές από τη φύση.

Αλλά ό,τι μορφή κι αν παίρνει, το κοινό νόημα είναι σαφές:

Η Gen Z κάνει προτεραιότητα την ψυχική της υγεία και το φωνάζει χωρίς ντροπή. Η healing era όμως δεν είναι μόνο ψυχολογική κατάσταση. Είναι αισθητική. Ένα mood. Ένας soft” τρόπος να υπάρχεις. Δεν μιλάμε πια μόνο για wellness, αλλά για ταυτότητα: είσαι «that girl» που πηγαίνει γιόγκα στις 7 το πρωί ή το αγόρι που κάνει journaling κάθε βράδυ με κερί αναμμένο.

Κι αν όλα αυτά μοιάζουν υπερβολικά ή «στημένα», η ουσία παραμένει: Η Gen Z επιλέγει να δείχνει τη διαδρομή και όχι μόνο το αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Lucky Girl Syndrome: Το trend στον κόσμο των Gen Z που υπόσχεται επιτυχία μόνο με τη σκέψη