Him VS A Big Bold Beautiful Journey – Ποιο film κέρδισε τη μάχη του Box Office

Ο Marlon Wayans και η Margot Robbie με τον Colin Farrell συγκρούονται στο box office, ενώ το Demon Slayer συνεχίζει να κυριαρχεί με νούμερα-ρεκόρ

Το φθινοπωρινό box office φέρνει αυτή την εβδομάδα μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές κινηματογραφικές εμπειρίες: το αθλητικό θρίλερ «Him» και το ρομαντικό δράμα «A Big Bold Beautiful Journey». Παρά τις διαφορετικές θεματικές τους, και οι δύο ταινίες διεκδικούν την προσοχή του κοινού, ενώ ο πραγματικός «αντίπαλος» παραμένει η anime υπερπαραγωγή «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» που σαρώνει τις αίθουσες.

Η πορεία του «Him»

Η Universal Pictures επενδύει στο «Him», με πρωταγωνιστή τον Marlon Wayans στον ρόλο ενός βετεράνου quarterback που επιστρέφει στο παιχνίδι με μαθητευόμενο τον ανερχόμενο αθλητή Tyriq Withers. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Justin Tipping και παραγωγή του Jordan Peele, κόστισε μόλις 27 εκατ. δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλο άνοιγμα για να αποφέρει κέρδος. Στις πρώτες προβολές της Πέμπτης συγκέντρωσε 2 εκατ. δολάρια, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για εισπράξεις 15 έως 18 εκατ. δολαρίων μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο. Το καστ συμπληρώνουν οι Julia Fox και Tim Heidecker.

Η μαγεία του «A Big Bold Beautiful Journey»

Η Sony απαντά με το «A Big Bold Beautiful Journey», μια ταινία του Kogonada που αφηγείται την αναπάντεχη ιστορία αγάπης δύο ξένων, με τους χαρακτήρες των Margot Robbie και Colin Farrell να βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια σχέση που αλλάζει ριζικά τις ζωές τους. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Phoebe Waller-Bridge, Kevin Kline, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith και Billy Magnussen. Η ταινία άνοιξε με 400.000 δολάρια στις προβολές της Πέμπτης και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικά 8 έως 10 εκατ. δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο μεγάλος «αντίπαλος»: Demon Slayer

Παρά τον ανταγωνισμό, η πραγματική δύναμη του box office παραμένει το «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» της Sony, που την περασμένη εβδομάδα συγκέντρωσε το απίστευτο ποσό των 70 εκατ. δολαρίων στο άνοιγμά του, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για ταινία anime στην Αμερική. Η επιτυχία ξεπέρασε ακόμα και το ιστορικό «Pokémon: The First Movie» (1999), που είχε σημειώσει άνοιγμα 31 εκατ. δολαρίων. Για το δεύτερο Σαββατοκύριακο, οι αναλυτές προβλέπουν εισπράξεις 21 έως 25 εκατ. δολαρίων, διατηρώντας το anime στην κορυφή.

Η μάχη του box office αυτής της εβδομάδας δείχνει να έχει ξεκάθαρο νικητή, με το «Demon Slayer» να συνεχίζει το θρίαμβο του. Ωστόσο, το «Him» του Marlon Wayans με την αθλητική του ένταση και το «A Big Bold Beautiful Journey» με τη ρομαντική του μαγεία προσφέρουν εναλλακτικές για το κοινό, αποδεικνύοντας πως το φθινόπωρο του σινεμά έχει χώρο τόσο για δυνατά θρίλερ όσο και για τρυφερές ιστορίες αγάπης.

