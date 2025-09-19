Οι Muppets επιστρέφουν με τη Sabrina Carpenter στο επετειακό Special επεισόδιο

Με αφορμή τη χρυσή επέτειο, οι Muppets ξανανεβαίνουν στη σκηνή για ένα μοναδικό special επεισόδιο στο Disney+

Μισό αιώνα μετά την πρώτη του εμφάνιση, το θρυλικό «The Muppet Show» ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Variety, το Disney+ έδωσε το πράσινο φως για ένα επετειακό special επεισόδιο, το οποίο θα προβληθεί το 2026, με αφορμή τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της εμβληματικής εκπομπής.

Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα, οι Muppets επιστρέφουν στο θρυλικό Muppet Theatre για να ανεβάσουν ξανά ένα κλασικό variety show, με καλεσμένη την τραγουδίστρια και ηθοποιό Sabrina Carpenter, η οποία θα έχει και ρόλο παραγωγού.

Πιθανή επιστροφή της σειράς

Όπως αποκαλύπτεται, το επετειακό special μπορεί να αποτελέσει «δοκιμαστικό έδαφος» για την επανεκκίνηση της σειράς. Η προοπτική μιας νέας εκδοχής του «The Muppet Show» παραμένει ανοιχτή, ανάλογα με την απήχηση που θα έχει το project.

Η ομάδα πίσω από τα παρασκήνια

Το σενάριο και την εκτέλεση παραγωγής υπογράφει η Albertina Rizzo, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Alex Timbers, επίσης executive producer. Στην παραγωγή συμμετέχουν ακόμη οι Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver και Alex McAtee μέσω της Point Grey Pictures, σε συνεργασία με το Muppets Studio και τις Disney Branded Television και 20th Television.

Στο καλλιτεχνικό κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος των χαρακτήρων θα ζωντανέψουν οι καταξιωμένοι Muppet performers Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman και Matt Vogel. Ο Goelz, που συνεργάζεται με τους Muppets εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες, υπήρξε ένας από τους πρωτότυπους συντελεστές της σειράς, δημιουργώντας χαρακτήρες-σύμβολα όπως ο Gonzo και ο Dr. Bunsen Honeydew.

Μια κληρονομιά που αντέχει

Το «The Muppet Show», δημιούργημα του Jim Henson, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1976, διήρκεσε έως το 1981 και σημείωσε τεράστια επιτυχία διεθνώς, μεταδιδόμενο σε περισσότερες από 100 χώρες. Η εκπομπή φιλοξένησε κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως οι Elton John, Johnny Cash, Diana Ross, Debbie Harry, Gladys Knight, Liza Minnelli και Paul Simon, κατακτώντας μια θέση στην τηλεοπτική ιστορία.

Η διαχρονική δημοφιλία του προγράμματος διατήρησε τους Muppets στην πολιτιστική επικαιρότητα για δεκαετίες. Το νέο special του Disney+ έρχεται να υπενθυμίσει τη μοναδική γοητεία τους, ενώ οι φήμες για πιθανή μόνιμη επιστροφή τους αναζωπυρώνουν τις ελπίδες των φανατικών φίλων τους παγκοσμίως.

