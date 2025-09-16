Η Demi Lovato κάνει δυναμικό comeback με νέο album

Η Demi Lovato ανακοίνωσε το 9o album της It’s Not That Deep και μιλά για μια πιο φωτεινή και αισιόδοξη εποχή στη ζωή και στη μουσική της

Η Demi Lovato επιστρέφει δυναμικά με το ένατο προσωπικό της album, με τίτλο «It’s Not That Deep», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση έγινε μαζί με την αποκάλυψη της νέας καλλιτεχνικής κατεύθυνσής της, η οποία κινείται σε χορευτικούς, πιο ανάλαφρους ρυθμούς, σηματοδοτώντας μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις προηγούμενες δημιουργίες της.

Ήδη η Demi Lovato έχει προϊδεάσει το κοινό με δύο singles, το «Fast» και το «Here All Night», τα οποία φανερώνουν το νέο dance-pop ύφος που θα διατρέχει τον δίσκο. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο Zhone, γνωστός για τις συνεργασίες του με την Charli XCX και την Kylie Minogue, ενώ το album θα περιλαμβάνει συνολικά έντεκα κομμάτια.

Η Demi Lovato, μιλώντας για το νέο έργο της, δήλωσε: «Αυτή η μουσική είναι η τέλεια αντανάκλαση του πού βρίσκομαι σήμερα. Είχα απίστευτο χρόνο δουλεύοντας με τον Zhone και ήταν πραγματικά απελευθερωτικό να αφήνομαι και να διασκεδάζω. Στο παρελθόν, συχνά έγραφα τραγούδια για βαριά θέματα που έπρεπε να επεξεργαστώ. Όταν μπήκα ξανά στο στούντιο, αυτά τα τραγούδια δεν αντηχούσαν πλέον μέσα μου, γιατί δεν είμαι πια σε εκείνο το σημείο στη ζωή μου. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι ερωτευμένη και θέλω απλώς να απολαύσω τη ζωή και να περάσω όμορφα. Συνειδητοποίησα ότι “δεν είναι και τόσο βαθύ πια”, και αυτό έγινε το μότο του άλμπουμ. Το “It’s Not That Deep” είναι φτιαγμένο για ξενύχτια και για πίστες, και ανυπομονώ να χορέψετε όλοι μαζί μου».

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Demi Lovato ήταν το «Holy Fvck» το 2022, ένα album με rock έμπνευση που έφτασε στο Νο. 7 του Billboard 200 και συνοδεύτηκε από μια περιοδεία 34 σταθμών, με opening acts τις μπάντες Dead Sara και Royal & the Serpent.

Παράλληλα με τη μουσική, η Demi Lovato συνεχίζει να δραστηριοποιείται και στον κινηματογράφο. Πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία «Tow» μαζί με τις Rose Byrne, Octavia Spencer και Simon Rex, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival τον Ιούνιο. Επόμενο βήμα για εκείνη είναι η κυκλοφορία ενός πρωτότυπου βιβλίου μαγειρικής με τίτλο «One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom With Food», που αναμένεται στις 31 Μαρτίου 2026.

Η Demi Lovato δείχνει έτοιμη να αφήσει πίσω της τις πιο σκοτεινές εποχές και να μοιραστεί με τον κόσμο μια πιο φωτεινή, αισιόδοξη εκδοχή του εαυτού της. Με το «It’s Not That Deep», υπόσχεται να προσφέρει τον απόλυτο χορευτικό δίσκο.

