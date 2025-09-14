Video clip των BTS ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια views στο YouTube

Το νέο επίτευγμα των BTS έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα συνεχών ρεκόρ, που το έχουν εδραιώσει ως το απόλυτο παγκόσμιο φαινόμενο της μουσικής βιομηχανίας

Το φαινόμενο BTS συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ. Το μουσικό βίντεο του «Dynamite» έγινε το πρώτο του συγκροτήματος που ξεπέρασε τα δύο δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δύναμη των K-pop superstars σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πολύχρωμο και γεμάτο χορογραφίες βίντεο κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου 2020, παρουσιάζοντας τους RM, V, Suga, Jimin, Jung Kook, Jin και j-hope να χορεύουν σε δωμάτια, δισκοπωλεία, γήπεδα μπάσκετ και ντισκοτέκ, τραγουδώντας σε ξεσηκωτικό ρυθμό. Το «Dynamite» ήταν το πρώτο αγγλόφωνο single των BTS και έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο Νο.1 του Billboard Hot 100 στις 5 Σεπτεμβρίου 2020, όπου και παρέμεινε για τρεις εβδομάδες.

Το τραγούδι χάρισε στους BTS την πρώτη τους υποψηφιότητα στα Grammy Awards (κατηγορία Best Pop Duo/Group Performance το 2021) και απέσπασε πενταπλή πλατινένια πιστοποίηση από τη RIAA τον Μάιο του 2024.

Τα υπόλοιπα ρεκόρ των BTS

Το «Dynamite» δεν είναι το μόνο βίντεο των BTS που έχει ξεπεράσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών. Συνολικά, οκτώ μουσικά βίντεο του συγκροτήματος βρίσκονται σε αυτό το κλαμπ:

Το «Dynamite» (2 δισεκατομμύρια προβολές) Το «Boy With Luv» με τη Halsey (1,8 δισεκατομμύρια) Το «DNA» (1,6 δισεκατομμύρια) Το remix του «MIC Drop» από τον Steve Aoki (1,5 δισεκατομμύριο) Το «Idol» (1,3 δισεκατομμύρια) Το «Fake Love» (1,3 δισεκατομμύρια) Το «Butter» (1 δισεκατομμύριο) Το «Blood Sweat & Tears» (1 δισεκατομμύριο)

Η επιστροφή μετά τη στρατιωτική θητεία

Όλα τα μέλη του συγκροτήματος ολοκλήρωσαν πρόσφατα τη στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα. Τον Ιούλιο, οι επτά επανενώθηκαν και ανακοίνωσαν το πολυαναμενόμενο comeback. Οι ίδιοι δήλωσαν: «Από τον Ιούλιο, και οι επτά θα αρχίσουμε να δουλεύουμε στενά μαζί σε νέο υλικό. Επειδή πρόκειται για ομαδικό άλμπουμ, θα αντικατοπτρίζει τις σκέψεις και τις ιδέες του καθενός μας. Το προσεγγίζουμε με την ίδια νοοτροπία που είχαμε όταν ξεκινούσαμε».

Παράλληλα, οι BTS αποκάλυψαν ότι θα ακολουθήσει παγκόσμια περιοδεία. Όπως σημείωσαν: «Θα επισκεφθούμε τους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο, γι’ αυτό ελπίζουμε να είστε τόσο ενθουσιασμένοι όσο κι εμείς».

Νέο άλμπουμ την άνοιξη του 2026

Μέχρι τότε, το «Dynamite» συνεχίζει να λάμπει ως σημείο αναφοράς στην ιστορία των BTS. Ένα τραγούδι που κατέκτησε κορυφές, έσπασε ρεκόρ και ανέδειξε τη δύναμη της K-pop στη διεθνή μουσική σκηνή. Και καθώς η μπάντα ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής της, οι θαυμαστές έχουν έναν ακόμη λόγο να γιορτάζουν: οι BTS δεν σταματούν να γράφουν ιστορία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

