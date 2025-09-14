Μουσικά Νέα 14.09.2025

Video clip των BTS ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια views στο YouTube

Το νέο επίτευγμα των BTS έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα συνεχών ρεκόρ, που το έχουν εδραιώσει ως το απόλυτο παγκόσμιο φαινόμενο της μουσικής βιομηχανίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το φαινόμενο BTS συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ. Το μουσικό βίντεο του «Dynamite» έγινε το πρώτο του συγκροτήματος που ξεπέρασε τα δύο δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δύναμη των K-pop superstars σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πολύχρωμο και γεμάτο χορογραφίες βίντεο κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου 2020, παρουσιάζοντας τους RM, V, Suga, Jimin, Jung Kook, Jin και j-hope να χορεύουν σε δωμάτια, δισκοπωλεία, γήπεδα μπάσκετ και ντισκοτέκ, τραγουδώντας σε ξεσηκωτικό ρυθμό. Το «Dynamite» ήταν το πρώτο αγγλόφωνο single των BTS και έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο Νο.1 του Billboard Hot 100 στις 5 Σεπτεμβρίου 2020, όπου και παρέμεινε για τρεις εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Stray Kids: Το KARMA και το εκρηκτικό Ceremony ανεβάζουν τον πήχη της K-pop

Το τραγούδι χάρισε στους BTS την πρώτη τους υποψηφιότητα στα Grammy Awards (κατηγορία Best Pop Duo/Group Performance το 2021) και απέσπασε πενταπλή πλατινένια πιστοποίηση από τη RIAA τον Μάιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα υπόλοιπα ρεκόρ των BTS

Το «Dynamite» δεν είναι το μόνο βίντεο των BTS που έχει ξεπεράσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών. Συνολικά, οκτώ μουσικά βίντεο του συγκροτήματος βρίσκονται σε αυτό το κλαμπ:

  1. Το «Dynamite» (2 δισεκατομμύρια προβολές)
  2. Το «Boy With Luv» με τη Halsey (1,8 δισεκατομμύρια)
  3. Το «DNA» (1,6 δισεκατομμύρια)
  4. Το remix του «MIC Drop» από τον Steve Aoki (1,5 δισεκατομμύριο)
  5. Το «Idol» (1,3 δισεκατομμύρια)
  6. Το «Fake Love» (1,3 δισεκατομμύρια)
  7. Το «Butter» (1 δισεκατομμύριο)
  8. Το «Blood Sweat & Tears» (1 δισεκατομμύριο)
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιστροφή μετά τη στρατιωτική θητεία

Όλα τα μέλη του συγκροτήματος ολοκλήρωσαν πρόσφατα τη στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα. Τον Ιούλιο, οι επτά επανενώθηκαν και ανακοίνωσαν το πολυαναμενόμενο comeback. Οι ίδιοι δήλωσαν: «Από τον Ιούλιο, και οι επτά θα αρχίσουμε να δουλεύουμε στενά μαζί σε νέο υλικό. Επειδή πρόκειται για ομαδικό άλμπουμ, θα αντικατοπτρίζει τις σκέψεις και τις ιδέες του καθενός μας. Το προσεγγίζουμε με την ίδια νοοτροπία που είχαμε όταν ξεκινούσαμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, οι BTS αποκάλυψαν ότι θα ακολουθήσει παγκόσμια περιοδεία. Όπως σημείωσαν: «Θα επισκεφθούμε τους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο, γι’ αυτό ελπίζουμε να είστε τόσο ενθουσιασμένοι όσο κι εμείς».

https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Νέο άλμπουμ την άνοιξη του 2026

Μέχρι τότε, το «Dynamite» συνεχίζει να λάμπει ως σημείο αναφοράς στην ιστορία των BTS. Ένα τραγούδι που κατέκτησε κορυφές, έσπασε ρεκόρ και ανέδειξε τη δύναμη της K-pop στη διεθνή μουσική σκηνή. Και καθώς η μπάντα ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής της, οι θαυμαστές έχουν έναν ακόμη λόγο να γιορτάζουν: οι BTS δεν σταματούν να γράφουν ιστορία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Billboard Hot 100: Σαρώνει το Golden – Δες ποιοι αντιστέκονται στην K-pop στην καταιγίδα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

 

BTS Dynamite K-pop views YOUTUBE δισεκατομμύριο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Τραυματισμός του Henry Cavill φρενάρει το Highlander

14.09.2025
Επόμενο

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Τρικαλιώτη και Χρυσοστόμου δίνουν ζωή στη Θεοδώρα και τον Γεράσιμο

14.09.2025

Δες επίσης

Η περιοδεία που σαρώνει και απειλεί το ρεκόρ της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Η περιοδεία που σαρώνει και απειλεί το ρεκόρ της Taylor Swift

14.09.2025
Σ’ ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση έγραψε πάλι ιστορία (video)
Μουσικά Νέα

Σ’ ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση έγραψε πάλι ιστορία (video)

14.09.2025
Νέο single για τον Damiano David με συνεργασίες έκπληξη
Μουσικά Νέα

Νέο single για τον Damiano David με συνεργασίες έκπληξη

13.09.2025
Το Man’s Best Friend της Sabrina Carpenter σπάει απανωτά ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Το Man’s Best Friend της Sabrina Carpenter σπάει απανωτά ρεκόρ

13.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *