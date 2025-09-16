Μουσικά Νέα 16.09.2025

Η Mariah Carey φέρνει τα Χριστούγεννα στο Λας Βέγκας με 10 live shows

Αναλυτικά όσα αλλάζουν φέτος και πώς σχεδιάζεται η διαδρομή μέχρι τη σκηνή της Βιέννης τον Μάιο του 2025
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η απόλυτη «Queen of Christmas», Mariah Carey, επιστρέφει για να γεμίσει φέτος τις γιορτές με λάμψη, μουσική και μαγεία, μέσα από τη νέα της σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας.

Το εορταστικό residency με τίτλο «Christmastime in Las Vegas» θα φιλοξενηθεί στο Dolby Live at Park MGM, με 10 μοναδικές παραστάσεις που ξεκινούν στις 28 Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 13 Δεκεμβρίου 2025.

Η είδηση έρχεται να ενθουσιάσει τους θαυμαστές της Mariah Carey σε όλο τον κόσμο, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια επανέρχεται δυναμικά στη σκηνή του Λας Βέγκας, μετατρέποντας την πόλη σε χριστουγεννιάτικο προορισμό γεμάτο λάμψη και συναισθήματα. Η Mariah Carey είναι συνυφασμένη με τις γιορτές χάρη στο διαχρονικό “All I Want for Christmas Is You”, το οποίο κάθε χρόνο επιστρέφει στις κορυφές των charts – και η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει αυτή τη μαγεία και επί σκηνής.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες: 28 & 29 Νοεμβρίου, 2, 3, 5, 6 Δεκεμβρίου και 9, 10, 12 & 13 Δεκεμβρίου. Η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ θα προηγηθούν presales για fan club, συνεργαζόμενες κάρτες και μέλη MGM Rewards από τις 17 Σεπτεμβρίου.

Η παραγωγή υπόσχεται ένα εντυπωσιακό show γεμάτο εορταστική διάθεση, σκηνικά υπερπαραγωγή, λαμπερές εμφανίσεις και φυσικά τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της Mariah Carey, μαζί με αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη καριέρα της. Το κοινό αναμένεται να ζήσει μια εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, γιορτινή ενέργεια και… νότες που μυρίζουν κανέλα και φωτάκια.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια συνεχίζει και την κοινωνική της προσφορά, αφού για κάθε εισιτήριο που θα πωλείται, $1 θα διατίθεται στο Camp Mariah, πρόγραμμα του οργανισμού Fresh Air Fund, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικές και δημιουργικές ευκαιρίες σε παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

